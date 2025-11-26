Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    date_range 26 Nov 2025 8:55 AM IST
    date_range 26 Nov 2025 8:55 AM IST

    സിജി ബഹ്‌റൈൻ ചാപ്റ്റർ 30ാമത് വാർഷികം ആഘോഷിച്ചു

    സിജി ബഹ്‌റൈൻ ചാപ്റ്റർ 30ാമത് വാർഷികം ആഘോഷിച്ചു
    സി​ജി ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ചാ​പ്റ്റ​ർ 30ാമ​ത് വാ​ർ​ഷി​കാ​ഘോ​ഷം

    Listen to this Article

    മ​നാ​മ : വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ ശാ​ക്തീ​ക​ര​ണം മു​ൻ നി​ർ​ത്തി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന സെ​ന്റ​ർ ഫോ​ർ ഗൈ​ഡ​ൻ​സ് ആ​ൻ​ഡ് ഇ​ൻ​ഫ​ർ​മേ​ഷ​ൻ ഇ​ന്ത്യ ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ചാ​പ്റ്റ​ർ (സി​ജി) 30ാ മ​ത് വാ​ർ​ഷി​കം അ​ൽ ഹി​ലാ​ൽ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ വെ​ച്ച് വി​പു​ല​മാ​യി ആ​ഘോ​ഷി​ച്ചു. സി​ജി ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ അ​ബ്ദു​ൽ മ​ജീ​ദ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ച ച​ട​ങ്ങി​ൽ ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ വി​വി​ധ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലു​ള്ള വോ​ള​ന്റീ​യ​ർ​മാ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    ച​ട​ങ്ങി​ൽ സി​ജി ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ചാ​പ്റ്റ​ർ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ യു​സു​ഫ് അ​ലി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. മു​ൻ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ, ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ റി​സോ​ഴ്സ് വി​ങ് കോ​ർ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ ഷി​ബു പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട, ഇ.​എ സ​ലീം, നി​സാ​ർ കൊ​ല്ലം, ക​മാ​ൽ മു​ഹി​യു​ദ്ധീ​ൻ, സു​നി​ൽ പ​ട​വു, ഹി​ള​ർ സൈ​ദ​ല​വി എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. സി​ജി ലേ​ഡീ​സ് വി​ങ് കോ​ർ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ ലൈ​ല ന​ന്ദി പ​റ​ഞ്ഞു. ഭാ​വി​യി​ൽ എ​ല്ലാ​വി​ഭാ​ഗം ആ​ളു​ക​ൾ​ക്കും വാ​യ​ന സാ​ധ്യ​മാ​ക്കാ​ൻ വേ​ണ്ട വി​പു​ല​മാ​യ ലൈ​ബ്ര​റി​യും, തൊ​ഴി​ൽ അ​ന്വേ​ഷ​ക​ർ​ക്കാ​യി ഹെ​ല്പ്പ് ഡ​സ്ക് സ്ഥാ​പ്പി​ക്കു​വാ​നും സി​ജി ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ചാ​പ്റ്റ​ർ ശ്ര​മി​ക്കു​മെ​ന്ന് ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട​വ​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

    നി​ല​വി​ൽ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ ക​ഴി​വു​ക​ൾ മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്താ​ൻ യൂ​ത്ത് ലീ​ഡ​ർ​ഷി​പ് പ്രോ​ഗ്രാം,

    തു​ട​ർ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ​ത്തി​നു കോ​ഴ്സു​ക​ൾ തെ​രെ​ഞ്ഞെ​ടു​ക്കാ​ൻ, കു​ട്ടി​ക​ളി​ലെ യ​ഥാ​ർ​ഥ അ​ഭി​രു​ചി മ​ന​സി​ലാ​ക്കാ​ൻ ആ​പ്റ്റി​റ്റ്യൂ​ഡ് ടെ​സ്റ്റ്‌, പ​ഠ​ന നി​ല​വാ​രം ഉ​യ​ർ​ത്താ​ൻ ടീ​ച്ചേ​ർ​സ് ട്രെ​യി​നി​ങ്, ഉ​യ​ർ​ന്ന വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സം ഉ​ണ്ടാ​യി​ട്ടും ജീ​വി​ത സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ചെ​റി​യ ജോ​ലി​യി​ൽ ജീ​വി​തം​ഹോ​മി​ച്ച വ്യ​ക്തി​ക​ൾ​ക്ക് തു​ട​ർ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ​ത്തി​നാ​യു​ള്ള മാ​ർ​ഗ്ഗ​നി​ർ​ദ്ദേ​ശം ന​ൽ​ക​ൽ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​യാ​ണ് നി​ല​വി​ൽ സി​ജി സേ​വ​നം ചെ​യ്തു വ​രു​ന്ന മേ​ഖ​ല​ക​ൾ.

