Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    26 Aug 2025 10:57 AM IST
    Updated On
    26 Aug 2025 10:57 AM IST

    മു​സ്‍ലിം ലീ​ഗ് ദേ​ശീ​യ ആ​സ്ഥാ​ന ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ആ​ഘോ​ഷി​ച്ചു

    celebration held in Bahrain to mark the inauguration of the Al-Qaeda Millat Center
    ഖാ​ഇ​ദെ മി​ല്ല​ത്ത് സെ​ന്റ​റി​ന്റെ ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് ബ​ഹ്റൈ​നി​ൽ ന​ട​ന്ന ആ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ൽ നി​ന്ന്

    മ​നാ​മ: ഇ​ന്ത്യ​ൻ യൂ​നി​യ​ൻ മു​സ്‍ലിം ലീ​ഗ് ദേ​ശീ​യ ആ​സ്ഥാ​ന​മാ​യ ഖാ​ഇ​ദെ മി​ല്ല​ത്ത് സെ​ന്റ​റി​ന്റെ ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് ബ​ഹ്റൈ​നി​ലും ആ​ഘാ​ഷം. പ്ര​താ​പ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഡ​ൽ​ഹി​യി​ൽ പ്ര​ത്യാ​ശ​യു​ടെ ഹ​രി​ത​വ​ർ​ണ​വു​മാ​യി മു​സ്‍ലിം ലീ​ഗി​ന്റെ ആ​സ്ഥാ​നം ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യ​പ്പെ​ടു​മ്പോ​ൾ ലോ​ക​ത്തെ​മ്പാ​ടു​മു​ള്ള മു​സ്‍ലിം ലീ​ഗ് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ സ​ന്തോ​ഷ​ത്തി​ലാ​ണ്. വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളാ​യു​ള്ള ചി​ര​കാ​ല അ​ഭി​ലാ​ഷ​മാ​ണ്‌ പൂ​വ​ണി​യു​ന്ന​ത്. ഏ​ഴ​ര പ​തി​റ്റാ​ണ്ടി​ന്റെ അ​ഭി​മാ​ന​ക​ര​മാ​യ അ​സ്തി​ത്വ​വു​മാ​യി ജൈ​ത്ര​യാ​ത്ര തു​ട​രു​ന്ന ഇ​ന്ത്യ​ൻ യൂ​നി​യ​ൻ മു​സ്‍ലിം ലീ​ഗ് ചെ​ന്നെ​യി​ൽ നി​ന്ന് ഡ​ൽ​ഹി​യി​ലേ​ക്ക് ആ​സ്ഥാ​നം മാ​റു​മ്പോ​ൾ പ്ര​തീ​ക്ഷ​ക​ളു​ടെ നെ​റു​ക​യി​ലാ​ണ്.

    ഫാ​ഷി​സ്റ്റ് ഭ​ര​ണ​ത്തി​ന്റെ പീ​ഡ​ന​ങ്ങ​ൾ അ​നു​ഭ​വി​ക്കു​ന്ന ന്യൂ​ന​പ​ക്ഷ പി​ന്നാ​ക്ക ജ​ന​ത​ക്ക് ഒ​ര​ത്താ​ണി​യാ​യി സെ​ന്റ​ർ മാ​റു​മെ​ന്ന പ്ര​തീ​ക്ഷ ത​ന്നെ​യാ​ണ് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രെ സ​ന്തോ​ഷ​ഭ​രി​ത​രാ​ക്കു​ന്ന​ത്. ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ കെ.​എം.​സി.​സി ആ​സ്ഥാ​ന​ത്ത് ന​ട​ന്ന ആ​ഘോ​ഷ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ വേ​ൾ​ഡ് കെ.​എം.​സി.​സി സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​സൈ​നാ​ർ ക​ള​ത്തി​ങ്ക​ൽ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. കെ.​എം.​സി.​സി ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ശം​സു​ദ്ദീ​ൻ വെ​ള്ളി​കു​ള​ങ്ങ​ര കേ​ക്ക് മു​റി​ച്ച് എ​ല്ലാ​വ​ർ​ക്കും മ​ധു​രം ന​ൽ​കി.

    പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രു​ടെ ഗാ​നാ​ലാ​പ​നം സ​ദ​സ്സി​ന് ഇ​മ്പ​മേ​റ്റി. വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ റ​ഫീ​ഖ് തോ​ട്ട​ക്ക​ര അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. എ​ൻ.​കെ. അ​ബ്ദു​ൽ അ​സീ​സ് പ്രാ​ർ​ഥ​ന​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. കെ.​എം.​സി.​സി മു​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ കു​ട്ടൂ​സ മു​ണ്ടേ​രി, ട്ര​ഷ​റ​ർ മു​സ്ത​ഫ കെ.​പി, ഓ​ർ​ഗ​നൈ​സി​ങ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഗ​ഫൂ​ർ കൈ​പ്പ​മം​ഗ​ലം, വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ അ​സ്‌​ലം വ​ട​ക​ര, സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ഷ്‌​റ​ഫ്‌ കാ​ട്ടി​ൽ​പീ​ടി​ക എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഫൈ​സ​ൽ കോ​ട്ട​പ്പ​ള്ളി സ്വാ​ഗ​ത​വും അ​ഷ്‌​റ​ഫ്‌ ക​ക്ക​ണ്ടി ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. സ്റ്റേ​റ്റ് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ എ.​പി. ഫൈ​സ​ൽ, സ​ലിം ത​ള​ങ്ക​ര, ഫൈ​സ​ൽ ക​ണ്ടീ​താ​ഴ, എ​സ്.​കെ. നാ​സ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

