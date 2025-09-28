Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_rightസി.​എ​ച്ച്....
    Bahrain
    Posted On
    date_range 28 Sept 2025 1:28 PM IST
    Updated On
    date_range 28 Sept 2025 1:28 PM IST

    സി.​എ​ച്ച്. മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ കോ​യ 'വി​ഷ​ന​റി ലീ​ഡ​ർ​ഷി​പ് അ​വാ​ർ​ഡ്' പി.​കെ. ന​വാ​സി​ന്

    text_fields
    bookmark_border
    ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 24ന് ​ സി.​എ​ച്ച് അ​നു​സ്മ​ര​ണ സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ പു​ര​സ്‌​കാ​രം സ​മ്മാ​നി​ക്കും
    സി.​എ​ച്ച്. മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ കോ​യ വി​ഷ​ന​റി ലീ​ഡ​ർ​ഷി​പ് അ​വാ​ർ​ഡ് പി.​കെ. ന​വാ​സി​ന്
    cancel
    camera_alt

    കെ.​എം.​സി.​സി ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ മൂ​ന്നാ​മ​ത് സി.​എ​ച്ച്. മു​ഹ​മ്മ​ദ് കോ​യ സ്മാ​ര​ക അ​വാ​ർ​ഡ് ജൂ​റി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ കെ.​എം.​സി.​സി ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഹ​ബീ​ബ് റ​ഹ്‌​മാ​ൻ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ക്കു​ന്നു

    Listen to this Article

    മ​നാ​മ: മു​ൻ കേ​ര​ള മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യും ബ​ഹു​മു​ഖ പ്ര​തി​ഭ​യു​മാ​യ മു​സ്‍ലിം ലീ​ഗ് നേ​താ​വ് സി.​എ​ച്ച്. മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ കോ​യ​യു​ടെ സ്മ​ര​ണാ​ർ​ഥം കെ.​എം.​സി.​സി ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ 'സി.​എ​ച്ച്. മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ കോ​യ വി​ഷ​ന​റി ലീ​ഡ​ർ​ഷി​പ് അ​വാ​ർ​ഡ്' എം.​എ​സ്.​എ​ഫ് സം​സ്ഥാ​ന പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് പി.​കെ. ന​വാ​സി​ന്. ദീ​ർ​ഘ​വീ​ക്ഷ​ണ​ത്തോ​ടെ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​രാ​ഷ്ട്രീ​യ സം​ഘാ​ട​നം ഏ​കോ​പി​പ്പി​ച്ച് മി​ക​വാ​ർ​ന്ന പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ കാ​ഴ്ച​വെ​ച്ച​തി​നാ​ണ് ഈ ​ബ​ഹു​മ​തി ന​ൽ​കു​ന്ന​തെ​ന്ന് അ​വാ​ർ​ഡ് ജൂ​റി വി​ല​യി​രു​ത്തി.

    ഡോ. ​സു​ബൈ​ർ ഹു​ദ​വി, എം.​സി. വ​ട​ക​ര എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് മു​ൻ അ​വാ​ർ​ഡ് ജേ​താ​ക്ക​ൾ. കെ.​എം.​സി.​സി സം​സ്ഥാ​ന ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ശം​സു​ദ്ദീ​ൻ വെ​ള്ളി​കു​ള​ങ്ങ​ര, സം​സ്ഥാ​ന വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​സ്‌​ലം വ​ട​ക​ര, കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ജി​ല്ല പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഷാ​ജ​ഹാ​ൻ പ​ര​പ്പ​ൻ​പൊ​യി​ൽ, ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി പി.​കെ. ഇ​സ്ഹാ​ഖ്, ഓ​ർ​ഗ​നൈ​സി​ങ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി ന​സീം പേ​രാ​മ്പ്ര, വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റു​മാ​രാ​യ അ​ഷ്‌​റ​ഫ്‌ തൊ​ട​ന്നൂ​ർ, മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ ഷാ​ഫി വേ​ളം, സെ​ക്ര​ട്ട​റി​മാ​രാ​യ മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ സി​നാ​ൻ കൊ​ടു​വ​ള്ളി, സി.​എം. കു​ഞ്ഞ​ബ്ദു​ല്ല മാ​സ്റ്റ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു. 2025 ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 24ന് ​മ​നാ​മ കെ.​എം.​സി.​സി ഹാ​ളി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന സി.​എ​ച്ച് അ​നു​സ്മ​ര​ണ സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ അ​വാ​ർ​ഡ് സ​മ്മാ​നി​ക്കു​മെ​ന്നും അ​റി​യി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:KCABahrain Newsgulf news malayalam
    News Summary - C.H. Muhammad Koya 'Visionary Leadership Award' to P.K. Nawaz
    Similar News
    Next Story
    X