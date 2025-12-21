Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_rightവി​ദേ​ശി​ക​ൾ​ക്ക്...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 21 Dec 2025 12:54 PM IST
    Updated On
    date_range 21 Dec 2025 12:54 PM IST

    വി​ദേ​ശി​ക​ൾ​ക്ക് വ​ർ​ക്ക് പെ​ർ​മി​റ്റി​ന് മു​മ്പ് സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റ് പ​രി​ശോ​ധ​ന; നി​ർ​ദേ​ശം പാ​ർ​ല​മെ​ന്റ് ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്യും

    text_fields
    bookmark_border
    സ്വ​ദേ​ശി ഉ​ദ്യോ​ഗാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക് കൂ​ടു​ത​ൽ അ​വ​സ​ര​ങ്ങ​ൾ ല​ഭ്യമാക്കു​മെ​ന്ന് വി​ശ്വ​ാസം
    വി​ദേ​ശി​ക​ൾ​ക്ക് വ​ർ​ക്ക് പെ​ർ​മി​റ്റി​ന് മു​മ്പ് സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റ് പ​രി​ശോ​ധ​ന; നി​ർ​ദേ​ശം പാ​ർ​ല​മെ​ന്റ് ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്യും
    cancel

    മ​നാ​മ: ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലേ​ക്ക് ജോ​ലി​ക്കാ​യി വ​രു​ന്ന വി​ദേ​ശ​തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ​ക്ക് വ​ർ​ക്ക് പെ​ർ​മി​റ്റ് ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​ന് മു​മ്പാ​യി വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ യോ​ഗ്യ​ത​ക​ൾ ക​ർ​ശ​ന​മാ​യി പ​രി​ശോ​ധി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന നി​ർ​ദേ​ശം വ​രു​ന്നു.

    ലേ​ബ​ർ മാ​ർ​ക്ക​റ്റ് റെ​ഗു​ലേ​റ്റ​റി അ​തോ​റി​റ്റി (എ​ൽ.​എം.​ആ​ർ.​എ), യോ​ഗ്യ​താ സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റു​ക​ൾ പ​രി​ശോ​ധി​ക്കു​ന്ന ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളു​മാ​യി ചേ​ർ​ന്ന് പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നാ​ണ് എം.​പി​മാ​ർ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്. ഈ ​നി​ർ​ദേ​ശം ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച പാ​ർ​ല​മെ​ന്റ് ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്യും.

    എം.​പി ജ​ലാ​ൽ കാ​സിം സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച ഈ ​നി​ർ​ദേ​ശം സ​ർ​വി​സ​സ് ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗീ​ക​രി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. വ്യാ​ജ​രേ​ഖ​ക​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് രാ​ജ്യ​ത്ത് ജോ​ലി നേ​ടു​ന്ന​ത് ത​ട​യാ​നു​ള്ള മു​ൻ​ക​രു​ത​ൽ എ​ന്ന നി​ല​ക്കും പൊ​തു-​സ്വ​കാ​ര്യ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ എ​ത്തു​ന്ന തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ​ക്ക് നി​ശ്ചി​ത യോ​ഗ്യ​ത​യു​ണ്ടെ​ന്ന് പ​രി​ശോ​ധി​ക്കു​ക എ​ന്ന​താ​ണ് ഇ​തി​ന്റെ പ്ര​ധാ​ന ല​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ൾ. യോ​ഗ്യ​ത​യു​ള്ള വി​ദേ​ശി​ക​ളെ മാ​ത്രം നി​യ​മി​ക്കു​ന്ന​ത് സ്വ​ദേ​ശി ഉ​ദ്യോ​ഗാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക് കൂ​ടു​ത​ൽ അ​വ​സ​ര​ങ്ങ​ൾ ല​ഭി​ക്കാ​ൻ സ​ഹാ​യി​ക്കു​മെ​ന്ന് ട്രേ​ഡ് യൂ​നി​യ​നു​ക​ളും വി​ശ്വ​സി​ക്കു​ന്നു.

    എ​ന്നാ​ൽ ഡോ​ക്ട​ർ​മാ​ർ, എ​ഞ്ചി​നീ​യ​ർ​മാ​ർ തു​ട​ങ്ങി​യ സ്പെ​ഷ​ലി​സ്റ്റ് ത​സ്തി​ക​ക​ളി​ൽ ജോ​ലി ചെ​യ്യു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് നി​ല​വി​ൽ ത​ന്നെ പ്ര​ഫ​ഷ​ന​ൽ ലൈ​സ​ൻ​സി​ങ് ബോ​ഡി​ക​ൾ വ​ഴി പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്ന് എ​ൽ.​എം.​ആ​ർ.​എ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. എ​ല്ലാ സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റു​ക​ളും പ​രി​ശോ​ധി​ക്കു​ന്ന​ത് ത​ങ്ങ​ളു​ടെ നി​യ​മ​പ​ര​മാ​യ പ​രി​ധി​യി​ൽ വ​രു​ന്ന​ത​ല്ലെ​ന്നും അ​വ​ർ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി.

    നി​ല​വി​ലു​ള്ള പ​രി​ശോ​ധ​ന സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ൾ മ​തി​യെ​ന്നും പു​തി​യ മാ​റ്റം ബി​സി​ന​സ് ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ സ​ങ്കീ​ർ​ണ​മാ​ക്കു​മെ​ന്നും ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ചേം​ബ​ർ ഓ​ഫ് കൊ​മേ​ഴ്സും വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    ജ​ന​റ​ൽ ഫെ​ഡ​റേ​ഷ​ൻ ഓ​ഫ് ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ട്രേ​ഡ് യൂ​നി​യ​ൻ​സും 'അ​ൽ ഹു​ർ' യൂ​നി​യ​നും ഈ ​നീ​ക്ക​ത്തെ പൂ​ർ​ണ​മാ​യി പി​ന്തു​ണ​ച്ചു.

    വി​ദേ​ശ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളു​ടെ എ​ണ്ണ​വും സെ​ൻ​സി​റ്റീ​വ് ത​സ്തി​ക​ക​ളി​ൽ വ്യാ​ജ സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റു​ക​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കാ​നു​ള്ള സാ​ധ്യ​ത​യും പ​രി​ഗ​ണി​ച്ച് പൊ​തു​താ​ൽ​പ​ര്യാ​ർ​ഥം ഈ ​ഭേ​ദ​ഗ​തി അം​ഗീ​ക​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നാ​ണ് പാ​ർ​ല​മെ​ന്റ​റി ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ ശി​പാ​ർ​ശ.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:gulfnewsBahraingulfnewsmalayalam
    News Summary - Certificate verification before work permit for foreigners; Parliament to discuss proposal on Tuesday
    Similar News
    Next Story
    X