Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 6 Nov 2025 1:59 PM IST
    Updated On
    date_range 6 Nov 2025 1:59 PM IST

    കാ​ൻ​സ​ർ രോ​ഗി​ക​ൾ​ക്ക് മു​ടി ന​ൽ​കി

    കാ​ൻ​സ​ർ രോ​ഗി​ക​ൾ​ക്ക് മു​ടി ന​ൽ​കി
    മ​നാ​മ: കാ​ൻ​സ​ർ രോ​ഗി​ക​ൾ​ക്ക് വി​ഗ് നി​ർ​മി​ക്കാ​ൻ ഏ​ഷ്യ​ൻ സ്കൂ​ൾ നാ​ലാം ക്ലാ​സ് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​നി വേ​ദി​ക ര​ഞ്ജീ​ഷ് മു​ടി ന​ൽ​കി. ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ കാ​ൻ​സ​ർ സൊ​സൈ​റ്റി​ക്കു​വേ​ണ്ടി വി​ഗ് നി​ർ​മി​ക്കു​ന്ന സ​ലൂ​ണി​ലാ​ണ് കൈ​മാ​റി​യ​ത്. വ​ട​ക​ര സ്വ​ദേ​ശി ര​ഞ്ജീ​ഷി​ന്റെ​യും ശ്രീ​ജി ര​ഞ്ജീ​ഷി​ന്റെ​യും മ​ക​ളാ​ണ്.

    ചു​രു​ങ്ങി​യ​ത് 21 സെ​ന്റീ മീ​റ്റ​ർ നീ​ള​ത്തി​ൽ മു​റി​ച്ച് മു​ടി ന​ൽ​കാ​ൻ താ​ൽ​പ​ര്യ​മു​ള്ള​വ​ർ​ക്ക് 33750999 എ​ന്ന ന​മ്പ​റി​ൽ ബ​ന്ധ​പ്പെ​ടാം. കീ​മോ​തെ​റ​പ്പി ചി​കി​ത്സ​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി മു​ടി ന​ഷ്ട​മാ​കു​ന്ന കു​ട്ടി​ക​ള​ട​ക്ക​മു​ള്ള​വ​ർ​ക്ക് സൗ​ജ​ന്യ​മാ​യാ​ണ് വി​ഗ് ന​ൽ​കു​ന്ന​തെ​ന്ന് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ അ​റി​യി​ച്ചു.

    TAGS:CancerBahrain NewsManama news
