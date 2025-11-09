Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_rightമാ​ഗ്‌​ന​ടെ​ക് ജ​ന​റ​ൽ...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 9 Nov 2025 9:52 AM IST
    Updated On
    date_range 9 Nov 2025 9:52 AM IST

    മാ​ഗ്‌​ന​ടെ​ക് ജ​ന​റ​ൽ 3 എ​ഞ്ചി​ൻ ഓ​യി​ൽ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച് കാ​സ്‌​ട്രോ​ൾ

    text_fields
    bookmark_border
    മാ​ഗ്‌​ന​ടെ​ക് ജ​ന​റ​ൽ 3 എ​ഞ്ചി​ൻ ഓ​യി​ൽ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച് കാ​സ്‌​ട്രോ​ൾ
    cancel
    camera_alt

    കാ​സ്‌​ട്രോ​ൾ മാ​ഗ്‌​ന​ടെ​ക് ജ​ന​റ​ൽ 3 എ​ഞ്ചി​ൻ ഓ​യി​ൽ ലോ​ഞ്ചി​ങ് ച​ട​ങ്ങി​ൽ നി​ന്ന്

    Listen to this Article

    മ​നാ​മ: വാ​ഹ​ന ലൂ​ബ്രി​ക്ക​ന്റ് രം​ഗ​ത്തെ ആ​ഗോ​ള പ്ര​മു​ഖ ബ്രാ​ൻ​ഡാ​യ കാ​സ്‌​ട്രോ​ൾ, ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ ത​ങ്ങ​ളു​ടെ ദീ​ർ​ഘ​കാ​ല വി​ത​ര​ണ​ക്കാ​രാ​യ അ​ലി അ​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ കു​വൈ​ത്തി ഗ്രൂ​പ്പു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ച്, ഏ​റ്റ​വും പു​തി​യ ഓ​ട്ടോ​മോ​ട്ടീ​വ് കെ​യ​ർ ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ളും വി​പ്ല​വ​ക​ര​മാ​യ കാ​സ്‌​ട്രോ​ൾ മാ​ഗ്‌​ന​ടെ​ക് ജ​ന​റ​ൽ 3 എ​ഞ്ചി​ൻ ഓ​യി​ലും അ​നാ​ച്ഛാ​ദ​നം ചെ​യ്തു.

    ഡി​പ്ലോ​മാ​റ്റ് റാ​ഡി​സ​ൺ ബ്ലൂ ​ഹോ​ട്ട​ലി​ൽ ന​ട​ന്ന പ്രൗ​ഢ​ഗം​ഭീ​ര​മാ​യ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ കാ​സ്ട്രോ​ൾ മാ​ഗ്‌​ന​ടെ​ക് ജ​ന​റ​ൽ 3 എ​ഞ്ചി​ൻ ഓ​യി​ലി​ന്റെ​യും പു​തി​യ പ്രൊ​ഡ​ക്ടു​ക​ളു​ടെ പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​വും ഒ​രു​ക്കി​യി​രു​ന്നു. 400ല​ധി​കം ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ളും പ​ങ്കാ​ളി​ക​ളും ഓ​ട്ടോ​മോ​ട്ടീ​വ് പ്ര​ഫ​ഷ​ണ​ലു​ക​ളും പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത ച​ട​ങ്ങി​ൽ, ആ​ധു​നി​ക വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് നൂ​ത​ന പ​രി​ഹാ​ര​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​ൽ കാ​സ്ട്രോ​ളി​ന്റെ പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത എ​ടു​ത്തു​കാ​ണി​ച്ചു.

    ഓ​ട്ടോ​മോ​ട്ടീ​വ് വി​പ​ണി​യി​ലെ ഡ്രൈ​വ​ർ​മാ​രു​ടെ വി​ക​സി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്ന ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള ത​ത്സ​മ​യ പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​ങ്ങ​ൾ, ഉ​ൽ​പ​ന്ന പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​ങ്ങ​ൾ, ആ​ക​ർ​ഷ​ക​മാ​യ ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യും ന​ട​ന്നു. ര​ണ്ട് സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളെ​യും പ്ര​തി​നി​ധീ​ക​രി​ച്ച്, മു​തി​ർ​ന്ന ക​മ്പ​നി പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ കാ​സ്ട്രോ​ളി​ന്റെ പൈ​തൃ​ക​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ചും ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലു​ട​നീ​ളം ബ്രാ​ൻ​ഡി​ന്റെ ശ​ക്ത​മാ​യ സാ​ന്നി​ധ്യം സ്ഥാ​പി​ക്കാ​ൻ സ​ഹാ​യി​ച്ച അ​ൽ​കു​വൈ​ത്തി ഗ്രൂ​പ്പി​ന്റെ ശ​ക്ത​മാ​യ വി​ത​ര​ണ ശൃം​ഖ​ല​യെ​ക്കു​റി​ച്ചു​മു​ള്ള അ​നു​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ പ​ങ്കി​ട്ടു. ച​ട​ങ്ങി​ൽ സം​സാ​രി​ച്ച ക​മ്പ​നി പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ, ഡീ​ല​ർ​മാ​രു​ടെ തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യ വി​ശ്വാ​സ​ത്തി​നും പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​ത്തി​നും ന​ന്ദി പ്ര​കാ​ശി​പ്പി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Engine OillaunchesCastrol Magnatech
    News Summary - Castrol launches Magnatec General 3 engine oil
    Similar News
    Next Story
    X