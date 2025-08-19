Begin typing your search above and press return to search.
    19 Aug 2025 7:22 AM IST
    19 Aug 2025 7:22 AM IST

    സ്കൂ​ളി​ൽ​വെ​ച്ച് കു​ട്ടി​യെ മോ​ശ​മാ​യി സ്പ​ർ​ശി​ച്ച കേ​സ്; അ​ധ്യാ​പ​ക​ൻ 1000 ദീ​നാ​ർ ന​ഷ്ട​പ​രി​ഹാ​രം ന​ൽ​ക​ണ​മെ​ന്ന് കോ​ട​തി ഉ​ത്ത​ര​വ്

    സ്കൂ​ളി​ൽ​വെ​ച്ച് കു​ട്ടി​യെ മോ​ശ​മാ​യി സ്പ​ർ​ശി​ച്ച കേ​സ്; അ​ധ്യാ​പ​ക​ൻ 1000 ദീ​നാ​ർ ന​ഷ്ട​പ​രി​ഹാ​രം ന​ൽ​ക​ണ​മെ​ന്ന് കോ​ട​തി ഉ​ത്ത​ര​വ്
    മ​നാ​മ: സ്‌​കൂ​ളി​ൽ​വെ​ച്ച് അ​ധ്യാ​പ​ക​ന്റെ ലൈം​ഗി​കാ​തി​ക്ര​മ​ത്തി​ന് ഇ​ര​യാ​യ കു​ട്ടി​ക്കും, കു​ട്ടി​യു​ടെ ര​ക്ഷി​താ​വി​നും 1000 ദീ​നാ​ർ ന​ഷ്ട​പ​രി​ഹാ​രം ന​ൽ​കാ​ൻ കോ​ട​തി ഉ​ത്ത​ര​വി​ട്ടു. കു​ട്ടി​ക്കെ​തി​രാ​യ അ​തി​ക്ര​മ​ത്തി​ന് ക്രി​മി​ന​ൽ കേ​സി​ൽ അ​ധ്യാ​പ​ക​ൻ കു​റ്റ​ക്കാ​ര​നാ​ണെ​ന്ന് ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ് ഈ ​സി​വി​ൽ കേ​സ് വി​ധി.

    മൈ​ന​ർ സി​വി​ൽ കോ​ട​തി​യാ​ണ് വി​ധി പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ച്ച​ത്. കേ​സു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് അ​ഭി​ഭാ​ഷ​ക​ന്റെ ഫീ​സാ​യി 100 ദീ​നാ​റും മ​റ്റ് കോ​ട​തി ചെ​ല​വു​ക​ളും പ്ര​തി വ​ഹി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും വി​ധി​യി​ലു​ണ്ട്. കു​ട്ടി​യു​ടെ പി​താ​വ് സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച ഹ​ര​ജി​യി​ലാ​ണ് അ​ഭി​ഭാ​ഷ​ക സ​യ്ന​ബ് അ​ലി മ​ദ​ൻ ഹാ​ജ​രാ​യ​ത്.

    നേ​ര​ത്തെ അ​ധ്യാ​പ​ക​നെ​തി​രെ​യു​ള്ള ക്രി​മി​ന​ൽ കേ​സി​ൽ മൂ​ന്നു വ​ർ​ഷം ത​ട​വി​ന് ശി​ക്ഷി​ച്ചി​രു​ന്നു. ഇ​ത് പി​ന്നീ​ട് അ​പ്പീ​ൽ കോ​ട​തി ഒ​രു വ​ർ​ഷ​മാ​യി കു​റ​ച്ചു. ക്രി​മി​ന​ൽ വി​ധി അ​ന്തി​മ​മാ​യ​തി​നാ​ൽ, കേ​സി​നാ​സ്പ​ദ​മാ​യ വ​സ്തു​ത​ക​ൾ കോ​ട​തി​ക്ക് വീ​ണ്ടും പ​രി​ശോ​ധി​ക്കേ​ണ്ട​തി​ല്ലെ​ന്ന് സി​വി​ൽ കോ​ട​തി വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. സ്പ​ർ​ശ​ന​ത്തി​ലൂ​ടെ​യും അ​തി​ന്റെ ഫ​ല​മാ​യു​ണ്ടാ​യ പ​രി​ഭ്രാ​ന്തി​യും ഭ​യ​വും കാ​ര​ണം കു​ട്ടി​ക്ക് ശാ​രീ​രി​ക​വും മാ​ന​സി​ക​വു​മാ​യ ദോ​ഷ​ങ്ങ​ൾ സം​ഭ​വി​ച്ച​താ​യി കോ​ട​തി ക​ണ്ടെ​ത്തി.

    മെ​ഡി​ക്ക​ൽ റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ൽ കു​ട്ടി​ക്ക് സ്ഥി​ര​മാ​യ ആ​രോ​ഗ്യ​പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ളൊ​ന്നും ഇ​ല്ലെ​ന്ന് ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി. കൂ​ടു​ത​ൽ അ​ന്വേ​ഷ​ണം വേ​ണ​മെ​ന്ന ആ​വ​ശ്യം കോ​ട​തി നി​ര​സി​ച്ചു. കേ​സി​ന്റെ വാ​ദം കേ​ൾ​ക്കു​ന്ന വേ​ള​യി​ൽ പ്ര​തി ഹാ​ജ​രാ​യി​രു​ന്നി​ല്ല. കു​റ്റ​കൃ​ത്യ​ത്തി​ന് ഇ​ര​യാ​യ​വ​ർ​ക്ക് നീ​തി ല​ഭ്യ​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ ഇ​ത് ഒ​രു പ്ര​ധാ​ന വി​ധി​യാ​ണെ​ന്ന് അ​ഭി​ഭാ​ഷ​ക​ൻ പ​റ​ഞ്ഞു.

    News Summary - Case of inappropriate touching of a child at school; Court orders teacher to pay 1000 dinars in damages
