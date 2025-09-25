Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 25 Sept 2025 9:27 AM IST
    Updated On
    date_range 25 Sept 2025 9:27 AM IST

    അ​റ​ബ്-​ഇ​സ്‍ലാ​മി​ക് ഉ​ച്ച​കോ​ടിതീ​രു​മാ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പി​ന്തു​ണ​യു​മാ​യി കാ​ബി​ന​റ്റ് യോ​ഗം

    cabinet meeting
    കാ​ബി​ന​റ്റ് യോ​ഗ​ത്തി​ൽ കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ക്കു​ന്നു

    മ​നാ​മ: ഗ​ൾ​ഫ് സ​ഹ​ക​ര​ണ കൗ​ൺ​സി​ലി​ന്റെ​യും (ജി.​സി.​സി) അ​ടി​യ​ന്ത​ര അ​റ​ബ്-​ഇ​സ്‍ലാ​മി​ക് ഉ​ച്ച​കോ​ടി​യു​ടെ​യും പ്ര​മേ​യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പി​ന്തു​ണ​യു​മാ​യി ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ കാ​ബി​ന​റ്റ് യോ​ഗം. ഖ​ത്ത​റി​ന് നേ​രെ​യു​ണ്ടാ​യ ഇ​സ്രാ​യേ​ലി ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തെ അ​ഭി​സം​ബോ​ധ​ന ചെ​യ്യാ​ൻ ചേ​ർ​ന്ന ഉ​ച്ച​കോ​ടി​യി​ൽ ഹ​മ​ദ് രാ​ജാ​വി​ന്‍റെ പ്ര​തി​നി​ധി ശൈ​ഖ് അ​ബ്ദു​ല്ല ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് ആ​ൽ ഖ​ലീ​ഫ ന​ട​ത്തി​യ പ്ര​സ്താ​വ​ന​യു​ടെ പ്രാ​ധാ​ന്യം മ​ന്ത്രി​സ​ഭ​യോ​ഗം എ​ടു​ത്തു​പ​റ​ഞ്ഞു. കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി പ്രി​ൻ​സ് സ​ൽ​മാ​ൻ ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് ആ​ൽ ഖ​ലീ​ഫ​യു​ടെ അ​ധ്യ​ക്ഷ‍ത​യി​ൽ ഗു​ദൈ​ബി​യ പാ​ല​സി​ൽ ചേ​ർ​ന്ന പ്ര​തി​വാ​ര കാ​ബി​ന​റ്റ് യോ​ഗ​ത്തി​ലാ​ണ് ഈ ​വി​ഷ​യം ച​ർ​ച്ച​യാ​യ​ത്. അ​റ​ബ്, ഇ​സ്‍ലാ​മി​ക രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ ഒ​രു​മി​ച്ച് നി​ന്ന് സ​മാ​ധാ​നം സം​ര​ക്ഷി​ക്കേ​ണ്ട​തി​ന്റെ ആ​വ​ശ്യ​ക​ത പ്ര​സ്താ​വ​ന ഊ​ന്നി​പ്പ​റ​ഞ്ഞു.

    ഭാ​വി ത​ല​മു​റ​ക​ളു​ടെ സു​ര​ക്ഷി​ത​മാ​യ ഭാ​വി​ക്കാ​യു​ള്ള ഈ ​നി​ല​പാ​ടി​നെ മ​ന്ത്രി​സ​ഭ പി​ന്തു​ണ​ച്ചു. ഇ​ക്കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ ജ​സ്റ്റി​സ്, ഇ​സ്‍ലാ​മി​ക് അ​ഫ​യേ​ഴ്‌​സ് ആ​ൻ​ഡ് എ​ൻ​ഡോ​വ്‌​മെ​ന്‍റ്സ് മ​ന്ത്രി സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച റി​പ്പോ​ർ​ട്ടും കാ​ബി​ന​റ്റ് അ​വ​ലോ​ക​നം ചെ​യ്തു. കൂ​ടാ​തെ കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി​യു​ടെ ജ​പ്പാ​ൻ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​ത്തെ​യും ഒ​സാ​ക്ക​യി​ൽ ന​ട​ന്ന എ​ക്‌​സ്‌​പോ 2025ൽ ​ഒ​രു​ക്കി​യ ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ പ​വി​ലി​യ​നെ​യും കാ​ബി​ന​റ്റ് യോ​ഗം പ്ര​ശം​സി​ച്ചു.

    TAGS:Gulf Newscabinet meetingBahrain NewsArab-Islamic Summit
