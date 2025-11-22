സി.ബി.എസ്.ഇ ദേശീയ സ്കേറ്റിങ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്; മികച്ച പ്രകടനവുമായി ന്യൂ ഇന്ത്യൻ സ്കൂൾ വിദ്യാർഥികൾtext_fields
മനാമ: സി.ബി.എസ്.ഇ ദേശീയ സ്കേറ്റിങ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ മികച്ച പ്രകടനവുമായി ന്യൂ ഇന്ത്യൻ സ്കൂൾ വിദ്യാർഥികൾ. സ്കേറ്റർമാരായ ആതിര ശ്രീരഞ്ജിനി, ആരവ് ജിജേഷ് എന്നിവരാണ് സ്കൂളിന്റെ അഭിമാനം വാനോളമുയർത്തിയത്. നവംബർ 13 മുതൽ 16 വരെ ഇന്ത്യയിലെ ഡൽഹിയിലെ ഗുരുഗ്രാമിലെ എച്ച്.എസ്.വി ഗ്ലോബൽ സ്കൂളിലാണ് ചാമ്പ്യൻഷിപ് നടന്നത്. ദേശീയതലത്തിൽ സ്കൂളിനെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് ഇരുവരും ശ്രദ്ധേയമായ പ്രകടനമാണ് കാഴ്ചവെച്ചത്. കായികരംഗത്തെ മികവിനും യുവ പ്രതിഭകളെ വളർത്തുന്നതിനും സ്കൂൾ നൽകുന്ന ഉറച്ച പിന്തുണയാണ് ഇവരുടെ പങ്കാളിത്തം പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നത്. ആതിരയുടെയും ആരവിന്റെയും കഠിനാധ്വാനത്തെയും മാതൃകാപരമായ പ്രകടനത്തെയും സ്കൂൾ മാനേജ്മെന്റും മുഴുവൻ ജീവനക്കാരും അഭിനന്ദിച്ചു. ഭാവിയിലെ കായികപരിശ്രമങ്ങളിൽ ഇരുവർക്കും തുടർച്ചയായ വിജയം ആശംസിക്കുകയും ചെയ്തു.
