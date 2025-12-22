Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 22 Dec 2025 11:19 AM IST
    Updated On
    date_range 22 Dec 2025 11:19 AM IST

    ക​സി​നോ പാ​ർ​ക്കി​ന്റെ ന​വീ​ക​ര​ണ​ം 60 ശ​ത​മാ​നം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യി

    ക​സി​നോ പാ​ർ​ക്കി​ന്റെ ന​വീ​ക​ര​ണ​ം 60 ശ​ത​മാ​നം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യി
    ക​സി​നോ പാ​ർ​ക്കി​ന്റെ ന​വീ​ക​ര​ണ​ം മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി കാ​ര്യ, കൃ​ഷി മ​ന്ത്രി വ​ഈ​ൽ അ​ൽ മു​ബാ​റ​ക് സ​ന്ദ​ർ​ശി​ക്കു​ന്നു

    മ​നാ​മ: മു​ഹ​റ​ഖി​ലെ ച​രി​ത്ര​പ്ര​സി​ദ്ധ​മാ​യ ക​സി​നോ പാ​ർ​ക്കി​ന്റെ ന​വീ​ക​ര​ണ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ 60 ശ​ത​മാ​നം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യി. 2026ന്റെ ​ആ​ദ്യ പ​കു​തി​യോ​ടെ പാ​ർ​ക്ക് പൂ​ർ​ണ​മാ​യും ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി തു​റ​ന്നു​കൊ​ടു​ക്കു​മെ​ന്ന് മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി​കാ​ര്യ, കൃ​ഷി​മ​ന്ത്രി വ​ഈ​ൽ അ​ൽ മു​ബാ​റ​ക് അ​റി​യി​ച്ചു.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം പാ​ർ​ക്കി​ൽ നേ​രി​ട്ടെ​ത്തി പു​രോ​ഗ​തി വി​ല​യി​രു​ത്തി​യ ശേ​ഷ​മാ​ണ് മ​ന്ത്രി ഇ​ക്കാ​ര്യം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി​യ​ത്. ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ ഏ​റ്റ​വും പ​ഴ​യ പൊ​തു പാ​ർ​ക്കു​ക​ളി​ലൊ​ന്നാ​യ കാ​സി​നോ പാ​ർ​ക്കി​നെ അ​ത്യാ​ധു​നി​ക സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളോ​ടെ വീ​ണ്ടെ​ടു​ക്കു​ക​യാ​ണ് ഈ ​പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ല​ക്ഷ്യം.

    23,158 ച​തു​ര​ശ്ര മീ​റ്റ​ർ വി​സ്തീ​ർ​ണ​ത്തി​ൽ വ്യാ​പി​ച്ചു​കി​ട​ക്കു​ന്ന പാ​ർ​ക്കി​ൽ മ​ൾ​ട്ടി പ​ർ​പ്പ​സ് സ്പോ​ർ​ട്സ് കോ​ർ​ട്ട്, വ്യാ​യാ​മ​ത്തി​നാ​യു​ള്ള വാം-​അ​പ്പ് സോ​ൺ, ന​വീ​ക​രി​ച്ച വാ​ക്കി​ങ് ട്രാ​ക്കു​ക​ൾ, റ​ബ​ർ ഫ്ലോ​റി​ങ്ങോ​ടു​കൂ​ടി​യ സു​ര​ക്ഷി​ത​മാ​യ ആ​ധു​നി​ക ക​ളി​സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ സ​ജ്ജ​മാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. പാ​ർ​ക്കി​ലെ ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ ന​ശി​പ്പി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത് ത​ട​യാ​ൻ അ​ത്യാ​ധു​നി​ക സി.​സി.​ടി.​വി കാ​മ​റ​ക​ൾ സ്ഥാ​പി​ക്കും. പാ​ർ​ക്കി​ൽ നി​ല​വി​ലു​ള്ള 536 മ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പു​റ​മെ 479 ത​ണ​ൽ മ​ര​ങ്ങ​ൾ കൂ​ടി വെ​ച്ചു​പി​ടി​പ്പി​ക്കും.

    11,451 ച​തു​ര​ശ്ര മീ​റ്റ​ർ സ്ഥ​ല​ത്ത് പ​ച്ച​പ്പ് വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കും. അ​ത്യാ​ധു​നി​ക ഓ​ട്ടോ​മാ​റ്റി​ക് ഇ​റി​ഗേ​ഷ​ൻ സം​വി​ധാ​ന​വും 20,000 ക്യു​ബി​ക് മീ​റ്റ​ർ ശേ​ഷി​യു​ള്ള വാ​ട്ട​ർ ടാ​ങ്കും നി​ർ​മി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്.

    1960ക​ളു​ടെ അ​വ​സാ​ന​ത്തി​ൽ സ്ഥാ​പി​ത​മാ​യ ഈ ​പാ​ർ​ക്ക്, തു​ട​ക്ക​ത്തി​ൽ ബ്രി​ട്ടീ​ഷ് റോ​യ​ൽ എ​യ​ർ​ഫോ​ഴ്സി​ന്റെ വി​നോ​ദ​കേ​ന്ദ്ര​മാ​യി​രു​ന്നു. പി​ന്നീ​ട് ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ പ്രി​യ​പ്പെ​ട്ട പൊ​തു ഇ​ട​മാ​യി മാ​റി. മു​ഹ​റ​ഖി​ന്റെ ഹൃ​ദ​യ​ഭാ​ഗ​ത്ത് സ്ഥി​തി ചെ​യ്യു​ന്ന ഈ ​പാ​ർ​ക്ക് ന​വീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​ലൂ​ടെ പ്ര​ദേ​ശ​വാ​സി​ക​ളു​ടെ ജീ​വി​ത​നി​ല​വാ​രം മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്താ​നാ​ണ് സ​ർ​ക്കാ​ർ ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​ത്.

    സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന വേ​ള​യി​ൽ മു​ഹ​റ​ഖ് മു​നി​സി​പ്പ​ൽ കൗ​ൺ​സി​ൽ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ അ​ബ്ദു​ൽ അ​സീ​സ് അ​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ നാ​ർ, എം.​പി ഹ​മ​ദ് അ​ൽ ദോ​യ് തു​ട​ങ്ങി​യ പ്ര​മു​ഖ​രും മ​ന്ത്രി​യോ​ടൊ​പ്പം ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു.

