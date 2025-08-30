Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_rightഅ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 30 Aug 2025 9:31 AM IST
    Updated On
    date_range 30 Aug 2025 9:31 AM IST

    അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് വേ​ട്ട​യി​ൽ പ​ങ്കാ​ളി​യാ​യി ബ​ഹ്‌​റൈ​നും

    text_fields
    bookmark_border
    ജൂ​ൺ 10 മു​ത​ൽ ആ​ഗ​സ്റ്റ് ഏ​ഴ് വ​രെ 822 ട​ണ്ണി​ല​ധി​കം മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്തു 12,564 പേ​ർ അ​റ​സ്റ്റി​ൽ
    drug hunt
    cancel
    camera_alt

    അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര സു​ര​ക്ഷാ സ​ഖ്യ​ത്തി​ന്‍റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് വേ​ട്ട​യി​ൽ നി​ന്ന്

    മ​നാ​മ: അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര സു​ര​ക്ഷാ സ​ഖ്യ​ത്തി​ന്‍റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന സം​യു​ക്ത അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് വേ​ട്ട​യി​ൽ ബ​ഹ്‌​റൈ​നും പ​ങ്കാ​ളി​യാ​യി.യൂ​റോ​പ്യ​ൻ ലോ ​എ​ൻ​ഫോ​ഴ്‌​സ്‌​മെ​ന്റ് ഏ​ജ​ൻ​സി​യും (യൂ​റോ​പോ​ൾ) ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ പൊ​ലീ​സ് ഓ​ർ​ഗ​നൈ​സേ​ഷ​ൻ ഓ​ഫ് ദി ​അ​മേ​രി​ക്ക​സും (അ​മേ​രി​പോ​ൾ) ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ 25 രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ ഈ ​സം​യു​ക്ത നീ​ക്ക​ത്തി​ൽ സ​ഹ​ക​രി​ച്ചു. ജൂ​ൺ 10 മു​ത​ൽ ആ​ഗ​സ്റ്റ് ഏ​ഴ് വ​രെ നീ​ണ്ട ഓ​പ​റേ​ഷ​ൻ 2.9 ബി​ല്യ​ൺ ഡോ​ള​റി​ല​ധി​കം വി​ല​വ​രു​ന്ന 822 ട​ണ്ണി​ല​ധി​കം മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്നു​ക​ൾ പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ക്കു​ന്ന​തി​നും 12,564 പ്ര​തി​ക​ളെ അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​നും കാ​ര​ണ​മാ​യി.ഈ ​ഏ​കോ​പി​ത ന​ട​പ​ടി മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് ക​ട​ത്ത് സം​ഘ​ങ്ങ​ളെ​യും അ​വ​രു​ടെ വ​രു​മാ​ന സ്രോ​ത​സ്സു​ക​ളെ​യും ത​ക​ർ​ക്കു​ക​യും സു​ര​ക്ഷ വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ലും സ​മൂ​ഹ​ങ്ങ​ളെ സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​ലും അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര സ​ഹ​ക​ര​ണം എ​ത്ര​ത്തോ​ളം ഫ​ല​പ്ര​ദ​മാ​ണെ​ന്ന് തെ​ളി​യി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു.മാ​സ​ങ്ങ​ൾ നീ​ണ്ട ത​യാ​റെ​ടു​പ്പു​ക​ൾ​ക്കും ര​ഹ​സ്യാ​ന്വേ​ഷ​ണ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ കൈ​മാ​റു​ന്ന​തി​നും അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ശേ​ഷ​മാ​യി​രു​ന്നു ഓ​പ​റേ​ഷ​ൻ. ക​ട​ത്ത് വ​ഴി​ക​ൾ, ക​ട​ത്തു​കാ​രു​ടെ രീ​തി​ക​ൾ, പു​തു​താ​യി ഉ​യ​ർ​ന്നു​വ​രു​ന്ന ക്രി​മി​ന​ൽ ശൃം​ഖ​ല​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യി​ൽ ഈ ​ഓ​പ​റേ​ഷ​ൻ ശ്ര​ദ്ധ കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ച്ചു.

    മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് ക​ട​ത്തി​നെ​തി​രെ പോ​രാ​ടു​ന്ന​തി​ൽ വൈ​ദ​ഗ്ധ്യം പ​ങ്കി​ടാ​നും ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ ഏ​കീ​ക​രി​ക്കാ​നും പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്താ​നു​മു​ള്ള ഒ​രു വേ​ദി​യാ​യും ഇ​ത് വ​ർ​ത്തി​ച്ചു. അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര നി​യ​മ​പാ​ല​ക ഏ​ജ​ൻ​സി​ക​ൾ ത​മ്മി​ലു​ള്ള സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തി​ന്‍റെ​യും ഏ​കോ​പ​ന​ത്തി​ന്‍റെ​യും പ്രാ​ധാ​ന്യം ഈ ​ഓ​പ​റേ​ഷ​ൻ എ​ടു​ത്തു​കാ​ണി​ച്ച​താ​യി ഇ​ന്‍റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ സെ​ക്യൂ​രി​റ്റി അ​ല​യ​ൻ​സ് ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ടേ​റി​യ​റ്റ് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. സു​ര​ക്ഷ​യെ​യും സ്ഥി​ര​ത​യെ​യും പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ന്ന ആ​ഗോ​ള പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം കെ​ട്ടി​പ്പ​ടു​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ത​ങ്ങ​ളു​ടെ പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത സ​ഖ്യം ഊ​ന്നി​പ്പ​റ​ഞ്ഞു.

    യു.​എ.​ഇ, ഫ്രാ​ൻ​സ്, ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ, സ്പെ​യി​ൻ, നെ​ത​ർ​ല​ൻ​ഡ്‌​സ്, സ്​​ലോ​വാ​ക്യ, ഇ​റ്റ​ലി, മൊ​റോ​ക്കോ, അ​ർ​ജ​ന്റീ​ന, ബൊ​ളീ​വി​യ, ബ്ര​സീ​ൽ, ചി​ലി, കൊ​ളം​ബി​യ, ഇ​ക്വ​ഡോ​ർ, പ​ര​ഗ്വേ, എ​ൽ​സാ​ൽ​വ​ഡോ​ർ, ഗ്വാ​ട്ട​മാ​ല, പ​നാ​മ, വെ​നി​സ്വേ​ല, പെ​റു, ക്രൊ​യേ​ഷ്യ, ബെ​ൽ​ജി​യം, മാ​ല​ദ്വീ​പ്, ജോ​ഡ​ൻ, നേ​പ്പാ​ൾ എ​ന്നീ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളാ​ണ് ഓ​പ​റേ​ഷ​നി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത​ത്. ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര​മ​ന്ത്രി ജ​ന​റ​ൽ ശൈ​ഖ് റാ​ശി​ദ് ബി​ൻ അ​ബ്ദു​ല്ല ആ​ൽ ഖ​ലീ​ഫ ഓ​പ​റേ​ഷ​ന്‍റെ വി​ജ​യ​ത്തെ പ്ര​ശം​സി​ച്ചു. സ​ഖ്യ​ത്തി​ന്‍റെ സു​ര​ക്ഷാ, ഏ​കോ​പ​ന​ശേ​ഷി ഇ​ത് പ്ര​തി​ഫ​ലി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​താ​യി അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് നി​യ​ന്ത്ര​ണ​ത്തി​ൽ മി​ക​ച്ച ഫ​ല​ങ്ങ​ൾ കൈ​വ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് അം​ഗ​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും പ​ങ്കാ​ളി​ക​ളു​ടെ​യും വൈ​ദ​ഗ്ധ്യ കൈ​മാ​റ്റ​ത്തെ​യും ഏ​കീ​കൃ​ത ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളെ​യും അ​ദ്ദേ​ഹം അ​ഭി​ന​ന്ദി​ച്ചു.

    2017ൽ ​സ്ഥാ​പി​ത​മാ​യ ഇ​ൻ​റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ സെ​ക്യൂ​രി​റ്റി അ​ല​യ​ൻ​സി​ൽ നി​ല​വി​ൽ 11 അം​ഗ​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​ണ്ട്.സം​യു​ക്ത ഓ​പ​റേ​ഷ​നു​ക​ൾ, പ​രി​ശീ​ല​നം, ശേ​ഷി വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്ക​ൽ, വി​വ​ര കൈ​മാ​റ്റം, മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന്, ക​ള്ള​പ്പ​ണം വെ​ളു​പ്പി​ക്ക​ൽ, സൈ​ബ​ർ ക്രൈം, ​മ​നു​ഷ്യ​ക്ക​ട​ത്ത്, കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കെ​തി​രാ​യ കു​റ്റ​കൃ​ത്യ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​യു​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള സം​ഘ​ടി​ത കു​റ്റ​കൃ​ത്യ​ങ്ങ​ളെ ചെ​റു​ക്ക​ൽ തു​ട​ങ്ങി​യ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ ശ്ര​ദ്ധ കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ച്ച്, ആ​ഗോ​ള സു​ര​ക്ഷാ​പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ളെ അ​ഭി​മു​ഖീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് അം​ഗ​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ സ​ഹ​ക​ര​ണ​വും അ​റി​വ് പ​ങ്കി​ട​ലും പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​വും ഇ​ത് വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്നു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:DrugsGulf Newsdrug huntBahrain Newsarrested wih drugs
    News Summary - Bahrain joins international drug hunt
    Similar News
    Next Story
    X