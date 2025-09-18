Begin typing your search above and press return to search.
    Bahrain
    Posted On
    date_range 18 Sept 2025 9:31 AM IST
    Updated On
    date_range 18 Sept 2025 9:31 AM IST

    വ്യാ​ജ​രേ​ഖ​ക​ൾ സ​​മ​​ർ​​പ്പി​​ച്ച് പ​ണം ത​ട്ടി​യെ​ടു​ത്ത കേ​സ്; പ​ത്ത് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ​ക്ക് ത​ട​വ് ശി​ക്ഷ

    സോ​​ഷ്യ​​ൽ ഇ​​ൻ​​ഷു​​റ​​ൻ​​സ് ഓ​​ർ​​ഗ​​നൈ​​സേ​​ഷ​​നും തം​​കീ​​നും വ്യാ​ജ​രേ​ഖ​ക​ൾ സ​​മ​​ർ​​പ്പി​​ച്ചാ​ണ് ത​ട്ടി​പ്പ് ന​ട​ത്തി​യ​ത്
    വ്യാ​ജ​രേ​ഖ​ക​ൾ സ​​മ​​ർ​​പ്പി​​ച്ച് പ​ണം ത​ട്ടി​യെ​ടു​ത്ത കേ​സ്; പ​ത്ത് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ​ക്ക് ത​ട​വ് ശി​ക്ഷ
    മ​നാ​മ: സോ​​ഷ്യ​​ൽ ഇ​​ൻ​​ഷു​​റ​​ൻ​​സ് ഓ​​ർ​​ഗ​​നൈ​​സേ​​ഷ​​നും (എ​​സ്.​​ഐ.​​ഒ) ലേ​​ബ​​ർ ഫ​​ണ്ടി​​നും (തം​​കീ​​ൻ) വ്യാ​ജ​രേ​ഖ​ക​ൾ സ​​മ​​ർ​​പ്പി​​ച്ച് പ​ണം ത​ട്ടി​യെ​ടു​ത്ത കേ​സി​ൽ പ​ത്ത് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ​ക്ക് ത​ട​വ് ശി​ക്ഷ. 230,000 ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ദി​നാ​ർ (ഏ​ക​ദേ​ശം 5.06 കോ​ടി ഇ​ന്ത്യ​ൻ രൂ​പ) അ​ന​ധി​കൃ​ത​മാ​യി കൈ​ക്ക​ലാ​ക്കി​യ കേ​സി​ലാ​ണ് ശി​ക്ഷ. പ്ര​തി​ക​ളാ​യ പ​ത്ത് ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ പൗ​ര​ന്മാ​രി​ൽ നാ​ലു​പേ​ർ സ​ഹോ​ദ​ര​ങ്ങ​ളാ​ണ്. വ്യാ​ജ​രേ​ഖ​ക​ൾ ഉ​ണ്ടാ​ക്കു​ക, ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ക എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ ആ​റ് കു​റ്റ​ങ്ങ​ളാ​ണ് ഇ​വ​ർ​ക്കെ​തി​രെ ചു​മ​ത്തി​യ​ത്. ത​ട്ടി​പ്പി​ന്റെ പ്ര​ധാ​ന സൂ​ത്ര​ധാ​ര​ന്മാ​രാ​യ ര​ണ്ട് സ​ഹോ​ദ​ര​ങ്ങ​ൾ ക​മ്പ​നി ഉ​ട​മ​ക​ളാ​ണ്.

