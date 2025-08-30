Begin typing your search above and press return to search.
    Bahrain
    Posted On
    date_range 30 Aug 2025 9:54 AM IST
    Updated On
    date_range 30 Aug 2025 9:54 AM IST

    പ്ര​വാ​സി വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക്​ ആ​പാ​ർ വേ​ണ്ടെ​ന്ന്​ സി.​ബി.​എ​സ്.​ഇ

    ആ​ശ​ങ്ക​യൊ​ഴി​ഞ്ഞ ആ​ശ്വാ​സ​ത്തി​ൽ ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ൾ
     സി.​ബി.​എ​സ്.​ഇ പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി​യ സ​ർ​ക്കു​ല​ർ

    മ​നാ​മ: വി​ദേ​ശ​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ല്‍നി​ന്ന് പ​ത്താം ക്ലാ​സ്, പ്ല​സ് ടു ​പ​രീ​ക്ഷ​യെ​ഴു​തു​ന്ന വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ന് ആ​പാ​ർ ഐ​ഡി ആ​വ​ശ്യ​മി​ല്ലെ​ന്ന്​ സി.​ബി.​എ​സ്.​ഇ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. ബു​ധ​നാ​ഴ്ച ഇ​ത് സം​ബ​ന്ധി​ച്ച സ​ർ​ക്കു​ല​ർ ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ സെ​ന്‍ട്ര​ല്‍ ബോ​ർ​ഡ് ഓ​ഫ് സെ​ക്ക​ൻ​ഡ​റി എ​ജു​ക്കേ​ഷ​ന്‍ വെ​ബ്സൈ​റ്റി​ല്‍ പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ചു.

    വി​ദേ​ശ​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലെ സ്കൂ​ളു​ക​ള്‍ക്ക് ഇ​തു​സം​ബ​ന്ധി​ച്ച സ​ർ​ക്കു​ല​ർ അ​യ​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച മു​ത​ലാ​ണ് സി.​ബി.​എ​സ്.​ഇ പ്ല​സ് ടു ​ബോ​ർ​ഡ് പ​രീ​ക്ഷ​യു​ടെ എ​ല്‍.​ഒ.​സി (ലി​സ്റ്റ് ഓ​ഫ് കാ​ന്‍ഡ​ഡേ​റ്റ്സ്) ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ന്‍ ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന​ത്. അ​ത​ത് രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലെ നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ മു​ന്‍നി​ർ​ത്തി വി​ദേ​ശ​ത്തു​ള്ള സി.​ബി.​എ​സ്.​ഇ സ്കൂ​ളു​ക​ളെ ആ​പാ​ർ ഐ​ഡി ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​നി​ല്‍നി​ന്ന് ഒ​ഴി​വാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്ന് സ​ർ​ക്കു​ല​റി​ല്‍ സി.​ബി.​എ​സ്.​ഇ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ സ്കൂ​ളു​ക​ളി​ലെ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ള്‍ക്ക് ഏ​കീ​കൃ​ത പ്രാ​ഥ​മി​ക തി​രി​ച്ച​റി​യി​ല്‍ രേ​ഖ​യാ​യി ആ​പാ​ർ ഐ​ഡി ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​ത് സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് ജ​നു​വ​രി 24 നാ​ണ് സി.​ബി.​എ​സ്.​ഇ സ​ർ​ക്കു​ല​ർ ഇ​റ​ക്കി​യ​ത്. ആ​ധാ​ർ കാ​ർ​ഡ്​ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച്​ മാ​ത്ര​​മേ ആ​പാ​റി​ൽ ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്യാ​നാ​വൂ. എ​ന്നാ​ൽ, പ്ര​വാ​സി​ക​ളാ​യ ഭൂ​രി​ഭാ​ഗം വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്കും ആ​ധാ​ർ കാ​ർ​ഡി​ല്ല. കൂ​ടാ​തെ സി.​ബി.​എ​സ്.​ഇ സി​ല​ബ​സി​ൽ പ​ഠി​ക്കു​ന്ന വി​ദേ​ശി​ക​ളാ​യ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളും ഏ​റെ​യാ​ണ്. ഈ ​സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ വി​ദേ​ശ​ത്ത്​ പ​ഠി​ക്കു​ന്ന വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക്​ ആ​പാ​ർ ന​മ്പ​ർ ബാ​ധ​ക​മാ​വു​മോ​യെ​ന്ന ആ​ശ​ങ്ക വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളും മാ​താ​പി​താ​ക്ക​ളും പ​ങ്കു​വെ​ച്ചി​രു​ന്നു.

    അ​വ​സാ​ന​നി​മി​ഷ​ത്തെ ആ​ശ​യ​ക്കു​ഴ​പ്പം ഒ​ഴി​വാ​ക്കാ​ന്‍ യു.​എ.​ഇ​യി​ലെ സ്കൂ​ളു​ക​ള്‍ ആ​ധാ​റി​ല്ലാ​ത്ത​വ​ർ എ​ടു​ത്തു​വെ​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന നി​ർ​ദേ​ശം വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ള്‍ക്ക് ന​ല്‍കു​ക​യും ചെ​യ്ത​തോ​ടെ മാ​താ​പി​താ​ക്ക​ള്‍ ആ​ശ​ങ്ക​യി​ലാ​യി. ബ​ഹ്റൈ​നി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ ആ​ധാ​ർ എ​ടു​ക്കാ​നു​ള്ള സൗ​ക​ര്യ​മി​ല്ലാ​ത്ത​തി​നാ​ല്‍ അ​തി​നാ​യി മാ​ത്രം ഇ​ന്ത്യ​യി​ലേ​ക്ക് പോ​കേ​ണ്ടി​വ​രു​മെ​ന്ന​താ​ണ് ആ​ശ​ങ്ക​ക്കി​ട​യാ​ക്കി​യ​ത്. ഇ​ത്​ വ​ലി​യ വാ​ർ​ത്ത​യാ​യ സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ലാ​ണ്​ സി.​ബി.​എ​സ്.​ഇ ബോ​ർ​ഡ്​ വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ വ്യ​ക്ത​ത വ​രു​ത്തി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ബോ​ർ​ഡി​ന്‍റെ തീ​രു​മാ​നം പ്ര​വാ​സി വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്കും ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ൾ​ക്കും വ​ലി​യ ആ​ശ്വാ​സ​മാ​യി. സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 30 വ​രെ​യാ​ണ് എ​ല്‍.​ഒ.​സി ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ന്‍.

