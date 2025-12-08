Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 8 Dec 2025 12:17 PM IST
    Updated On
    date_range 8 Dec 2025 12:17 PM IST

    ഓ​ർ​മ​യി​ലേ​ക്കോ​ടി​യെ​ത്തു​ന്ന ക​രോ​ൾ രാ​വു​ക​ൾ

    ഓ​ർ​മ​യി​ലേ​ക്കോ​ടി​യെ​ത്തു​ന്ന ക​രോ​ൾ രാ​വു​ക​ൾ
    ക്രി​സ്മ​സ് എ​ന്ന് കേ​ൾ​ക്കു​മ്പോ​ഴേ മ​ന​സ്സി​ൽ ഓ​ടി​യെ​ത്തു​ന്ന ഓ​ർ​മ​ക​ൾ ഒ​രു​പി​ടി സം​ഗീ​ത​വു​മാ​യി വീ​ടു​ക​ൾ​തോ​റും ക​യ​റി​യി​റ​ങ്ങു​ന്ന ക​രോ​ൾ രാ​വു​ക​ളാ​ണ്. ഡി​സം​ബ​റി​നെ വ​ര​വേ​റ്റു​കൊ​ണ്ട് ഒ​ന്നാം തീ​യ​തി മു​ത​ൽ ക​രോ​ൾ സം​ഘ​ങ്ങ​ൾ സ​ജീ​വ​മാ​കു​ന്ന കാ​ഴ്ച ബ​ഹ്​ൈ​റ​നി​ൽ എ​ങ്ങും കാ​ണാ​ൻ സാ​ധി​ക്കു​ന്ന​ത് സ​ന്തോ​ഷ​നി​മി​ഷ​മാ​ണ് പ്ര​ദാ​നം ചെ​യ്യു​ന്ന​ത്.

    ക​രോ​ൾ പാ​ട്ടു​ക​ളോ​ടൊ​പ്പം അ​ക​മ്പ​ടി​യാ​യി സം​ഗീ​ത ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ പ്ര​ത്യേ​കി​ച്ച് ത​മ്പേ​ർ, സൈ​ഡ് ഡ്രം ​ഒ​പ്പം ഒ​രു പാ​ട്ട് ക​ഴി​ഞ്ഞ് അ​ടു​ത്ത സെ​ക്ക​ൻ​ഡി​ൽ വാ​ക്യ​ങ്ങ​ൾ പ​റ​യു​ന്ന ആ​വേ​ശം നി​റ​ഞ്ഞ ക​രോ​ൾ സ​ർ​വി​സ് എ​ന്നും ഉ​ത്സാ​ഹ​ത്തി​ന്റെ, പ​ര​സ്പ​ര പ്രോ​ത്സാ​ഹ​ന​ത്തി​ന്റെ, സൗ​ഹൃ​ദ​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഷ​യാ​ണ് പ​ക​ർ​ന്നു​ന​ൽ​കു​ന്ന​ത്. ക​രോ​ൾ പാ​ട്ടു​ക​ൾ പാ​ടി വീ​ട്ടു​കാ​ർ​ക്ക് ക്രി​സ്മ​സ് സ​ന്ദേ​ശ​വും ആ​ശം​സ​യും ന​ൽ​കി പി​രി​യാ​ൻ നേ​ര​ത്തെ മ​ധു​രം പ​ങ്കി​ട​ലും ആ​വി പ​റ​ക്കു​ന്ന ക​ട്ട​ൻ കാ​പ്പി​യും വീ​ട് സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​ലെ ഒ​ഴി​ച്ചു​കൂ​ടാ​നാ​വാ​ത്ത ര​ണ്ടു​കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ എ​ടു​ത്തു​പ​റ​യേ​ണ്ട​താ​ണ്. ക​രോ​ൾ പാ​ടി​ക്ക​ഴി​ഞ്ഞ് ഇ​റ​ങ്ങാ​ൻ നേ​രം മ​ധു​ര​ത​ര​മാ​യ കേ​ക്ക് ക​ഷ​ണ​വും കൂ​ട്ടാ​യി കാ​പ്പി​യും ഇ​ന്നും മി​ക്ക വീ​ടു​ക​ളി​ലും ക​രു​തു​ന്ന​ത് ക്രി​സ്മ​സി​ന്‍റെ സ​ന്തോ​ഷം പ​ങ്കി​ട​ലാ​ണ്.

