Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 2 Feb 2026 9:33 AM IST
    Updated On
    date_range 2 Feb 2026 9:36 AM IST

    കേ​ര​ള​ത്തെ​യും പ്ര​വാ​സി​ക​ളെ​യും പാ​ടേ അ​വ​ഗ​ണി​ച്ച കേ​ന്ദ്ര ബ​ജ​റ്റ് -ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ പ്ര​തി​ഭ

    കേ​ര​ള​ത്തെ​യും പ്ര​വാ​സി​ക​ളെ​യും പാ​ടേ അ​വ​ഗ​ണി​ച്ച കേ​ന്ദ്ര ബ​ജ​റ്റ് -ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ പ്ര​തി​ഭ
    മ​നാ​മ: കേ​ര​ള​ത്തെ​യും പ്ര​വാ​സി​ക​ളെ​യും പാ​ടേ അ​വ​ഗ​ണി​ച്ച ബ​ജ​റ്റാ​ണ് കേ​ന്ദ്ര ധ​ന​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി നി​ർ​മ​ല സീ​താ​രാ​മ​ൻ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച​തെന്ന് ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ പ്ര​തി​ഭ.

    എ​ല്ലാ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലും കേ​ര​ള​ത്തോ​ട് ക​ടു​ത്ത വി​വേ​ച​ന​മാ​ണ് കേ​ന്ദ്ര സ​ർ​ക്കാ​ർ ബ​ജ​റ്റി​ൽ കാ​ണി​ച്ചി​ട്ടു​ള്ള​ത്. ആ​രോ​ഗ്യ രം​ഗ​ത്തെ കേ​ര​ള​ത്തി​ന്റെ ദീ​ർ​ഘ​കാ​ല ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ എ​യിം​സ് ഇ​ത്ത​വ​ണ​യും അ​നു​വ​ദി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ല. എ​യിം​സ് മാ​ത്ര​മ​ല്ല, പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച മൂ​ന്ന് ആ​യു​ർ​വേ​ദ ഇ​ൻ​സ്റ്റി​റ്റ്യൂ​ട്ടു​ക​ളു​ടെ പ​ട്ടി​ക​യി​ലും വി​ദേ​ശ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ പോ​ലും ആ​യു​ർ​വേ​ദ​ത്തി​ന് പേ​രും പെ​രു​മ​യും നേ​ടി​ക്കൊ​ടു​ത്ത കേ​ര​ള​ത്തി​നെ അ​വ​ഗ​ണി​ച്ചുവെന്ന​ത് കേ​ന്ദ്രം കാ​ണി​ക്കു​ന്ന വി​വേ​ച​ന​ത്തി​ന്റെ ആ​ഴം എ​ടു​ത്തു കാ​ണി​ക്കു​ന്ന​താ​ണ്.

    ഏ​റ്റ​വും മി​ക​ച്ച ഉ​ൾ​നാ​ട​ൻ ജ​ല​പാ​ത​ക​ളു​ള്ള കേ​ര​ള​ത്തെ പാ​ടേ അ​വ​ഗ​ണി​ച്ചാ​ണ് അ​തു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട എ​ല്ലാ പ​ദ്ധ​തി​ക​ളും ഒ​ഡി​ഷ​യി​ലേ​ക്കും ബി​ഹാ​റി​ലേ​ക്കും ഉ​ത്ത​ർ​പ്ര​ദേ​ശി​ലേ​ക്കും ന​ൽ​കി​യ​ത്. റെ​യി​ൽ​വേ വി​ക​സ​ന​ത്തി​നാ​യി റെ​ക്കോ​ഡ് തു​ക ഇ​ത്ത​വ​ണ​ത്തെ ബ​ജ​റ്റി​ൽ മാ​റ്റി​വെ​ച്ച​പ്പോ​ഴും കേ​ര​ള​ത്തി​ന് കാ​ര്യ​മാ​യി ഒ​ന്നും ത​ന്നെ ന​ൽ​കി​യി​ട്ടി​ല്ല. രാ​ജ്യ​ സ​മ്പ​ദ് വ്യ​വ​സ്ഥ​ക്ക് വ​ലി​യ പ​ങ്ക് ന​ൽ​കു​ന്ന പ്ര​വാ​സി സ​മൂ​ഹ​ത്തെ​യും അ​വ​ഗ​ണി​ച്ച ഒ​രു ബ​ജ​റ്റാ​ണി​തെ​ന്നും പ്ര​തി​ഭ ആ​ക്ടി​ങ് ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി നി​ര​ൻ സു​ബ്ര​ഹ്മ​ണ്യ​നും പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് മ​ഹേ​ഷ് കെ.​വി​യും വാ​ർ​ത്താ​ക്കു​റി​പ്പി​ലൂ​ടെ അ​റി​യി​ച്ചു.

