Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    11 Nov 2025 12:25 PM IST
    Updated On
    date_range 11 Nov 2025 12:25 PM IST

    ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ-​ഖ​ത്ത​ർ ഫെ​റി സ​ർ​വി​സ് ക​ണ​ക്ടി​വി​റ്റി വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​മെ​ന്ന് മ​ന്ത്രി​സ​ഭ

    പാ​സ​ഞ്ച​ർ, വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ, വാ​ണി​ജ്യ​ച​ര​ക്കു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യു​ടെ ഗ​താ​ഗ​ത​ത്തി​നാ​യി പൂ​ർ​ണ​മാ​യി ഉ​പ​യോ​ഗ​പ്പെ​ടു​ത്താ​ൻ നി​ർ​ദേ​ശം
    ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ-​ഖ​ത്ത​ർ ഫെ​റി സ​ർ​വി​സ് ക​ണ​ക്ടി​വി​റ്റി വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​മെ​ന്ന് മ​ന്ത്രി​സ​ഭ
    പ്ര​തി​വാ​ര മ​ന്ത്രി​സ​ഭ​യോ​ഗ​ത്തി​ൽ കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി​യും പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യ പ്രി​ൻ​സ് സ​ൽ​മാ​ൻ

    ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് ആ​ൽ ഖ​ലീ​ഫ

    മ​നാ​മ: ബ​ഹ്‌​റൈ​നും ഖ​ത്ത​റും ത​മ്മി​ലു​ള്ള പാ​സ​ഞ്ച​ർ ഫെ​റി സ​ർ​വി​സ് ആ​രം​ഭി​ച്ച​തി​നെ സ്വാ​ഗ​തം ചെ​യ്ത് പ്ര​തി​വാ​ര മ​ന്ത്രി​സ​ഭാ​യോ​ഗം. കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി​യും പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യ പ്രി​ൻ​സ് സ​ൽ​മാ​ൻ ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് ആ​ൽ ഖ​ലീ​ഫ​യു​ടെ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​യി​ൽ ഗു​ദൈ​ബി​യ പാ​ല​സി​ൽ ചേ​ർ​ന്ന യോ​ഗ​ത്തി​ൽ ഫെ​രി സ​ർ​വി​സ് വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​രം, വാ​ണി​ജ്യ വ്യാ​പാ​രം, പ്രാ​ദേ​ശി​ക ക​ണ​ക്റ്റി​വി​റ്റി എ​ന്നി​വ ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​ൽ സു​പ്ര​ധാ​ന പ​ങ്ക് വ​ഹി​ക്കു​മെ​ന്ന് മ​ന്ത്രി​സ​ഭ വി​ല​യി​രു​ത്തി.

    ട്രാ​ൻ​സ്പോ​ർ​ട്ടേ​ഷ​ൻ ആ​ൻ​ഡ് ടെ​ലി​ക​മ്മ്യൂ​ണി​ക്കേ​ഷ​ൻ മ​ന്ത്രി സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് പ​രി​ഗ​ണി​ച്ച ശേ​ഷം പാ​സ​ഞ്ച​ർ, വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ, വാ​ണി​ജ്യ ച​ര​ക്കു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യു​ടെ ഗ​താ​ഗ​ത​ത്തി​നാ​യി ഫെ​റി റൂ​ട്ട് പൂ​ർ​ണ​മാ​യി ഉ​പ​യോ​ഗ​പ്പെ​ടു​ത്താ​ൻ കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി നി​ർ​ദേ​ശം ന​ൽ​കി. കൂ​ടാ​തെ, ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ-​ഖ​ത്ത​ർ കോ​സ്‌​വേ പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ന​ട​ത്തി​പ്പ് പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ തു​ട​ർ​ന്നും നി​രീ​ക്ഷി​ക്കാ​നും പു​രോ​ഗ​തി ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​നും മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന് നി​ർ​ദേ​ശം ന​ൽ​കി. കൂ​ടാ​തെ രാ​ജാ​വ് ഹ​മ​ദ് ബി​ൻ ഈ​സ ആ​ൽ ഖ​ലീ​ഫ​യും മ​ലേ​ഷ്യ​ൻ സു​ൽ​ത്താ​ൻ ഇ​ബ്രാ​ഹിം ഇ​ബ്നി അ​ൽ​മ​ർ​ഹും സു​ൽ​ത്താ​ൻ ഇ​സ്ക​ന്ദ​റു​മാ​യു​ള്ള ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ ഉ​ഭ​യ​ക​ക്ഷി ബ​ന്ധ​വും വി​വി​ധ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലെ സ​ഹ​ക​ര​ണ​വും കൂ​ടു​ത​ൽ ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​താ​യി യോ​ഗം വി​ല​യി​രു​ത്തി.

