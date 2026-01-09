Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Posted On
    9 Jan 2026 2:20 PM IST
    Updated On
    9 Jan 2026 2:20 PM IST

    സി.എച്ച്. മുഹമ്മദ് കോയ മെമ്മോറിയൽ ഇന്റർനാഷനൽ ചെസ് ടൂർണമെന്റ് നാളെ

    കെ.​എം.​സി.​സി ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ വ​ട​ക​ര മ​ണ്ഡ​ലം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ചെ​സ് ടൂ​ർ​ണ്ണ​മെ​ന്റു​മാ​യി

    ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് ന​ട​ത്തി​യ അ​വ​ലോ​ക​ന യോ​ഗം

    മ​നാ​മ: മു​സ് ലിം ​ലീ​ഗ് നേ​താ​വും മു​ൻ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യി​രു​ന്ന സി.​എ​ച്ച്. മു​ഹ​മ്മ​ദ് കോ​യ​യു​ടെ സ്മ​ര​ണാ​ർ​ഥം കെ.​എം.​സി.​സി ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ വ​ട​ക​ര മ​ണ്ഡ​ലം ക​മ്മി​റ്റി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ ചെ​സ് ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റ് സീ​സ​ൺ 2 നാ​ളെ ന​ട​ക്കും.

    അ​ർ​ജു​ൻ ചെ​സ് അ​ക്കാ​ദ​മി​യു​ടെ സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തോ​ടെ​യാ​ണ് ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന വൈ​കീ​ട്ട് മൂ​ന്നി​ന് മ​നാ​മ​യി​ലെ കെ.​എം.​സി.​സി ഹാ​ളി​ലാ​ണ് ന​ട​ക്കു​ക. അ​ണ്ട​ർ 18 ജൂ​നി​യ​ർ റാ​പ്പി​ഡ്, അ​ണ്ട​ർ-10 കി​ഡ്‌​സ് റാ​പ്പി​ഡ് എ​ന്നീ ര​ണ്ട് വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യാ​ണ് മ​ത്സ​രം. ചെ​സ് മ​ത്സ​ര​ത്തി​നൊ​പ്പം മ​ത്സ​രാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്കും കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കും വേ​ണ്ടി ക്വി​സ് പ്രോ​ഗ്രാം, ഒ​പ്പ​ന, ക​ള​രി​പ്പ​യ​റ്റ്, കോ​ൽ​ക്ക​ളി തു​ട​ങ്ങി​യ സാം​സ്കാ​രി​ക പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കും. ഓ​രോ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ലും ടോ​പ് 10 സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ൾ നേ​ടു​ന്ന മ​ത്സ​രാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക് ട്രോ​ഫി​യും പ്ര​ത്യേ​ക സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കി​യും പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന​വ​രെ സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റു​ക​ൾ ന​ൽ​കി​യും ആ​ദ​രി​ക്കു​മെ​ന്ന് സം​ഘാ​ട​ക​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

    പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ വി​ജ​യ​ത്തി​ന് വേ​ണ്ടി​യു​ള്ള അ​വ​ലോ​ക​ന യോ​ഗ​ത്തി​ൽ വ​ട​ക​ര മ​ണ്ഡ​ലം ക​മ്മി​റ്റി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​ഷ്ക്ക​ർ വ​ട​ക​ര അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഷൗ​ക്ക​ത്ത​ലി ഒ​ഞ്ചി​യം, ട്ര​ഷ​റ​ർ റ​ഫീ​ഖ് പു​ളി​ക്കൂ​ൽ, ഓ​ർ​ഗ​നൈ​സി​ങ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഹാ​ഫി​സ് വ​ള്ളി​ക്കാ​ട്, വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റു​മാ​രാ​യ ഷൈ​ജ​ൽ, ഹ​നീ​ഫ്, അ​ൻ​വ​ർ വ​ട​ക​ര, ഫാ​സി​ൽ, സെ​ക്ര​ട്ട​റി​മാ​രാ​യ ഫൈ​സ​ൽ മ​ട​പ്പ​ള്ളി, മു​നീ​ർ, ന​വാ​സ്, ഫൈ​സ​ൽ വ​ട​ക​ര എ​ന്നി​വ​രും, സ്റ്റേ​റ്റ് ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ശം​സു​ദ്ദീ​ൻ വെ​ള്ളീ​കു​ള​ങ്ങ​ര, വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​സ് ലം ​വ​ട​ക​ര, കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ജി​ല്ല ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി പി.​കെ. ഇ​സ്ഹാ​ഖ്, സെ​ക്ര​ട്ട​റി മു​നീ​ർ ഒ​ഞ്ചി​യം എ​ന്നി​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

