Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_rightസി​ജി പ്ര​സം​ഗ...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 3 Dec 2025 12:28 PM IST
    Updated On
    date_range 3 Dec 2025 12:28 PM IST

    സി​ജി പ്ര​സം​ഗ പ​രി​ശീ​ല​ന വേ​ദി പൊ​തു പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു

    text_fields
    bookmark_border
    സി​ജി പ്ര​സം​ഗ പ​രി​ശീ​ല​ന വേ​ദി പൊ​തു പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു
    cancel
    camera_alt

    സി​ജി പ്ര​സം​ഗ പ​രി​ശീ​ല​ന വേ​ദി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച പൊ​തു​പ്ര​ഭാ​ഷ​ണ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത​വ​ർ

    Listen to this Article

    മ​നാ​മ: സി​ജി ബ​ഹ്‌​റൈ​ന്‍ ചാ​പ്റ്റ​ര്‍ പ്ര​സം​ഗ പ​രി​ശീ​ല​ന വേ​ദി, ക​ഴി​ഞ്ഞ ഒ​രു വ​ര്‍ഷ​ക്കാ​ല​മാ​യി ന​ട​ത്തി​വ​രു​ന്ന പ്ര​സം​ഗ പ​രി​ശീ​ല​ന​ത്തി​ന്‍റെ സ​മാ​പ​ന​ത്തി​നു മു​ന്നോ​ടി​യാ​യി പ​രി​ശീ​ല​നം നേ​ടി​യ​വ​ര്‍ക്ക് വേ​ണ്ടി​യു​ള്ള പൊ​തു പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു.

    സ​ല്‍മാ​ബാ​ദ് അ​ല്‍ ഹി​ലാ​ല്‍ ഹാ​ളി​ല്‍ ന​ട​ന്ന പ​രി​പാ​ടി സി​ജി ഇ​ന്റ​ര്‍നാ​ഷ​ന​ല്‍ ചെ​യ​ര്‍മാ​ന്‍ അ​ബ്ദു​ൽ മ​ജീ​ദ്‌ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. സി​ജി ബ​ഹ്‌​റൈ​ന്‍ ചെ​യ​ര്‍മാ​ന്‍ യൂ​സു​ഫ് അ​ലി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ച ച​ട​ങ്ങി​ല്‍ സി​ജി മു​ൻ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ഷി​ബു പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട സ്വാ​ഗ​തം ആ​ശം​സി​ച്ചു. തു​ട​ര്‍ന്ന് പ​രി​ശീ​ല​നം നേ​ടി​യ അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ അ​ഫ്സ​ൽ, അ​ലി കേ​ച്ചേ​രി, ഡി​ന്റോ ഡേ​വി​സ്, ന​ജ​ഹ്, മ​സീ​റ ന​ജ​ഹ്, മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌, ഷ​ഹീ​ൻ, സ​ജീ​ർ ക​ണ്ണൂ​ർ, ശം​സു​ദ്ദീ​ൻ സാ​ജി​ദ് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ വ്യ​ത്യ​സ്ത വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളി​ല്‍ പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി.

    വേ​ദി​ക​ളി​ല്‍ മ​ല​യാ​ള പ്ര​സം​ഗം ന​ട​ത്താ​നും വ്യ​ക്തി​ത്വ വി​കാ​സ​വും ഉ​ദ്ദേ​ശി​ച്ചു​ള്ള​താ​ണ് സി​ജി​യു​ടെ പ്ര​സം​ഗ പ​രി​ശീ​ല​ന വേ​ദി. വ​ള​രെ മി​ക​ച്ച രീ​തി​യി​ല്‍ പ​ഠി​താ​ക്ക​ള്‍ വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ള്‍ അ​പ​ഗ്ര​ഥി​ച്ച് സം​സാ​രി​ച്ചു. തു​ട​ര്‍ന്ന് മെ​ന്റ​ര്‍മാ​രാ​യ ഇ.​എ. സ​ലിം, നി​സാ​ര്‍ കൊ​ല്ലം എ​ന്നി​വ​ര്‍ ന​ട​ത്തി​യ പ്ര​സം​ഗ​ങ്ങ​ള്‍ വി​ല​യി​രു​ത്തി സം​സാ​രി​ച്ചു.

    സി​ജി എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ്‌ അം​ഗം, ലേ​ഡീ​സ് വി​ങ് കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ ലൈ​ല ന​ന്ദി പ്ര​കാ​ശി​പ്പി​ച്ചു. പ്ര​സം​ഗ പ​രി​ശീ​ല​ന വേ​ദി​യു​ടെ അ​ടു​ത്ത ബാ​ച്ചി​ലേ​ക്കു​ള്ള അ​ഡ്മി​ഷ​ന്‍ ആ​രം​ഭി​ച്ച​താ​യി സി​ജി ബ​ഹ്‌​റൈ​ന്‍ ചാ​പ്റ്റ​ര്‍ ചെ​യ​ര്‍മാ​ന്‍ യൂ​സു​ഫ് അ​റി​യി​ച്ചു. പ്ര​സം​ഗ പ​രി​ശീ​ല​ന​ത്തി​ന് പ​ങ്കെ​ടു​ക്കാ​ന്‍ താ​ല്‍പ​ര്യ​മു​ള്ള​വ​ര്‍ 33313710, 3433 8436, 3349 7487 എ​ന്ന ന​മ്പ​റി​ല്‍ ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട​ണം.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:trainingspeechplatformSpeech trainingpublic lecture
    News Summary - CG Speech Training Platform organized a public lecture
    Similar News
    Next Story
    X