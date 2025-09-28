Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_right‘പി​ങ്ക്’ പാ​ർ​ക്കി​ങ്...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 28 Sept 2025 1:08 PM IST
    Updated On
    date_range 28 Sept 2025 1:08 PM IST

    ‘പി​ങ്ക്’ പാ​ർ​ക്കി​ങ് സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ൾ അ​നു​വ​ദി​ക്കാ​നു​ള്ള നി​ർ​ദേ​ശ​ത്തി​ന് സ്റ്റേ ക്യാ​പി​റ്റ​ൽ ട്ര​സ്റ്റീ​സ്

    text_fields
    bookmark_border
    ‘പി​ങ്ക്’ പാ​ർ​ക്കി​ങ് സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ൾ അ​നു​വ​ദി​ക്കാ​നു​ള്ള നി​ർ​ദേ​ശ​ത്തി​ന് സ്റ്റേ ക്യാ​പി​റ്റ​ൽ ട്ര​സ്റ്റീ​സ്
    cancel
    Listen to this Article


    ബോ​ർ​ഡ് അം​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​ഭി​പ്രാ​യ​വ്യ​ത്യാ​സ​ങ്ങ​ളെ തു​ട​ർ​ന്നാ​ണി​ത്

    മ​നാ​മ: ത​ല​സ്ഥാ​ന​ത്തെ പ്ര​ധാ​ന സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ സ്ത്രീ​ക​ൾ​ക്കാ​യി പ്ര​ത്യേ​ക 'പി​ങ്ക്' പാ​ർ​ക്കി​ങ് സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ൾ അ​നു​വ​ദി​ക്കാ​നു​ള്ള നി​ർ​ദേ​ശം നി​ർ​ത്തി​വെ​ച്ചു. ക്യാ​പി​റ്റ​ൽ ട്ര​സ്റ്റീ​സ് ബോ​ർ​ഡ് അം​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​ഭി​പ്രാ​യ​വ്യ​ത്യാ​സ​ങ്ങ​ളെ തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ് നി​ർ​ദേ​ശം താ​ൽ​ക്കാ​ലി​ക​മാ​യി നി​ർ​ത്തി​വെ​ച്ച​ത്.

    ഷോ​പ്പി​ങ് മാ​ളു​ക​ൾ, ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ൾ, സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​ക​ൾ, സ​ർ​ക്കാ​ർ വ​കു​പ്പു​ക​ൾ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലെ പാ​ർ​ക്കി​ങ് സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ കു​റ​ഞ്ഞ​ത് 20 ശ​ത​മാ​ന​മെ​ങ്കി​ലും സ്ത്രീ​ക​ൾ​ക്കാ​യി സം​വ​ര​ണം ചെ​യ്യ​ണ​മെ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു ബോ​ർ​ഡ് അം​ഗം ഡോ. ​വ​ഫ അ​ജൂ​ർ മു​ന്നോ​ട്ടു​വെ​ച്ച​ത്. എ​ന്നാ​ൽ, ബോ​ർ​ഡ് ചെ​യ​ർ​വു​മ​ൺ ഖു​ലൂ​ദ് അ​ൽ ഖ​ത്ത​ൻ ഈ ​നി​ർ​ദേ​ശ​ത്തി​ന്റെ പ്രാ​യോ​ഗി​ക​ത​യെ ചോ​ദ്യം​ചെ​യ്യു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    പ​ല മാ​ളു​ക​ളി​ലും ഷോ​പ്പ​ർ​മാ​രി​ൽ ഭൂ​രി​ഭാ​ഗ​വും സ്ത്രീ​ക​ളാ​ണ്. ഉ​പ​യോ​ക്താ​ക്ക​ളി​ൽ 90 ശ​ത​മാ​ന​വും സ്ത്രീ​ക​ളാ​യി​രി​ക്കു​മ്പോ​ൾ 20 ശ​ത​മാ​നം മാ​ത്രം അ​വ​ർ​ക്കാ​യി മാ​റ്റി​വെ​ക്കു​ന്ന​ത് നി​യ​ന്ത്ര​ണാ​ത്മ​ക​മാ​കു​മെ​ന്നും അ​വ​ർ കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു. എ​ങ്കി​ലും, സു​ര​ക്ഷ​ക്കും പ്ര​വേ​ശ​ന​ക്ഷ​മ​ത​ക്കും ഈ ​ആ​ശ​യം പ്ര​ധാ​ന​മാ​ണെ​ന്നും ജോ​ലി ചെ​യ്യു​ന്ന സ്ത്രീ​ക​ൾ​ക്കും കു​ട്ടി​ക​ളും പ്രാ​യ​മാ​യ​വ​ർ​ക്കും ദൈ​നം​ദി​ന യാ​ത്ര​ക​ൾ എ​ളു​പ്പ​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​ന് ഈ ​സ്ലോ​ട്ടു​ക​ൾ സ​ഹാ​യി​ക്കു​മെ​ന്നും ഡോ. ​വ​ഫ അ​ജൂ​ർ വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു.

    ജ​ർ​മ​നി, ദ​ക്ഷി​ണ കൊ​റി​യ, യു.​എ.​ഇ തു​ട​ങ്ങി​യ പ​ല രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലും സ​മാ​ന​മാ​യ സം​രം​ഭ​ങ്ങ​ൾ വി​ജ​യ​ക​ര​മാ​യി ന​ട​പ്പാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്നും അ​ത് ന​ല്ല ഫ​ല​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കി​യി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്നും അ​വ​ർ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Bahrain Newsparking spacesgulf news malayalam
    News Summary - Capital Trustees Stay on Proposal to Allow ‘Pink’ Parking Spaces
    Similar News
    Next Story
    X