Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_rightയു​വ​തി​യെ...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 13 Sept 2025 10:50 AM IST
    Updated On
    date_range 13 Sept 2025 10:50 AM IST

    യു​വ​തി​യെ വേ​ശ്യാ​വൃ​ത്തി​ക്ക് നി​ർ​ബ​ന്ധി​ച്ച കേ​സ്; വി​ധി ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 14ന്

    text_fields
    bookmark_border
    ക്ലീ​നി​ങ് ജോ​ലി വാ​ഗ്ദാ​നം ചെ​യ്ത് യു​വ​തി​യെ ബ​ഹ്റൈ​നി​ലെ​ത്തി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു
    court
    cancel

    മ​നാ​മ: ജോ​ലി വാ​ഗ്ദാ​നം ചെ​യ്ത് ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ​ത്തി​ച്ച യു​വ​തി​യെ വേ​ശ്യാ​വൃ​ത്തി​ക്ക് നി​ർ​ബ​ന്ധി​ച്ച കേ​സി​ൽ ഫ​സ്റ്റ് ഹൈ ​ക്രി​മി​ന​ൽ കോ​ട​തി ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 14ന് ​വി​ധി പ​റ​യും. ക്ലീ​നി​ങ് ജോ​ലി​യെ​ന്ന് വി​ശ്വ​സി​പ്പി​ച്ചാ​ണ് 33കാ​രി​യാ​യ ഏ​ഷ്യ​ൻ യു​വ​തി​യെ ബ​ഹ്റൈ​നി​ലെ​ത്തി​ച്ച​ത്.നാ​ട്ടി​ലു​ള്ള ഒ​രു സു​ഹൃ​ത്ത് വ​ഴി​യാ​ണ് യു​വ​തി ബ​ഹ്റൈ​നി​ൽ ജോ​ലി​യു​ണ്ടെ​ന്ന​റി​യു​ന്ന​ത്. തു​ട​ർ​ന്ന്, പ്ര​തി​യെ​ന്ന് ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ 38 കാ​രി​യാ​യ സ്ത്രീ​യെ അ​വ​ർ ബ​ന്ധ​പ്പെ​ടു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. പ്ര​തി വാ​ട്സ്ആ​പ് വ​ഴി വി​മാ​ന ടി​ക്ക​റ്റും വി​സ​യും അ​യ​ച്ചു​ന​ൽ​കി യു​വ​തി​യു​ടെ യാ​ത്ര​ക്ക് സൗ​ക​ര്യ​മൊ​രു​ക്കി.

    ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ​ത്തി​യ യു​വ​തി​യെ ഒ​രു ടാ​ക്സി​യി​ൽ അ​പ്പാ​ർ​ട്മെ​ന്റി​ലേ​ക്ക് കൊ​ണ്ടു​പോ​യി. അ​വി​ടെ​വെ​ച്ച് അ​വ​രു​ടെ പാ​സ്പോ​ർ​ട്ട് പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. പി​ന്നീ​ട് വേ​ശ്യാ​വൃ​ത്തി​ക്ക് നി​ർ​ബ​ന്ധി​ക്കു​ക​യു​മാ​യി​രു​ന്നു. ഒ​ടു​വി​ൽ യു​വ​തി അ​വി​ടെ​നി​ന്ന് ര​ക്ഷ​പ്പെ​ടു​ക​യും പൊ​ലീ​സി​ൽ വി​വ​ര​മ​റി​യി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു.

    അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ൽ, നി​യ​മ​പ​ര​മാ​യ ജോ​ലി​യെ​ന്ന് വി​ശ്വ​സി​പ്പി​ച്ച് യു​വ​തി​യെ കെ​ണി​യി​ൽ​പെ​ടു​ത്തി​യെ​ന്നും ഭീ​ഷ​ണി​യും വ​ഞ്ച​ന​യും പ്ര​യോ​ഗി​ച്ച് അ​വ​രു​ടെ സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യം നി​ഷേ​ധി​ക്കു​ക​യും വേ​ശ്യാ​വൃ​ത്തി​ക്ക് നി​ർ​ബ​ന്ധി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്ത് ചൂ​ഷ​ണം ചെ​യ്തെ​ന്നും ക​ണ്ടെ​ത്തി.പ്ര​തി​ക്കെ​തി​രെ പ​ബ്ലി​ക് പ്രോ​സി​ക്യൂ​ഷ​ൻ മ​നു​ഷ്യ​ക്ക​ട​ത്ത് കു​റ്റം ചു​മ​ത്തി. വേ​ശ്യാ​വൃ​ത്തി​യി​ലൂ​ടെ ല​ഭി​ക്കു​ന്ന വ​രു​മാ​നം മാ​ത്ര​മാ​ണ് പ്ര​തി​യു​ടെ വ​രു​മാ​ന സ്രോ​ത​സ്സെ​ന്നും നി​യ​മ​വി​രു​ദ്ധ​മാ​യി യു​വ​തി​യെ റി​ക്രൂ​ട്ട് ചെ​യ്യു​ക​യും ക​ട​ത്തു​ക​യും സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ക​യും പാ​ർ​പ്പി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്ത​താ​യും പ്രോ​സി​ക്യൂ​ഷ​ൻ ആ​രോ​പി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Gulf NewsprostitutionBahrain Newsyoung woman
    News Summary - Case of forcing a young woman into prostitution; verdict on October 14
    Similar News
    Next Story
    X