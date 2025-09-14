Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_rightഅ​ശ്ര​ദ്ധ​മാ​യ...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 14 Sept 2025 8:58 AM IST
    Updated On
    date_range 14 Sept 2025 8:58 AM IST

    അ​ശ്ര​ദ്ധ​മാ​യ ഡ്രൈ​വി​ങ്; ന​മ്പ​ർ പ്ലേ​റ്റി​ല്ലാ​ത്ത ബൈ​ക്ക് യാ​ത്രി​ക​രെ അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്ത് ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ട്രാ​ഫി​ക് ഡ​യ​റ​ക്ട​റേ​റ്റ്

    text_fields
    bookmark_border
    അ​ശ്ര​ദ്ധ​മാ​യ ഡ്രൈ​വി​ങ്; ന​മ്പ​ർ പ്ലേ​റ്റി​ല്ലാ​ത്ത ബൈ​ക്ക് യാ​ത്രി​ക​രെ അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്ത് ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ട്രാ​ഫി​ക് ഡ​യ​റ​ക്ട​റേ​റ്റ്
    cancel

    മ​നാ​മ: ന​മ്പ​ർ പ്ലേ​റ്റും ലൈ​സ​ൻ​സു​മി​ല്ലാ​തെ അ​ശ്ര​ദ്ധ​മാ​യും നി​യ​മ​വി​രു​ദ്ധ​മാ​യും വാ​ഹ​നം ഓ​ടി​ച്ച നി​ര​വ​ധി മോ​ട്ടോ​ർ സൈ​ക്കി​ൾ യാ​ത്രി​ക​രെ ജ​ന​റ​ൽ ഡ​യ​റ​ക്ട​റേ​റ്റ് ഓ​ഫ് ട്രാ​ഫി​ക് അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്തു. ഇ​വ​രു​ടെ അ​പ​ക​ട​ക​ര​മാ​യ ഡ്രൈ​വി​ങ് സ്വ​ന്തം സു​ര​ക്ഷ​ക്കും റോ​ഡി​ലെ മ​റ്റു യാ​ത്ര​ക്കാ​രു​ടെ സു​ര​ക്ഷ​ക്കും ഗു​രു​ത​ര​മാ​യ ഭീ​ഷ​ണി​യു​ണ്ടാ​ക്കു​ന്ന​താ​യി അ​ധി​കൃ​ത​ർ അ​റി​യി​ച്ചു. അ​പ​ക​ട​ക​ര​മാ​യ അ​ഭ്യാ​സ​പ്ര​ക​ട​ന​ങ്ങ​ളും ട്രാ​ഫി​ക് നി​യ​മ​ങ്ങ​ളോ​ടു​ള്ള അ​വ​ഗ​ണ​ന​യും ഇ​വ​രു​ടെ പ്ര​ധാ​ന ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്നു.

    ഇ​ത് കാ​ൽ​ന​ട​യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ​ക്കും മ​റ്റ് വാ​ഹ​ന​യാ​ത്രി​ക​ർ​ക്കും ഒ​രു​പോ​ലെ അ​പ​ക​ട​മു​ണ്ടാ​ക്കു​ന്ന​താ​ണ്. ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ ട്രാ​ഫി​ക് നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക​നു​സൃ​ത​മാ​യി കു​റ്റ​വാ​ളി​ക​ൾ​ക്കെ​തി​രെ നി​യ​മ​ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ സ്വീ​ക​രി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

    റോ​ഡ് സു​ര​ക്ഷ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ത​ങ്ങ​ളു​ടെ പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത ട്രാ​ഫി​ക് ഡ​യ​റ​ക്ട​റേ​റ്റ് ആ​വ​ർ​ത്തി​ച്ച് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. പൊ​തു സു​ര​ക്ഷ​യും ജീ​വ​നും സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി എ​ല്ലാ ഡ്രൈ​വ​ർ​മാ​രും ട്രാ​ഫി​ക് നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ ക​ർ​ശ​ന​മാ​യി പാ​ലി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് ഡ​യ​റ​ക്ട​റേ​റ്റ് അ​ഭ്യ​ർ​ഥി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:bahrain trafficArrestscareless drivingBiker
    News Summary - careless driving; Bahrain Traffic Directorate arrests bikers without number plates
    Similar News
    Next Story
    X