    പാ​ട്ടു​ക​ൾ പാ​ടി ത​മ്പേ​റി​ന്റെ അ​ക​മ്പ​ടി​യി​ൽ കൈ​ത്താ​ളം ഇ​ട്ട് ഒ​രേ മ​ന​സ്സോ​ടെ വാ​ക്യ​വും പ്ര​തി​വാ​ക്യ​വു​മാ​യി മു​ന്നേ​റു​ന്ന ക​രോ​ൾ സ​ർ​വി​സ് ഇ​ന്നും ന​ൽ​കു​ന്ന ഊ​ർ​ജം ചെ​റു​ത​ല്ല. ഇ​ത്ത​വ​ണ​ത്തെ ക്രി​സ്മ​സ് മ​ധു​ര​ത​ര​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​ന് വ്യ​ക്തി​പ​ര​മാ​യി മ​റ്റൊ​രു കാ​ര​ണ​വും ഒ​ത്തു​വ​രു​ന്നു. വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളാ​യി പാ​ട്ടും വാ​ക്യ​ങ്ങ​ളു​മാ​യി ആ​വേ​ശ​പൂ​ർ​വം ക്രി​സ്മ​സ് രാ​വു​ക​ൾ സ​ജീ​വ​മാ​യി പി​ന്നി​ട്ട് ഇ​ത്ത​വ​ണ ആ​ദ്യ​മാ​യി ഒ​രു ക്രി​സ്മ​സ് ക​രോ​ൾ പാ​ട്ട് വ​രി​ക​ൾ എ​ഴു​തി ഈ​ണം ന​ൽ​കി ക്രി​സ്മ​സി​ന് ഇ​റ​ങ്ങു​ന്നു എ​ന്ന പ്ര​ത്യേ​ക​ത​യും ഒ​രു​പാ​ട് സ​ന്തോ​ഷം ന​ൽ​കു​ന്നു. അ​ങ്ങ​നെ ഇ​ത്ത​വ​ണ​ത്തെ ക്രി​സ്മ​സ് പാ​ട്ടു​പാ​ടു​ന്ന​തി​നൊ​പ്പം പാ​ട്ട് ര​ചി​ക്കാ​നും ഈ​ണം ന​ൽ​കാ​നും സാ​ധി​ച്ചു എ​ന്ന ചാ​രി​താ​ർ​ഥ്യ​ത്തോ​ടെ​യാ​ണ് ക്രി​സ്മ​സി​നെ വ​ര​വേ​ൽ​ക്കു​ന്ന​ത്. പ്ര​വാ​സി​ക​ളു​ടെ ക്രി​സ്മ​സ് ക​രോ​ൾ ദി​ന​ങ്ങ​ൾ മ​റു​നാ​ട്ടി​ലും ആ​വേ​ശ​പൂ​ർ​വം സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന സൗ​ഹൃ​ദ​ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ൾ ഊ​ട്ടി​യു​റ​പ്പി​ക്കു​ന്ന കു​ടും​ബ​സ​ന്ദ​ർ​ശ​നം അ​ർ​ഥ​വ​ത്താ​ണ്.

    സ​ഹി​ഷ്ണു​ത​യോ​ടെ ക്രി​സ്മ​സ് ക​രോ​ൾ സം​ഘ​ങ്ങ​ളെ വ​ര​വേ​ൽ​ക്കു​ന്ന സ്വ​ദേ​ശി​ക​ളും വി​ദേ​ശി​ക​ളും പ്ര​വാ​സി​ക​ളു​മ​ട​ങ്ങു​ന്ന ക്രി​സ്മ​സി​ന്‍റെ ന​ന്മ പ്ര​സ​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ഇ​ട​മാ​യി മ​ത​സൗ​ഹാ​ർ​ദ​ത്തി​ന് പേ​രു​കേ​ട്ട ബ​ഹ്റൈ​നും ഇ​ടം പി​ടി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്നു. ക്രി​സ്മ​സി​നെ ചേ​ർ​ത്തു​പി​ടി​ക്കു​ന്ന പൊ​റ്റ​മ്മ​യു​ടെ നാ​ട്ടി​ലെ ക്രി​സ്മ​സ് ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ൾ ന​ന്മ​യു​ടെ​യും സ​മാ​ധാ​ന​ത്തി​ന്റെ​യും സാ​ഹോ​ദ​ര്യ​ത്തി​ന്റെ​യും സൗ​ഹൃ​ദ​ത്തി​ന്റെ​യും സ​ന്തോ​ഷ​ത്തി​ന്റെ​യും ക​ണി​ക​ക​ൾ കൂ​ടു​മ്പോ​ൾ ഇ​മ്പ​മു​ള്ള കു​ടും​ബ​ത്തി​ലും കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യി​ലും സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ലും ആ​കെ പ​ട​ർ​ന്നു​പ​ന്ത​ലി​ക്ക​ട്ടെ.

