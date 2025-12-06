Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_right'സെ​ലി​ബ്രേ​റ്റ്...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 6 Dec 2025 7:57 AM IST
    Updated On
    date_range 6 Dec 2025 7:57 AM IST

    'സെ​ലി​ബ്രേ​റ്റ് ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ'

    text_fields
    bookmark_border
    അ​ഞ്ചാം പ​തി​പ്പി​ന് തു​ട​ക്ക​മാ​യി, പൈ​തൃ​കം വി​ളി​ച്ചോ​തി ഹെ​റി​റ്റേ​ജ് വി​ല്ലേ​ജ്
    സെ​ലി​ബ്രേ​റ്റ് ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ
    cancel
    camera_alt

    സെ​ലി​ബ്രേ​റ്റ് ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ' അ​ഞ്ചാം പ​തി​പ്പി​ന്‍റെ ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന​ത്തി​ന് ഹെ​റി​റ്റേ​ജ് വി​ല്ലേ​ജി​ലെ​ത്തി​യ ശൈ​ഖ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ സ​ൽ​മാ​ൻ

    മ​നാ​മ: ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ദേ​ശീ​യ ദി​നാ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി, ഇ​ൻ​ഫ​ർ​മേ​ഷ​ൻ മ​ന്ത്രാ​ല​യം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന അ​ഞ്ചാ​മ​ത് 'സെ​ലി​ബ്രേ​റ്റ് ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ' ഉ​ത്സ​വ​ത്തി​ന് റാ​സ് ഹ​യ്യാ​നി​ലെ ഹെ​റി​റ്റേ​ജ് വി​ല്ലേ​ജി​ൽ തു​ട​ക്ക​മാ​യി.

    ശൈ​ഖ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ സ​ൽ​മാ​ൻ ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് ആ​ൽ ഖ​ലീ​ഫ​യാ​ണ് ഉ​ത്സ​വം ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്ത​ത്.

    രാ​ജാ​വ് ഹ​മ​ദ് ബി​ൻ ഈ​സ ആ​ൽ ഖ​ലീ​ഫ​യു​ടെ ദീ​ർ​ഘ​വീ​ക്ഷ​ണ​ത്തി​നും കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി​യും പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യ പ്രി​ൻ​സ് സ​ൽ​മാ​ൻ ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് ആ​ൽ ഖ​ലീ​ഫ​യു​ടെ നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും അ​നു​സൃ​ത​മാ​യി രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ നേ​ട്ട​ങ്ങ​ളും ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ക​ളു​ടെ പു​രോ​ഗ​തി​ക്കാ​യു​ള്ള അ​ക്ഷീ​ണ പ​രി​ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളും പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ ഇ​ത്ത​രം പ​രി​പാ​ടി​ക​ളു​ടെ പ്രാ​ധാ​ന്യം ശൈ​ഖ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ സ​ൽ​മാ​ൻ എ​ടു​ത്തു​പ​റ​ഞ്ഞു.

    ദേ​ശീ​യ ഐ​ക്യം ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​ൽ ദേ​ശീ​യ ദി​നാ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ൾ പ്ര​ധാ​ന പ​ങ്ക് വ​ഹി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്നും രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ സ​മ്പ​ന്ന​മാ​യ ച​രി​ത്ര​ത്തെ​യും സ​മ​ഗ്ര​മാ​യ ഭാ​വി​വി​ക​സ​ന​ത്തെ​യും കു​റി​ച്ച് യു​വ​ത​ല​മു​റ​യെ ബോ​ധ​വ​ത്ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ ഈ ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ​ക്ക് വ​ലി​യ സ്ഥാ​ന​മു​ണ്ടെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം ഊ​ന്നി​പ്പ​റ​ഞ്ഞു.

    ഈ ​വ​ർ​ഷ​ത്തെ 'സെ​ലി​ബ്രേ​റ്റ് ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ' ഫെ​സ്റ്റി​വ​ൽ ഡി​സം​ബ​ർ നാ​ല് മു​ത​ൽ 28 വ​രെ നീ​ളും. സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ​ക്ക് കൈ​കൊ​ണ്ട് തൊ​ട്ട​റി​യാ​നു​ള്ള അ​വ​സ​രം ന​ൽ​കു​ന്ന നൂ​ത​ന​മാ​യ ഇ​ന്റ​റാ​ക്ടീ​വ് അ​നു​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​ണ് ഈ ​വ​ർ​ഷ​ത്തെ പ​തി​പ്പി​ൽ പ്രാ​ധാ​ന്യം ന​ൽ​കു​ന്ന​ത്. മ​ൺ​പാ​ത്ര നി​ർ​മാ​ണം, പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത ക​പ്പ​ൽ മാ​തൃ​ക​ക​ളു​ടെ നി​ർ​മാ​ണം, ഈ​ന്ത​പ്പ​ന​യോ​ല കൊ​ണ്ടു​ള്ള നെ​യ്ത്ത്, ഇ​ല​ക​ളി​ട്ട ചെ​സ്റ്റ് നി​ർ​മാ​ണം, തു​ണി​ത്ത​ര​ങ്ങ​ൾ നെ​യ്യ​ൽ എ​ന്നി​വ​യി​ൽ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ​ക്ക് നേ​രി​ട്ടു​ള്ള പ​രി​ശീ​ല​നം നേ​ടാ​ൻ ക​ഴി​യു​ന്ന ശി​ൽ​പ​ശാ​ല​ക​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. വി​വി​ധ ക​ട​ക​ളും ഉ​ൽ​പാ​ദ​ന കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളും പ​ങ്കു​ചേ​രു​ന്ന ഒ​രു പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത മാ​ർ​ക്ക​റ്റ്, കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കാ​യു​ള്ള കോ​ർ​ണ​ർ, പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത ഭ​ക്ഷ​ണ​ശാ​ല​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യും ഹെ​റി​റ്റേ​ജ് വി​ല്ലേ​ജി​ൽ സ​ജ്ജീ​ക​രി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:celebrategulfnewsBahraingulfnewsmalayalam
    News Summary - 'Celebrate Bahrain'
    Similar News
    Next Story
    X