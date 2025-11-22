Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 22 Nov 2025 9:40 AM IST
    Updated On
    date_range 22 Nov 2025 9:40 AM IST

    സി.​ബി.​എ​സ്.​ഇ ദേ​ശീ​യ സ്കേ​റ്റി​ങ് ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ്; മി​ക​ച്ച പ്ര​ക​ട​ന​വു​മാ​യി ന്യൂ ​ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ൾ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ

    സി.​ബി.​എ​സ്.​ഇ ദേ​ശീ​യ സ്കേ​റ്റി​ങ് ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ്; മി​ക​ച്ച പ്ര​ക​ട​ന​വു​മാ​യി ന്യൂ ​ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ൾ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ
    സി.​ബി.​എ​സ്.​ഇ ദേ​ശീ​യ സ്കേ​റ്റി​ങ് ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ്പി​ൽ മി​ക​ച്ച നേ​ട്ടം കൈ​വ​രി​ച്ച ആ​തി​ര​യും ആ​ര​വും സ്കൂ​ൾ അ​ധി​കൃ​ത​ർ​ക്കൊ​പ്പം

    മ​നാ​മ: സി.​ബി.​എ​സ്.​ഇ ദേ​ശീ​യ സ്കേ​റ്റി​ങ് ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ്പി​ൽ മി​ക​ച്ച പ്ര​ക​ട​ന​വു​മാ​യി ന്യൂ ​ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ൾ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ. സ്കേ​റ്റ​ർ​മാ​രാ​യ ആ​തി​ര ശ്രീ​ര​ഞ്ജി​നി, ആ​ര​വ് ജി​ജേ​ഷ് എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് സ്കൂ​ളി​ന്‍റെ അ​ഭി​മാ​നം വാ​നോ​ള​മു​യ​ർ​ത്തി​യ​ത്. ന​വം​ബ​ർ 13 മു​ത​ൽ 16 വ​രെ ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ ഡ​ൽ​ഹി​യി​ലെ ഗു​രു​ഗ്രാ​മി​ലെ എ​ച്ച്.​എ​സ്.​വി ഗ്ലോ​ബ​ൽ സ്കൂ​ളി​ലാ​ണ് ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ് ന​ട​ന്ന​ത്. ദേ​ശീ​യ​ത​ല​ത്തി​ൽ സ്കൂ​ളി​നെ പ്ര​തി​നി​ധീ​ക​രി​ച്ച് ഇ​രു​വ​രും ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യ പ്ര​ക​ട​ന​മാ​ണ് കാ​ഴ്ച​വെ​ച്ച​ത്. കാ​യി​ക​രം​ഗ​ത്തെ മി​ക​വി​നും യു​വ പ്ര​തി​ഭ​ക​ളെ വ​ള​ർ​ത്തു​ന്ന​തി​നും സ്കൂ​ൾ ന​ൽ​കു​ന്ന ഉ​റ​ച്ച പി​ന്തു​ണ​യാ​ണ് ഇ​വ​രു​ടെ പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം പ്ര​തി​ഫ​ലി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്. ആ​തി​ര​യു​ടെ​യും ആ​ര​വി​ന്റെ​യും ക​ഠി​നാ​ധ്വാ​ന​ത്തെ​യും മാ​തൃ​കാ​പ​ര​മാ​യ പ്ര​ക​ട​ന​ത്തെ​യും സ്കൂ​ൾ മാ​നേ​ജ്‌​മെ​ന്റും മു​ഴു​വ​ൻ ജീ​വ​ന​ക്കാ​രും അ​ഭി​ന​ന്ദി​ച്ചു. ഭാ​വി​യി​ലെ കാ​യി​ക​പ​രി​ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഇ​രു​വ​ർ​ക്കും തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യ വി​ജ​യം ആ​ശം​സി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു.

