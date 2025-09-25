Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 25 Sept 2025 8:45 AM IST
    Updated On
    date_range 25 Sept 2025 8:45 AM IST

    സി.​എ​ച്ച് അ​നു​സ്മ​ര​ണം; ക്വി​സ് പ്രോ​ഗ്രാ​മും പ്ര​ബ​ന്ധ​ര​ച​ന മ​ത്സ​ര​വും

    സി.​എ​ച്ച് അ​നു​സ്മ​ര​ണം; ക്വി​സ് പ്രോ​ഗ്രാ​മും പ്ര​ബ​ന്ധ​ര​ച​ന മ​ത്സ​ര​വും
    മ​നാ​മ: കെ.​എം.​സി.​സി ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ഈ​സ്റ്റ്‌ റി​ഫ ഏ​രി​യ ക​മ്മി​റ്റി ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ മൂ​ന്നി​ന് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന സി.​എ​ച്ച്. മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ കോ​യ അ​നു​സ്മ​ര​ണ​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ ക്വി​സ് പ്രോ​ഗ്രാ​മും ‘ന്യൂ​ന​പ​ക്ഷ​രാ​ഷ്ട്രീ​യ​ത്തി​ൽ സി.​എ​ച്ചി​ന്റെ പ​ങ്ക്’ എ​ന്ന വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ പ്ര​ബ​ന്ധ​ര​ച​ന​മ​ത്സ​ര​വും സി.​എ​ച്ച് ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. ക്വി​സ് പ്രോ​ഗ്രാം അ​ബ്ദു​ൽ ഇ​ർ​ഷാ​ദ് എ.​കെ, എം.​എ. റ​ഹ്മാ​ൻ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ് ചെ​യ്തു.

    പ്ര​ബ​ന്ധ​ര​ച​ന​മ​ത്സ​ര​ത്തി​ന് കെ.​എം.​സി.​സി ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ സം​സ്ഥാ​ന വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ എ​ൻ. അ​ബ്ദു​ൽ അ​സീ​സ് ചീ​ഫ് മോ​ഡ​റേ​റ്റ​റാ​യി. ആ​ക്റ്റി​ങ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സാ​ജി​ദ് കെ ​ആ​ശം​സ​ക​ൾ നേ​ർ​ന്നു. ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ഷ്‌​റ​ഫ്‌ ടി.​ടി സ്വാ​ഗ​ത​വും ട്ര​ഷ​റ​ർ സി​ദ്ദീ​ഖ് എം.​കെ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. ഹ​രി​ത ക​ലാ​സാ​ഹി​ത്യ​വേ​ദി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ എം.​എ. റ​ഹ്മാ​ൻ, ഓ​ർ​ഗ​നൈ​സി​ങ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഷ​മീ​ർ വി.​എം, വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റു​മാ​രാ​യ ഫ​സ​ലു​റ​ഹ്മാ​ൻ, സ​ഫീ​ർ കെ.​പി, നി​സാ​ർ എം, ​മു​സ്ത​ഫ കെ, ​ന​സീ​ർ ഉ​റു​തോ​ടി, താ​ജു​ദ്ദീ​ൻ പി, ​റ​സാ​ഖ് അ​മാ​ന​ത്ത്‌, മീ​ഡി​യ വി​ങ് ആ​സി​ഫ് എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

