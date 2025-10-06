Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 6 Oct 2025 10:12 AM IST
    Updated On
    date_range 6 Oct 2025 10:12 AM IST

    സി.​എ​ച്ച്. മു​ഹ​മ്മ​ദ് കോ​യ അ​നു​സ്മ​ര​ണ സ​മ്മേ​ള​നം

    സി.​എ​ച്ച്. മു​ഹ​മ്മ​ദ് കോ​യ അ​നു​സ്മ​ര​ണ സ​മ്മേ​ള​നം
    സി.​എ​ച്ച്. മു​ഹ​മ്മ​ദ് കോ​യ അ​നു​സ്മ​ര​ണ സ​മ്മേ​ള​നം ഹ​ബീ​ബ് റ​ഹ്മാ​ൻ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    മ​നാ​മ: കെ.​എം.​സി.​സി ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ഈ​സ്റ്റ് റി​ഫ ഏ​രി​യ ക​മ്മി​റ്റി സി.​എ​ച്ച്. മു​ഹ​മ്മ​ദ് കോ​യ അ​നു​സ്മ​ര​ണ സ​മ്മേ​ള​നം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. ആ​ക്ടി​ങ് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് സാ​ജി​ദ് കൊ​ല്ലി​യി​ൽ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. കെ.​എം.​സി.​സി ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ സം​സ്ഥാ​ന പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് ഹ​ബീ​ബ് റ​ഹ്മാ​ൻ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. സം​സ്ഥാ​ന വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് അ​സ്‌​ലം വ​ട​ക​ര മു​ഖ്യ​പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി.

    മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി, ഉ​പ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി, നി​യ​മ​സ​ഭ സ്പീ​ക്ക​ർ, ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര​മ​ന്ത്രി, ധ​ന​മ​ന്ത്രി, ലോ​ക​സ​ഭാം​ഗം, വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മ​ന്ത്രി, എ​ഴു​ത്തു​കാ​ര​ൻ, പ്ര​ഭാ​ഷ​ക​ൻ, പ​ത്ര​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ൻ എ​ന്നീ നി​ല​ക​ളി​ലും കേ​ര​ള​ത്തി​ന്റെ ന​വോ​ത്ഥാ​ന നാ​യ​ക​രി​ൽ പ്ര​മു​ഖ​നു​മാ​യി​രു​ന്നു സി.​എ​ച്ച് എ​ന്ന യു​ഗ​പു​രു​ഷ​നെ​ന്ന് സ​മ്മേ​ള​നം അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു.

    സം​സ്ഥാ​ന വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ എ​ൻ. അ​ബ്ദു​ൽ അ​സീ​സ്, ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ വി​വി​ധ സാ​മൂ​ഹി​ക-​സാം​സ്‌​കാ​രി​ക മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലെ പ്ര​ധി​നി​ധി​ക​ളാ​യ ബി​നു കു​ന്ന​ന്താ​നം, ഷി​ബി​ൻ തോ​മ​സ്, ബ​ദ​റു​ദ്ദീ​ൻ പൂ​വാ​ർ, കെ.​എം. ന​സീ​ർ നൊ​ച്ചാ​ട് എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു.

    അ​നു​സ്മ​ര​ണ​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് ന​ട​ത്ത​പ്പെ​ട്ട വി​വി​ധ മ​ത്സ​ര വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്കു​ള്ള പു​ര​സ്കാ​ര​ങ്ങ​ളും സാ​ക്ഷ്യ​പ​ത്ര​വും ച​ട​ങ്ങി​ൽ ന​ൽ​കി.

    പ്ര​ബ​ന്ധ​ര​ച​ന മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ ഹ​സ്ന പ​യ്യ​യി​ൽ, റ​സാ​ക്ക് അ​മ്മാ​ന​ത്ത്, മൗ​സ​ൽ മൂ​പ്പ​ൻ, ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ ക്വി​സ് മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ റ​സാ​ക്ക് അ​മാ​ന​ത്ത്, മ​ഷ്ഹൂ​ർ മു​ഹ​മ്മ​ദ്, ഹ​സ്ന പ​യ്യ​യി​ലി​ൽ, മാ​പ്പി​ള​പ്പാ​ട്ട് മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ ഷ​സി​ൻ സ​ലീം, ആ​രി​ഫ് മു​ഹ​മ്മ​ദ്, അ​ഷ്‌​റ​ഫ് കെ.​പി, മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ ചാ​ലി​ക്ക​ണ്ടി എ​ന്നി​വ​ർ യ​ഥാ​ക്ര​മം ഒ​ന്നും ര​ണ്ടും മൂ​ന്നും സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ൾ ക​ര​സ്ഥ​മാ​ക്കി.

    സം​ഘ​ട​ന​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ത്തി​ലെ മി​ക​ച്ച സാ​ങ്കേ​തി​ക​സ​ഹ​കാ​രി​യാ​യ അ​ബ്ദു​ൽ ഇ​ർ​ഷാ​ദ് എ.​കെ​യെ സം​സ്ഥാ​ന പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ ഹ​ബീ​ബ് റ​ഹ്മാ​ൻ ഉ​പ​ഹാ​രം ന​ൽ​കി ആ​ദ​രി​ച്ചു. മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ ഫ​സ​ലി​ന്റെ ഖി​റാ​അ​ത്തോ​ടെ ആ​രം​ഭി​ച്ച പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ഷ്റ​ഫ് ടി.​ടി സ്വാ​ഗ​ത​വും ട്ര​ഷ​റ​ർ സി​ദ്ദീ​ഖ് എം.​കെ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. ഷ​മീ​ർ വി.​എം, എം.​എ. റ​ഹ്മാ​ൻ, ഉ​സ്മാ​ൻ ടി​പ്ടോ​പ്പ്, മു​സ്ത​ഫ പ​ട്ടാ​മ്പി, ഫ​സ​ലു​റ​ഹ്മാ​ൻ, കു​ഞ്ഞ​ഹ​മ്മ​ദ് ശീ​ഷ​ൽ, സ​ഫീ​ർ കെ.​പി, നി​സാ​ർ മാ​വി​ലി, നാ​സ​ർ ഉ​റു​തൊ​ടി, മു​സ്ത​ഫ കെ, ​സ​ജീ​ർ സി.​കെ, താ​ജു​ദ്ദീ​ൻ പി, ​റ​സാ​ക്ക് മ​ണി​യൂ​ർ, ആ​സി​ഫ് കെ.​വി, സി​ദ്ദീ​ഖ് കെ.​പി, മ​ൻ​സൂ​ർ, മു​ഹ​മ്മ​ദ്, ആ​രി​ഫ് മു​ഹ​മ്മ​ദ്, ന​വാ​സ് ഒ.​പി, റ​ഫീ​ഖ് കെ.​എം, ഹാ​രി​സ് കെ, ​മു​സ്ത​ഫ എം, ​റാ​ഷി​ദ് ക​രു​നാ​ഗ​പ്പ​ള്ളി, മു​ഹ​മ്മ​ദ് ച​ലി​ക്ക​ണ്ടി, നൗ​ഫ​ൽ മ​ണി​യൂ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

