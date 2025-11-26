Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 26 Nov 2025 8:37 AM IST
    Updated On
    date_range 26 Nov 2025 8:37 AM IST

    ജി.സി.സി ഉച്ചകോടി ഒരുക്കങ്ങൾ വിലയിരുത്തി കാബിനറ്റ് യോഗം

    ഹ​മ​ദ് രാ​ജാ​വി​ന്‍റെ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​യി​ൽ ഡി​സം​ബ​ർ മൂ​ന്നി​നാ​ണ് ഉ​ച്ച​കോ​ടി ന​ട​ക്കു​ക
    ജി.സി.സി ഉച്ചകോടി ഒരുക്കങ്ങൾ വിലയിരുത്തി കാബിനറ്റ് യോഗം
      വാ​രാ​ന്ത്യ കാ​ബി​ന​റ്റ് യോ​ഗ​ത്തി​ൽ നി​ന്ന്

    മ​നാ​മ: ഡി​സം​ബ​ർ മൂ​ന്നി​ന് രാ​ജാ​വ് ഹ​മ​ദ് ബി​ൻ ഈ​സ ആ​ൽ ഖ​ലീ​ഫ​യു​ടെ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​യി​ൽ ബ​ഹ്റൈ​നി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന 46-ാമ​ത് ജി.​സി.​സി ഉ​ച്ച​കോ​ടി​യു​ടെ ഒ​രു​ക്ക​ങ്ങ​ൾ വി​ല​യി​രു​ത്തി കാ​ബി​ന​റ്റ് യോ​ഗം. കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി​യും പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യ പ്രി​ൻ​സ് സ​ൽ​മാ​ൻ ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് ആ​ൽ ഖ​ലീ​ഫ​യു​ടെ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​യി​ൽ ചേ​ർ​ന്ന പ്ര​തി​വാ​ര കാ​ബി​ന​റ്റ് യോ​ഗ​ത്തി​ലാ​ണ് ഉ​ച്ച​കോ​ടി​യു​ടെ ഒ​രു​ക്ക​ങ്ങ​ൾ വി​ല​യി​രു​ത്തി​യ​ത്.

    ഇ​തി​നോ​ട​കം ജി.​സി.​സി രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭ​ര​ണാ​ധി​കാ​രി​ക​ൾ​ക്കും മ​റ്റ് നേ​താ​ക്ക​ൾ​ക്കും ഹ​മ​ദ് രാ​ജാ​വ് ഉ​ച്ച​കോ​ടി​യി​ലേ​ക്കു​ള്ള ക്ഷ​ണ​പ​ത്രം അ​ത​ത് രാ​ജ്യ​ത്തെ അം​ബാ​സ​ഡ​ർ​മാ​ർ മു​ഖേ​നെ കൈ​മാ​റി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ജി.​​സി.​​സി രാ​​ജ്യ​​ങ്ങ​​ളു​​ടെ ഐ​​ക്യം, സം​​യോ​​ജ​​നം, സ​​ഹ​​ക​​ര​​ണം എ​​ന്നി​​വ ശ്ര​​ദ്ധാ​ കേ​​ന്ദ്ര​​മാ​​ക​മാ​കു​ന്ന ഉ​​ച്ച​​കോ​​ടി​​ക്ക് ആ​​തി​​ഥേ​​യ​​ത്വം വ​​ഹി​​ക്കു​​ന്ന​​തി​​ൽ രാ​ജ്യം അ​​ഭി​​മാ​​നം പ്ര​​ക​​ടി​​പ്പി​​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ഈ ​​സ​​മ്മേ​​ള​​നം ജി.​​സി.​​സി​​യു​​ടെ സ്വ​​ത്വം ഉ​​ൾ​​ക്കൊ​​ള്ളു​​ന്ന​​താ​​യും കൂ​​ടു​​ത​​ൽ പു​​രോ​​ഗ​​തി​​ക്കും വ​​ള​​ർ​​ച്ച​​ക്കും സ​​മൃ​​ദ്ധി​​ക്കും വേ​​ണ്ടി​​യു​​ള്ള അം​​ഗ​​രാ​​ജ്യ​​ങ്ങ​​ളു​​ടെ അ​​ഭി​​ലാ​​ഷ​​ങ്ങ​​ളെ പ്ര​​തി​​ഫ​​ലി​​പ്പി​​ക്കു​​ന്ന​​താ​​ണെ​ന്നും വി​​ദേ​​ശ​​കാ​​ര്യ മ​​ന്ത്രി ഡോ. ​​അ​​ബ്ദു​​ല്ല​​ത്തീ​​ഫ് ആ​​ൽ സ​​യാ​​നി വ്യ​​ക്ത​​മാ​​ക്കി.