    കി​ങ് ഹ​മ​ദ് ലെ​ക്ച​ർ ഫോ​ർ ന്യൂ​ട്ര​ൽ ജ​സ്റ്റി​സ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്ത​തി​നെ മ​ന്ത്രി​സ​ഭ അ​ഭി​ന​ന്ദി​ച്ചു. രാ​ജ​കു​മാ​ര​ന്റെ സാ​ന്നി​ധ്യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന ഈ ​പ​രി​പാ​ടി, അ​തി​ർ​ത്തി ക​ട​ന്നു​ള്ള ത​ർ​ക്ക​പ​രി​ഹാ​ര​ങ്ങ​ളി​ലെ നൂ​ത​ന ആ​ശ​യ​ങ്ങ​ളും വാ​ണി​ജ്യ​പ​ര​മാ​യ നീ​തി​ന്യാ​യ​ത്തി​ന്റെ പ്രാ​ദേ​ശി​ക കേ​ന്ദ്ര​മാ​യി മാ​റാ​നു​ള്ള ബ​ഹ്‌​റൈ​ന്റെ അ​ഭി​ലാ​ഷ​ങ്ങ​ളും ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്യാ​ൻ ന്യാ​യാ​ധി​പ​ർ, സ​ർ​ക്കാ​ർ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ, അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര നി​യ​മ വി​ദ​ഗ്ധ​ർ എ​ന്നി​വ​രെ ഒ​ന്നി​പ്പി​ച്ചു.

    റോ​യ​ൽ ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ കോ​ൺ​കോ​ർ​സ്, ബാ​പ്കോ എ​ന​ർ​ജീ​സ് 8 ഹ​വേ​ഴ്സ് ഓ​ഫ് ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ എ​ന്നി​വ​യു​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള പ്ര​ധാ​ന പ​രി​പാ​ടി​ക​ളു​ടെ വി​ജ​യ​ത്തി​ന് പി​ന്നി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ച അ​ധി​കാ​രി​ക​ളെ മ​ന്ത്രി​സ​ഭ അ​ഭി​ന​ന്ദി​ച്ചു. മോ​ട്ടോ​ർ സ്‌​പോ​ർ​ട്‌​സ് രം​ഗ​ത്തെ രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ വ​ർ​ധി​ച്ചു​വ​രു​ന്ന അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര പ്രാ​ധാ​ന്യം ഇ​തി​ലൂ​ടെ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്നു. ദി ​അ​വ​ന്യൂ​സ്-​ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ എ​ക്സ്പാ​ൻ​ഷ​ന്റെ ര​ണ്ടാം​ഘ​ട്ടം ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്ത​തി​നെ​യും മ​ന്ത്രി​സ​ഭ സ്വാ​ഗ​തം ചെ​യ്തു. ഇ​ത് മാ​ളി​ന്റെ സ്ഥാ​നം ഒ​രു പ്ര​മു​ഖ ഷോ​പ്പി​ങ്, വി​നോ​ദ കേ​ന്ദ്ര​മാ​യി ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​താ​യി വി​ല​യി​രു​ത്തി. യോ​ഗ​ത്തി​ൽ നി​ര​വ​ധി സു​പ്ര​ധാ​ന ധാ​ര​ണാ​പ​ത്ര​ങ്ങ​ൾ​ക്കും അം​ഗീ​കാ​രം ന​ൽ​കി.

    TAGS:cabinetBahrain NewsBahrain-Qatargulf news malayalam
