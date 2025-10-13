Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 13 Oct 2025 10:16 AM IST
    Updated On
    date_range 13 Oct 2025 10:16 AM IST

    ശി​ശു​നി​യ​മ​ത്തി​ലെ ഭേ​ദ​ഗ​തി​ക്ക് മ​ന്ത്രി​സ​ഭ അം​ഗീ​കാ​രം

    ന​ഴ്‌​സ​റി​ക​ൾ​ക്ക് കൂ​ടു​ത​ൽ ക​ർ​ശ​ന​മാ​യ നി​യ​ന്ത്ര​ണം
    ശി​ശു​നി​യ​മ​ത്തി​ലെ ഭേ​ദ​ഗ​തി​ക്ക് മ​ന്ത്രി​സ​ഭ അം​ഗീ​കാ​രം
    മ​നാ​മ: രാ​ജ്യ​ത്തെ ന​ഴ്സ​റി​ക​ളു​ടെ മേ​ൽ​നോ​ട്ടം ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നും ഭി​ന്ന​ശേ​ഷി​ക്കാ​രു​ടെ അ​വ​കാ​ശ​ങ്ങ​ളു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര നി​ല​വാ​ര​ത്തി​ന​നു​രി​ച്ച് നി​യ​മ​നി​ർ​മാ​ണം ന​ട​ത്തു​ന്ന​തി​നു​മാ​യി, 2012ലെ ​ശി​ശു​നി​യ​മ​ത്തി​ൽ ഭേ​ദ​ഗ​തി​ക​ൾ വ​രു​ത്തു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ക​ര​ട് നി​യ​മ​ത്തി​ന് മ​ന്ത്രി​സ​ഭ അം​ഗീ​കാ​രം ന​ൽ​കി. ശൂ​റ കൗ​ൺ​സി​ൽ സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച ഈ ​ഭേ​ദ​ഗ​തി​ക​ൾ ശി​ശു​പ​രി​പാ​ല​ന​മേ​ഖ​ല​യി​ൽ സു​താ​ര്യ​ത​യും ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്ത​വും ഉ​റ​പ്പാ​ക്ക​ൽ ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്നു.

    പ്ര​ധാ​ന ഭേ​ദ​ഗ​തി​ക​ൾ പ്ര​കാ​രം ലൈ​സ​ൻ​സി​ല്ലാ​ത്ത ന​ഴ്സ​റി പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ത്തി​നു​ള്ള ശി​ക്ഷ​നി​യ​മ​ത്തി​ലെ ആ​ർ​ട്ടി​ക്കി​ൾ (63) പ​രി​ഷ്ക​രി​ച്ചു. ലൈ​സ​ൻ​സി​ല്ലാ​തെ ന​ഴ്സ​റി സ്ഥാ​പി​ക്കു​ന്ന​തും വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്റെ മു​ൻ​കൂ​ർ അ​നു​മ​തി​യി​ല്ലാ​തെ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​തും സ്ഥ​ല​മോ പ്ര​ത്യേ​ക​ത​ക​ളോ മാ​റ്റു​ന്ന​തും കു​റ്റ​ക​ര​മാ​ക്കി. നി​യ​മം ലം​ഘി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് കു​റ​ഞ്ഞ​ത് 200 ദീ​നാ​ർ മു​ത​ൽ 1000 ദീ​നാ​ർ വ​രെ പി​ഴ​യോ ത​ട​വോ അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ ര​ണ്ടും കൂ​ടി​യോ ല​ഭി​ക്കാം.

    കൂ​ടാ​തെ ലൈ​സ​ൻ​സ് നി​ർ​ബ​ന്ധ​മാ​ക്ക​ൽ ആ​ർ​ട്ടി​ക്കി​ൾ (20)ൽ ​പു​തി​യ ഖ​ണ്ഡി​ക ചേ​ർ​ത്തു. ഇ​ത് ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ ലൈ​സ​ൻ​സു​ക​ളും അം​ഗീ​കാ​ര​ങ്ങ​ളും ഇ​ല്ലാ​തെ ന​ഴ്സ​റി​ക​ൾ സ്ഥാ​പി​ക്കു​ന്ന​തും പ്ര​വ​ർ​ത്തി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തും ക​ർ​ശ​ന​മാ​യി നി​രോ​ധി​ക്കു​ന്നു. ‘ഭി​ന്ന​ശേ​ഷി​യു​ള്ള​വ​ർ, ഒ​രു ഭി​ന്ന​ശേ​ഷി​യു​ള്ള വ്യ​ക്തി’ എ​ന്നീ പ​ഴ​യ പ​ദ​ങ്ങ​ൾ മാ​റ്റി ‘ഭി​ന്ന​ശേ​ഷി’ എ​ന്നും ‘ഭി​ന്ന​ശേ​ഷി​ക്കാ​ര​ൻ’ എ​ന്നും ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കും.

    ഭേ​ദ​ഗ​തി​ക​ൾ ഗ​സ​റ്റി​ൽ പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന ദി​വ​സം മു​ത​ൽ പ്രാ​ബ​ല്യ​ത്തി​ൽ വ​രും. എ​ന്നാ​ൽ, നി​ല​വി​ലു​ള്ള ന​ഴ്സ​റി​ക​ൾ​ക്ക് ആ​റ് മാ​സ​ത്തെ അ​ധി​ക​സ​മ​യം അ​നു​വ​ദി​ക്കാ​ൻ സ​ർ​ക്കാ​ർ ശി​പാ​ർ​ശ ചെ​യ്തു. സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ തു​ട​ർ​ച്ച ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​നും പു​തി​യ നി​യ​മ​പ​ര​മാ​യ ആ​വ​ശ്യ​ക​ത​ക​ൾ പാ​ലി​ക്കാ​ൻ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് സ​മ​യം ന​ൽ​കാ​നും ഇ​ത് സ​ഹാ​യി​ക്കും.

    ന​ഴ്സ​റി ഉ​ട​മ​ക​ൾ​ക്ക് നി​യ​മം പാ​ലി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് മ​തി​യാ​യ സ​മ​യം ല​ഭി​ച്ച​തി​നു​ശേ​ഷം നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കെ​തി​രെ ക​ർ​ശ​ന ന​ട​പ​ടി​യെ​ടു​ക്കാ​ൻ അ​ധി​കാ​രി​ക​ൾ​ക്ക് സാ​ധി​ക്കും.

