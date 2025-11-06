കാൻസർ രോഗികൾക്ക് മുടി നൽകിtext_fields
മനാമ: കാൻസർ രോഗികൾക്ക് വിഗ് നിർമിക്കാൻ ഏഷ്യൻ സ്കൂൾ നാലാം ക്ലാസ് വിദ്യാർഥിനി വേദിക രഞ്ജീഷ് മുടി നൽകി. ബഹ്റൈൻ കാൻസർ സൊസൈറ്റിക്കുവേണ്ടി വിഗ് നിർമിക്കുന്ന സലൂണിലാണ് കൈമാറിയത്. വടകര സ്വദേശി രഞ്ജീഷിന്റെയും ശ്രീജി രഞ്ജീഷിന്റെയും മകളാണ്.
ചുരുങ്ങിയത് 21 സെന്റീ മീറ്റർ നീളത്തിൽ മുറിച്ച് മുടി നൽകാൻ താൽപര്യമുള്ളവർക്ക് 33750999 എന്ന നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെടാം. കീമോതെറപ്പി ചികിത്സയുടെ ഭാഗമായി മുടി നഷ്ടമാകുന്ന കുട്ടികളടക്കമുള്ളവർക്ക് സൗജന്യമായാണ് വിഗ് നൽകുന്നതെന്ന് ഭാരവാഹികൾ അറിയിച്ചു.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register