മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പ് നടത്തി സെൻട്രൽ മാർക്കറ്റ് മലയാളി അസോസിയേഷൻ
മനാമ: തൊഴിലാളികളുടെ ആരോഗ്യ സംരക്ഷണം അടിസ്ഥാനമാക്കി മനാമ സെന്റർ മാർക്കറ്റ് മലയാളി അസോസിയേഷനും ഷിഫ അൽസീറ ഹോസ്പിറ്റലുമായി സംയുക്തമായി മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിച്ചു. സെൻട്രൽ മാർക്കറ്റിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നതും അല്ലാത്തതുമായ എല്ലാ രാജ്യക്കാരെയും ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് മെഗാ മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പ് നടത്തിയത്.
പ്രസിഡന്റ് അനീഷ് ബാബു, സെക്രട്ടറി ഷബീർ പൂനൂർ, ട്രഷറർ ലത്തീഫ് മരക്കാട്ട്, മുനീർ ഷഫീൽ, ഷമീർ സലീം, യോഗേഷ്, നജീബ്, മജീദ് മറ്റു ഭാരവാഹികൾ എക്സിക്യൂട്ടീവ് മെമ്പർമാർ ക്യാമ്പിന് നേതൃത്വം നൽകി.
ക്യാമ്പുമായി സഹകരിച്ച എല്ലാവർക്കും സെക്രട്ടറി നന്ദി പ്രകാശിപ്പിച്ചു. ചടങ്ങിൽ ഷിഫ അൽ ജസീറ ഹോസ്പിറ്റൽ മാനേജ്മെന്റിന് ട്രഷർ മൊമെന്റോ നൽകി.
വളണ്ടിയേഴ്സ് നിസാം ജസീർ അഷറഫ് കാപ്പാട് ബഷീർ ഉള്ളിയേരി, രവി പാവണ്ടൂർ, ഹാരിസ് കാസർകോട്, അനീഷ് അത്തോളി, പ്രവീൺ തിരൂർ, പ്രണവ് മലപ്പുറം ക്യാമ്പ് നിയന്ത്രിച്ചു.
