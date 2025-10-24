Begin typing your search above and press return to search.
    Bahrain
    സി.​എ​ച്ച്‌ അ​നു​സ്മ​ര​ണ സ​മ്മേ​ള​നം ഇ​ന്ന്

    ഹ​സ​ൻ ഈ​ദ്‌ ബു​ഖാ​മ​സ്‌ എം.​പി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യും
    സി.​എ​ച്ച്‌ അ​നു​സ്മ​ര​ണ സ​മ്മേ​ള​നം ഇ​ന്ന്
    ഹ​സ​ൻ ഈ​ദ്‌ ബു​ഖാ​മ​സ്‌ എം.​പി, പി.​കെ. ന​വാ​സ്, ഹ​ബീ​ബ്

    റ​ഹ്‌​മാ​ൻ

    മ​നാ​മ: കെ.​എം.​സി.​സി ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ കോ​ഴി​ക്കോ​ട്‌ ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന സി.​എ​ച്ച്‌ മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ കോ​യ അ​നു​സ്മ​ര​ണ സ​മ്മേ​ള​നം വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച മ​നാ​മ സ​യ്യി​ദ്‌ ഹൈ​ദ​ര​ലി ശി​ഹാ​ബ്‌ ത​ങ്ങ​ൾ ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ക്കും.

    അ​നു​സ്മ​ര​ണ സ​മ്മേ​ള​നം ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ പാ​ർ​ല​മെ​ന്റ്‌ അം​ഗം ഹ​സ​ൻ ഈ​ദ്‌ ബു​ഖാ​മ​സ്‌ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യും. മു​ൻ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യും കേ​ര​ള ന​വോ​ത്ഥാ​ന നാ​യ​ക​നു​മാ​യി​രു​ന്ന സി.​എ​ച്ച്‌. മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ കോ​യ​യു​ടെ സ്മ​ര​ണ​ക്കാ​യി ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ മൂ​ന്നാ​മ​ത്‌ സി.​എ​ച്ച്‌. മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ കോ​യ സ്മാ​ര​ക വി​ഷ​ന​റി ലീ​ഡ​ർ​ഷി​പ് അ​വാ​ർ​ഡ്‌ എം.​എ​സ്‌.​എ​ഫ്‌ സം​സ്ഥാ​ന പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ പി.​കെ ന​വാ​സി​ന്‌ സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കും. ച​ട​ങ്ങി​ൽ കെ.​എം.​സി.​സി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ ഹ​ബീ​ബ്‌ റ​ഹ്‌​മാ​ൻ, വ​യ​നാ​ട്‌ ജി​ല്ല മു​സ്‍ലിം ലീ​ഗ്‌ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ കെ.​കെ. അ​ഹ​മ്മ​ദ്‌ ഹാ​ജി, ച​ന്ദ്രി​ക മു​ൻ പ​ത്രാ​ധി​പ​ർ ടി.​പി. ചെ​റൂ​പ്പ, റാ​ഷി​ദ്‌ ഗ​സ്സാ​ലി തു​ട​ങ്ങി​യ നേ​താ​ക്ക​ൾ സം​ബ​ന്ധി​ക്കും.

    ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ കെ.​എം.​സി.​സി കോ​ഴി​ക്കോ​ട്‌ ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ നാ​ളെ ന​ട​ക്കു​ന്ന സി.​എ​ച്ച്‌. മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ കോ​യ സാ​ഹി​ബ്‌ അ​നു​സ്മ​ര​ണ​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ലേ​ക്കും വി​ഷ​ന​റി ലീ​ഡ​ർ​ഷി​പ് അ​വാ​ർ​ഡ്‌ സ​മ​ർ​പ്പ​ണ​ത്തി​ലേ​ക്കും ഏ​വ​രെ​യും സ്വാ​ഗ​തം ചെ​യ്യു​ന്ന​താ​യി സ്വാ​ഗ​ത​സം​ഘം ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ഷാ​ജ​ഹാ​ൻ പ​ര​പ്പ​ൻ​പൊ​യി​ൽ, ജ​ന​റ​ൽ ക​ൺ​വീ​ന​ർ പി.​കെ. ഇ​ഷാ​ഖ്‌ എ​ന്നി​വ​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

