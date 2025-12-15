Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Bahrain
    Posted On
    date_range 15 Dec 2025 11:34 AM IST
    Updated On
    date_range 15 Dec 2025 11:34 AM IST

    ലീ​വ് സാ​ല​റി നി​ഷേ​ധി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യു​മോ?

    ലീ​വ് സാ​ല​റി നി​ഷേ​ധി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യു​മോ?
    ബഹ്റൈനിലെ തൊഴിൽ നിയമങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നത് ഓരോ വിദേശ തൊഴിലാളിയും നിർബന്ധമായും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതാണ്. ഇത് അറിയാത്തതുകൊണ്ടാണ് പല വഞ്ചനകളിലും പ്രയാസങ്ങളിലും പ്രവാസി തൊഴിലാളികൾ അകപ്പെടുന്നത്. അടിസ്​ഥാനപരമായി തൊഴിലാളികൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട നിയമങ്ങളെക്കുറിച്ച പംക്തിയാണിത്. പ്രവാസികളുടെ സംശയങ്ങൾക്കുള്ള മറുപടിയും പംക്തിയിലൂടെ ലഭ്യമാകും. bahrain@gulfmadhyamam.net എന്ന വിലാസത്തിലോ 39203865 വാട്​സാപ്​ നമ്പറിലോ സംശയങ്ങൾ അയക്കാം. ഇ​വി​ടെ ന​ൽ​കു​ന്ന വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ നി​യ​മോ​പ​ദേ​ശ​മാ​യി ക​ണ​ക്കാ​ക്ക​രു​ത്. വ്യ​ക്​​ത​മാ​യ നി​യ​മോ​പ​ദേ​ശം ല​ഭി​ക്കാ​ൻ ഒ​രു ബ​ഹ്​​റൈ​നി അ​ഭി​ഭാ​ഷ​ക​നെ സ​മീ​പി​ക്ക​ണം.

    ലീ​വ് സാ​ല​റി നി​ഷേ​ധി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യു​മോ?

    ? ര​ണ്ടു വ​ർ​ഷ​ത്തി​ൽ ലീ​വ് എ​ടു​ത്തി​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ലോ ​പ്ര​കാ​രം എം​പ്ലോ​യ​ർ​ക്കു ജീ​വ​ന​ക്കാ​രു​ടെ ലീ​വ് സാ​ല​റി ത​ള്ളി​ക്ക​ള​യാ​മോ?

    • വാ​ർ​ഷി​ക അ​വ​ധി എ​ടു​ത്തി​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ കു​റ​ച്ചു ദി​വ​സ​മേ അ​വ​ധി എ​ടു​ത്തി​ട്ടു​ള്ളൂ​യെ​ങ്കി​ൽ ര​ണ്ടു വ​ർ​ഷം തി​ക​യു​മ്പോ​ൾ ബാ​ക്കി​യു​ള്ള അ​വ​ധി​ക്കു ല​ഭി​ക്കേ​ണ്ട ശ​മ്പ​ളം തൊ​ഴി​ലു​ട​മ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക്ക് ന​ൽ​ക​ണം. ഓ​രോ ര​ണ്ടു വ​ർ​ഷം കൂ​ടു​മ്പോ​ഴും ഇ​തു​പോ​ലെ ചെ​യ്യ​ണം. ഒ​രു തൊ​ഴി​ലു​ട​മ​യു​ടെ ഒ​രു വ​ർ​ഷം ജോ​ലി പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യ ഒ​രു തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക്ക് ശ​മ്പ​ള​ത്തോ​ടു കൂ​ടി 30 ദി​വ​സ​ത്തെ വാ​ർ​ഷി​ക അ​വ​ധി ല​ഭി​ക്കും. അ​താ​യ​ത് ഒ​രു മാ​സ​ത്തേ​ക്ക് ര​ണ്ട​ര ദി​വ​സം വീ​തം. ഒ​രു വ​ർ​ഷം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യി​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ എ​ത്ര​നാ​ൾ ജോ​ലി ചെ​യ്തു​വോ അ​തി​ന് ആ​നു​പാ​തി​ക​മാ​യി അ​വ​ധി ല​ഭി​ക്കാ​ൻ അ​ർ​ഹ​ത​യു​ണ്ട്. അ​താ​യ​ത് ആ​റ് മാ​സ​മാ​ണ് ജോ​ലി ചെ​യ്ത​തെ​ങ്കി​ൽ 15 ദി​വ​സ​ത്തെ അ​വ​ധി ല​ഭി​ക്കും.

    സാ​ല​റി വ​ർ​ധി​പ്പി​ച്ചി​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ

    ? സാ​ല​റി വ​ർ​ധി​പ്പി​ച്ചി​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ എ​ന്തെ​ങ്കി​ലും നി​യ​മ​പ​ര​മാ​യി ചെ​യ്യാ​ൻ സാ​ധി​ക്കു​മോ​? നി​യ​മ പ്ര​കാ​രം സാ​ല​റി വ​ർ​ധി​പ്പി​ച്ചി​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ അ​തു ല​ഭി​ക്കാ​നു​ള്ള സാ​ധ്യ​മാ​യ മാ​ർ​ഗ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്തെ​ല്ലാ​മാ​ണ്?

    • തൊ​ഴി​ൽ നി​യ​മ​ത്തി​ൽ സാ​ല​റി വ​ർ​ധ​ന​യെ പ​റ്റി ഒ​ന്നും​ത​ന്നെ പ​റ​യു​ന്നി​ല്ല. അ​തു​കൊ​ണ്ട് നി​യ​മ​പ​ര​മാ​യ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ ഒ​ന്നും​ത​ന്നെ സാ​ധ്യ​മ​ല്ല. വി​ദേ​ശ​തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക്ക് മി​നി​മം സാ​ല​റി​യും നി​യ​മ​ത്തി​ൽ പ​റ​യു​ന്നി​ല്ല. ഏ​തെ​ങ്കി​ലും കാ​ര​ണ​വ​ശാ​ൽ ശ​മ്പ​ളം കൊ​ടു​ക്കാ​ൻ താ​മ​സി​ച്ചാ​ൽ തൊ​ഴി​ലു​ട​മ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക്ക് 6 മാ​സം വ​രെ ആ​റ് (6) ശ​ത​മാ​നം ന​ഷ്ട​പ​രി​ഹാ​രം ന​ൽ​ക​ണം. ആ​റു മാ​സം ക​ഴി​ഞ്ഞാ​ൽ മാ​സം തോ​റും ഒ​രു ശ​ത​മാ​നം ന​ഷ്ട​പ​രി​ഹാ​രം കൂ​ടു​ത​ലാ​യി ന​ൽ​ക​ണം. ഇ​ത് മാ​സം 12 ശ​ത​മാ​നം വ​രെ ആ​വാം. ശ​മ്പ​ളം ല​ഭി​ക്കു​ന്നി​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ കോ​ട​തി​യി​ൽ പ​രാ​തി ന​ൽ​കാ​ൻ സാ​ധി​ക്കും. അ​തു​പോ​ലെ എ​ൽ.​എം.​ആ​ർ.​എ മു​ഖേ​ന തൊ​ഴി​ൽ മാ​റു​വാ​ൻ സാ​ധി​ക്കും.

