Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    7 Nov 2025 12:28 PM IST
    Updated On
    date_range 7 Nov 2025 12:28 PM IST

    ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ൽ സ​ർ​ട്ടി​ഫൈ​ഡ് ല​ാഫ്റ്റ​ർ യോ​ഗ ലീ​ഡ​ർ കോ​ഴ്‌​സ്

    representative image
    പ്രതീകാത്മക ചിത്രം
    Listen to this Article

    മ​നാ​മ: പ്ര​വാ​സി ഗൈ​ഡ​ൻ​സ് സെ​ന്റ​റു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ച് ല​ഫ്റ്റ​ർ യോ​ഗ ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ സ​ർ​ട്ടി​ഫൈ​ഡ് ല​ഫ്റ്റ​ർ യോ​ഗ ലീ​ഡ​ർ പ​രി​ശീ​ല​നം ന​ട​ത്തു​ന്നു.

    ന​വം​ബ​ർ 14 മു​ത​ൽ 17 വ​രെ മ​ഹൂ​സി​ലെ പ്ര​വാ​സി ഗൈ​ഡ​ൻ​സ് സെ​ന്റ​ർ ആ​സ്ഥാ​ന​ത്തു​വെ​ച്ചാ​ണ് 12 മ​ണി​ക്കൂ​ർ ദൈ​ർ​ഘ്യ​മു​ള്ള പ​രി​ശീ​ല​ന പ​രി​പാ​ടി ന​ട​ക്കു​ക. മൂ​ന്ന് മ​ണി​ക്കൂ​ർ വീ​തം നാ​ല് ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി ന​ട​ക്കു​ന്ന ഈ ​തീ​വ്ര പ​രി​ശീ​ല​ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ, ല​ഫ്റ്റ​ർ യോ​ഗ​യു​ടെ ച​രി​ത്രം, ത​ത്ത്വ​ശാ​സ്ത്രം, സാ​ങ്കേ​തി​ക വി​ദ്യ​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള സ​മ​ഗ്ര​മാ​യ അ​റി​വ് പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് ല​ഭി​ക്കും. ഈ ​കോ​ഴ്‌​സ് തു​ട​ക്ക​ക്കാ​ർ​ക്കും പ്ര​ഫ​ഷ​ന​ലു​ക​ൾ​ക്കും ഒ​രു​പോ​ലെ പ്ര​യോ​ജ​ന​ക​ര​മാ​കും.

    പ​രി​ശീ​ല​നം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് ല​ഫ്റ്റ​ർ യോ​ഗ ഇ​ൻ​റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ ന​ൽ​കു​ന്ന സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്കേ​ഷ​ൻ, ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക പ​രി​ശീ​ല​ന വ​ർ​ക്ക്ബു​ക്ക്, ല​ഫ്റ്റ​ർ യോ​ഗ പ്രോ​സോ​ണി​ൽ ആ​റു​മാ​സ​ത്തെ സൗ​ജ​ന്യ അം​ഗ​ത്വം, അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ഡ​യ​റ​ക്‌​ട​റി ലി​സ്റ്റി​ങ് എ​ന്നി​വ ല​ഭി​ക്കും.

    മാ​സ്റ്റ​ർ ട്രെ​യി​ന​റും ല​ഫ്റ്റ​ർ അം​ബാ​സ​ഡ​റു​മാ​യ കെ.​എം. തോ​മ​സാ​ണ് പ​രി​ശീ​ല​ന പ​രി​പാ​ടി​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കു​ന്ന​ത്.

    News Summary - Certified Laughter Yoga Leader Course in Bahrain
