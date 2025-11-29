Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Bahrain
    Posted On
    29 Nov 2025 8:44 AM IST
    Updated On
    date_range 29 Nov 2025 8:44 AM IST

    സ്കൂൾ ബസിൽ കുഞ്ഞിനെ മറന്നു; സ്വകാര്യ സ്കൂൾ ബസ് ഡ്രൈവർക്കെതിരെ കേസ്

    സ്കൂൾ ബസിൽ കുഞ്ഞിനെ മറന്നു; സ്വകാര്യ സ്കൂൾ ബസ് ഡ്രൈവർക്കെതിരെ കേസ്
    മ​നാ​മ: സ്കൂ​ൾ ബ​സി​ൽ ഉ​റ​ങ്ങി​പ്പോ​യ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​യെ ശ്ര​ദ്ധി​ക്കാ​തെ പോ​യ സ്വ​കാ​ര്യ സ്കൂ​ൾ ബ​സ് ഡ്രൈ​വ​റെ പൊ​തു പ്രോ​സി​ക്യൂ​ഷ​ന് റ​ഫ​ർ ചെ​യ്ത​താ​യി വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മ​ന്ത്രാ​ല​യം അ​റി​യി​ച്ചു. മ​ന്ത്രാ​ല​യം ഇ​ന്ന​ലെ പു​റ​ത്തു​വി​ട്ട പ്ര​സ്താ​വ​ന​യി​ലാ​ണ് ഇ​ക്കാ​ര്യം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി​യ​ത്.

    കു​ട്ടി​യെ മ​റ​ന്നു​പോ​യെ​ങ്കി​ലും പി​ന്നീ​ട് കാ​ര്യം ഡ്രൈ​വ​ർ തി​രി​ച്ച​റി​യു​ക​യും തി​രി​കെ വ​ന്ന് കു​ട്ടി​യെ സു​ര​ക്ഷി​ത​നാ​യി ക​ണ്ടെ​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്തി​രു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ, ഈ ​സം​ഭ​വം കു​ട്ടി​യു​ടെ മാ​താ​പി​താ​ക്ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന് മ​റ​ച്ചു​വെ​ക്കാ​ൻ ഡ്രൈ​വ​ർ ശ്ര​മി​ച്ച​താ​യി ആ​രോ​പ​ണ​മു​ണ്ട്. ഡ്രൈ​വ​റു​ടെ ഭാ​ഗ​ത്തു​നി​ന്നു​ണ്ടാ​യ അ​ശ്ര​ദ്ധ​യാ​ണ് ന​ട​പ​ടി​ക്ക് കാ​ര​ണ​മാ​യ​ത്.

    സ്വ​കാ​ര്യ സ്കൂ​ളു​ക​ളി​ലെ സ്കൂ​ൾ ബ​സു​ക​ളി​ലും ഡ്രൈ​വ​ർ​മാ​രി​ലും പാ​ലി​ക്കേ​ണ്ട സു​ര​ക്ഷാ പ്രോ​ട്ടോ​ക്കോ​ളു​ക​ൾ ക​ർ​ശ​ന​മാ​യി പാ​ലി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്ന് ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​ൻ സ്കൂ​ൾ അ​ധി​കൃ​ത​രു​മാ​യി ചേ​ർ​ന്ന് പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കാ​ൻ ഒ​രു അ​ന്വേ​ഷ​ണ സം​ഘ​ത്തെ രൂ​പീ​ക​രി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്ന് മ​ന്ത്രാ​ല​യം അ​റി​യി​ച്ചു.

    സ്വ​കാ​ര്യ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ലെ എ​ല്ലാ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ, പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന പ്ര​ക്രി​യ​ക​ളി​ലും ഏ​റ്റ​വും ഉ​യ​ർ​ന്ന നി​ല​വാ​ര​മു​ള്ള മേ​ൽ​നോ​ട്ടം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ ത​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത​യു​ണ്ടെ​ന്നും മ​ന്ത്രാ​ല​യം ആ​വ​ർ​ത്തി​ച്ചു​വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ സു​ര​ക്ഷ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​ലു​ള്ള ജാ​ഗ്ര​ത​ക്ക് മ​ന്ത്രാ​ല​യം ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ൾ​ക്കും സ​മൂ​ഹ​ത്തി​നും ന​ന്ദി അ​റി​യി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു.