    ഉ​ച്ച​കോ​ടി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ബ​​ഹ്‌​​റൈ​​ൻ നാ​​ഷ​​ന​​ൽ മ്യൂ​​സി​​യ​​ത്തി​​ൽ ജി.​​സി.​​സി സെ​​ക്ര​​ട്ട​​റി ജ​​ന​​റ​​ൽ ജാ​​സിം അ​​ൽ ബു​​ദൈ​​വി ജി.​​സി.​​സി ഉ​​ച്ച​​കോ​​ടി പ​​വ​​ലി​​യ​​ൻ ഉ​​ദ്ഘാ​​ട​​നം ചെ​​യ്തു.

    ക​​ഴി​​ഞ്ഞ 44 വ​​ർ​​ഷ​​ത്തെ കൗ​​ൺ​​സി​​ലി​​ന്റെ യാ​​ത്ര ഈ ​​പ​​വ​​ലി​​യ​​നി​​ൽ പ്ര​​ദ​​ർ​​ശി​​പ്പി​​ക്കു​​ന്നു​​ണ്ട്. കൗ​​ൺ​​സി​​ലി​​ന്റെ സ്ഥാ​​പ​​ന​​ത്തി​​ന് മു​​ന്നോ​​ടി​​യാ​​യ ഘ​​ട്ട​​ങ്ങ​​ൾ, സ്ഥാ​​പ​​ന​​ത്തി​​ന് ശേ​​ഷം വി​​വി​​ധ മേ​​ഖ​​ല​​ക​​ളി​​ലെ വി​​ക​​സ​​നം, നേ​​ട്ട​​ങ്ങ​​ൾ, ഗ​​ൾ​​ഫ് സ​​ഹ​​ക​​ര​​ണം, സം​​യോ​​ജ​​നം എ​​ന്നി​​വ​​യെ​​ല്ലാം പ​​വ​​ലി​​യ​​ൻ വ​​ര​​ച്ചു​​കാ​​ട്ടു​​ന്നു.

    കൂ​ടാ​തെ രാ​ജ്യ​ത്തെ സു​പ്ര​ധാ​ന വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളും ന​യ​ത​ന്ത്ര ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ളും കാ​ബി​ന​റ്റ് യോ​ഗ​ത്തി​ൽ ച​ർ​ച്ച​യാ​യി. ഹ​മ​ദ് രാ​ജാ​വും യു.​എ.​ഇ. പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് ശൈ​ഖ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ സാ​യി​ദ് അ​ൽ ന​ഹ്യാ​നും പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത സം​യു​ക്ത സൈ​നി​കാ​ഭ്യാ​സ​ത്തി​ന്‍റെ പ്രാ​ധാ​ന്യം കാ​ബി​ന​റ്റ് ഊ​ന്നി​പ്പ​റ​ഞ്ഞു.

    ഇ​രു രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളും ത​മ്മി​ലു​ള്ള ച​രി​ത്ര​പ​ര​മാ​യ സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തി​ന്‍റെ ആ​ഴ​മാ​ണ് ഈ ​അ​ഭ്യാ​സം പ്ര​തി​ഫ​ലി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന് യോ​ഗം അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു.

    റ​ഷ്യ-​യു​ക്രെ​യ്ൻ സം​ഘ​ർ​ഷം അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി യു.​എ​സ്. പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് ഡൊ​ണാ​ൾ​ഡ് ട്രം​പി​ന്‍റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന സ​മാ​ധാ​ന ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളെ കാ​ബി​ന​റ്റ് സ്വാ​ഗ​തം ചെ​യ്തു. ന​യ​ത​ന്ത്ര, സു​ര​ക്ഷാ, മാ​നു​ഷി​ക ത​ത്വ​ങ്ങ​ൾ, സാ​മ്പ​ത്തി​ക സ​ഹ​ക​ര​ണം, ആ​ണ​വ വ്യാ​പ​നം ത​ട​യ​ൽ എ​ന്നി​വ​ക്ക് പി​ന്തു​ണ ന​ൽ​കു​ന്ന​താ​ണ് ഈ ​ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളെ​ന്നും കാ​ബി​ന​റ്റ് വി​ല​യി​രു​ത്തി.

    വി​വി​ധ മ​ന്ത്രി​ത​ല സ​മി​തി​ക​ളും മ​ന്ത്രി​മാ​രും സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച മെ​മ്മോ​റാ​ണ്ട​ങ്ങ​ൾ കാ​ബി​ന​റ്റ് അ​വ​ലോ​ക​നം ചെ​യ്യു​ക​യും അം​ഗീ​കാ​രം ന​ൽ​കു​ക​യും ചെ​യ്തു.

