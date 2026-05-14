Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_rightസി.ബി.എസ്.ഇ; ഇബ്നു അൽ...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 14 May 2026 8:25 AM IST
    Updated On
    date_range 14 May 2026 8:25 AM IST

    സി.ബി.എസ്.ഇ; ഇബ്നു അൽ ഹൈതം സ്കൂളിന് മികച്ച വിജയം

    text_fields
    bookmark_border
    സി.ബി.എസ്.ഇ; ഇബ്നു അൽ ഹൈതം സ്കൂളിന് മികച്ച വിജയം
    cancel
    camera_alt

    ഉയർന്ന മാർക്ക് നേടിയ വിദ്യാർഥിനികൾ

    മനാമ: സി.ബി.എസ്.ഇ പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ് പരീക്ഷയിൽ മികച്ച വിജയശതമാനം കരസ്ഥമാക്കി ബഹ്‌റൈനിലെ ഇബ്നു അൽ ഹൈതം ഇസ്‌ലാമിക് സ്കൂൾ. സ്കൂളിലെ 16-ാമത് ബാച്ചിലെ 114 വിദ്യാർത്ഥികളാണ് ഇത്തവണ പരീക്ഷയെഴുതിയത്. 92.11% വിജയം നേടാൻ സ്കൂളിന് സാധിച്ചു.

    സയൻസ് സ്ട്രീം

    സയൻസ് വിഭാഗത്തിൽ റിദ ഖാൻ മുഹമ്മദ് 89.40% മാർക്കോടെ സ്കൂളിൽ ഒന്നാമതായി. മറിയം സയ്യിദ് മുഹമ്മദ് ലോക്മാൻ (89%), ഫെമിന ഫാത്തിമ (87.80%) എന്നിവർ യഥാക്രമം രണ്ടും മൂന്നും സ്ഥാനങ്ങൾ നേടി.

    കൊമേഴ്‌സ് സ്ട്രീം

    കൊമേഴ്‌സ് വിഭാഗത്തിൽ 93.40% മാർക്ക് വാരിക്കൂട്ടി ഫാത്തിമ നൗഷാദ് ഒന്നാം സ്ഥാനം കരസ്ഥമാക്കി. സഹ്‌റ അക്ബർ (91.80%) രണ്ടാം സ്ഥാനവും നബീല ഫർസാന (90.20%) മൂന്നാം സ്ഥാനവും നേടി. മികച്ച വിജയം കൈവരിച്ച വിദ്യാർത്ഥികളെയും അതിനായി പ്രയത്നിച്ച അധ്യാപകരെയും രക്ഷിതാക്കളെയും സ്കൂൾ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ ഷക്കീൽ അഹമ്മദ് ആസ്മിയും പ്രിൻസിപ്പൽ ഡോ. മുഹമ്മദ് തയ്യിബും അഭിനന്ദിച്ചു. സ്കൂൾ മാനേജ്‌മെന്റും രക്ഷിതാക്കളും നൽകുന്ന പിന്തുണയാണ് ഈ വിജയത്തിന് പിന്നിലെന്ന് പ്രിൻസിപ്പൽ പറഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:CBSEGulf NewsExam ResultsBahrain
    News Summary - CBSE; Ibn Al Haitham School achieves excellent results
    Similar News
    Next Story
    X