    ഇ​വ​ർ വ്യാ​ജ തൊ​ഴി​ൽ ക​രാ​റു​ക​ൾ സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച് എ​​സ്.​​ഐ.​​ഒ​യി​ൽ​നി​ന്ന് 90,000 ദി​നാ​റും തം​കീ​നി​ൽ​നി​ന്ന് 140,000 ദി​നാ​റും കൈ​പ്പ​റ്റി​യെ​ന്നാ​ണ് കേ​സ്. ര​ണ്ട് സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കും മ​നഃ​പൂ​ർ​വം തെ​റ്റാ​യ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കി​യ​തി​ന് ഇ​വ​രെ ഹൈ ​ക്രി​മി​ന​ൽ കോ​ട​തി 10 വ​ർ​ഷം ത​ട​വി​ന് പു​റ​മേ ഓ​രോ ല​ക്ഷം ദി​നാ​ർ പി​ഴ​യ​ട​ക്കാ​നു​മാ​ണ് ശി​ക്ഷി​ച്ച​ത്. സാ​മൂ​ഹി​ക ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ് ആ​നു​കൂ​ല്യ​ങ്ങ​ൾ നേ​ടു​ന്ന​തി​നാ​യി പു​തി​യ ജീ​വ​ന​ക്കാ​രെ ത​ങ്ങ​ളു​ടെ വാ​ണി​ജ്യ ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ (സി.​ആ​ർ) രേ​ഖ​ക​ളി​ൽ വ്യാ​ജ​മാ​യി ചേ​ർ​ത്താ​ണ് ഇ​വ​ർ ത​ട്ടി​പ്പ് ന​ട​ത്തി​യ​ത്.പ്ര​ധാ​ന പ്ര​തി​ക​ളാ​യ സ​ഹോ​ദ​ര​ങ്ങ​ളെ സ​ഹാ​യി​ച്ച​തി​ന് മ​റ്റു എ​ട്ട് പ്ര​തി​ക​ൾ​ക്ക് ഒ​രു​വ​ർ​ഷം ത​ട​വും 500 ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ദി​നാ​ർ വീ​തം പി​ഴ​യും കോ​ട​തി വി​ധി​ച്ചു

    . ഇ​വ​ർ വ്യാ​ജ ശ​മ്പ​ള​വും ഒ​പ്പു​ക​ളു​മു​ള്ള വ്യാ​ജ തൊ​ഴി​ൽ ക​രാ​റു​ക​ൾ ഉ​ണ്ടാ​ക്കി​യ​താ​യി ക​ണ്ടെ​ത്തി. ത​ട്ടി​പ്പി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി വ്യാ​ജ​രേ​ഖ​ക​ളാ​ണെ​ന്ന് അ​റി​ഞ്ഞു​കൊ​ണ്ട് ത​ന്നെ അ​വ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച​തി​നും ഇ​വ​ർ​ക്കെ​തി​രെ കു​റ്റം ചു​മ​ത്തി​യി​രു​ന്നു. ത​ട്ടി​പ്പി​നെ​ക്കു​റി​ച്ച് വി​വ​രം ല​ഭി​ച്ച​തി​നെ​തു​ട​ർ​ന്ന് പ്ര​തി​ക​ളു​ടെ യാ​ത്രാ​വി​ല​ക്ക് ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്താ​നും ബാ​ങ്ക് അ​ക്കൗ​ണ്ടു​ക​ളും സ്വ​ത്തു​ക്ക​ളും മ​ര​വി​പ്പി​ക്കാ​നും പ്രോ​സി​ക്യൂ​ഷ​ൻ ഉ​ത്ത​ര​വി​ട്ടു.

    ഈ ​ത​ട്ടി​പ്പി​ൽ എ​ട്ട് വാ​ണി​ജ്യ ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​നു​ക​ളും അ​വ​യ്ക്ക് കീ​ഴി​ലു​ള്ള 33 ക​മ്പ​നി​ക​ളും ഉ​ൾ​പ്പെ​ട്ടി​ട്ടു​ണ്ട്.പ​ത്ത് പ്ര​തി​ക​ളി​ൽ മൂ​ന്ന് പു​രു​ഷ​ന്മാ​രും ഏ​ഴ് സ്ത്രീ​ക​ളു​മു​ണ്ട്. എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ്, മാ​നേ​ജ​ർ, റി​യ​ൽ എ​സ്റ്റേ​റ്റ് ഏ​ജ​ന്റ്, സെ​ക്ര​ട്ട​റി, ഓ​ഫി​സ് അ​സി​സ്റ്റ​ന്റ് തു​ട​ങ്ങി​യ ജോ​ലി​ക​ൾ ചെ​യ്യു​ന്ന​വ​രാ​ണ് ഇ​വ​ർ.

    TAGS:Gulf NewsprisonBahrain NewsOfficialsembezzlement case
    News Summary - Case of embezzlement by submitting fake invoices; Ten officials sentenced to prison
