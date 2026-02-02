കേരളത്തെയും പ്രവാസികളെയും പാടേ അവഗണിച്ച കേന്ദ്ര ബജറ്റ് -ബഹ്റൈൻ പ്രതിഭtext_fields
മനാമ: കേരളത്തെയും പ്രവാസികളെയും പാടേ അവഗണിച്ച ബജറ്റാണ് കേന്ദ്ര ധനകാര്യ മന്ത്രി നിർമല സീതാരാമൻ അവതരിപ്പിച്ചതെന്ന് ബഹ്റൈൻ പ്രതിഭ.
എല്ലാ മേഖലകളിലും കേരളത്തോട് കടുത്ത വിവേചനമാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ബജറ്റിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. ആരോഗ്യ രംഗത്തെ കേരളത്തിന്റെ ദീർഘകാല ആവശ്യമായ എയിംസ് ഇത്തവണയും അനുവദിച്ചിട്ടില്ല. എയിംസ് മാത്രമല്ല, പ്രഖ്യാപിച്ച മൂന്ന് ആയുർവേദ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകളുടെ പട്ടികയിലും വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ പോലും ആയുർവേദത്തിന് പേരും പെരുമയും നേടിക്കൊടുത്ത കേരളത്തിനെ അവഗണിച്ചുവെന്നത് കേന്ദ്രം കാണിക്കുന്ന വിവേചനത്തിന്റെ ആഴം എടുത്തു കാണിക്കുന്നതാണ്.
ഏറ്റവും മികച്ച ഉൾനാടൻ ജലപാതകളുള്ള കേരളത്തെ പാടേ അവഗണിച്ചാണ് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ പദ്ധതികളും ഒഡിഷയിലേക്കും ബിഹാറിലേക്കും ഉത്തർപ്രദേശിലേക്കും നൽകിയത്. റെയിൽവേ വികസനത്തിനായി റെക്കോഡ് തുക ഇത്തവണത്തെ ബജറ്റിൽ മാറ്റിവെച്ചപ്പോഴും കേരളത്തിന് കാര്യമായി ഒന്നും തന്നെ നൽകിയിട്ടില്ല. രാജ്യ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥക്ക് വലിയ പങ്ക് നൽകുന്ന പ്രവാസി സമൂഹത്തെയും അവഗണിച്ച ഒരു ബജറ്റാണിതെന്നും പ്രതിഭ ആക്ടിങ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി നിരൻ സുബ്രഹ്മണ്യനും പ്രസിഡന്റ് മഹേഷ് കെ.വിയും വാർത്താക്കുറിപ്പിലൂടെ അറിയിച്ചു.
