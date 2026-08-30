ബിസിനസ്സ് ഇന്റർനെറ്റ് കണക്ഷനുകളിൽ വൻ കുതിപ്പ്; 2.62 ദശലക്ഷം കണക്ഷനുകൾ

ബിസിനസ്സ് ഇന്റർനെറ്റ് കണക്ഷനുകളിൽ വൻ കുതിപ്പ്; 2.62 ദശലക്ഷം കണക്ഷനുകൾtext_fields
മനാമ: 2025-ൽ ബഹ്റൈനിൽ ബിസിനസ്സ് ഇന്റർനെറ്റ് ലൈനുകളിൽ 21.8 ശതമാനത്തിന്റെ വൻ വർദ്ധനവ് രേഖപ്പെടുത്തിയതായി ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് റെഗുലേറ്ററി അതോറിറ്റിയുടെ പുതിയ കണക്കുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഗാർഹിക കണക്ഷനുകളുടെ വളർച്ച മന്ദഗതിയിലായെങ്കിലും, ബിസിനസ്സ് രംഗത്തെ ഈ കുതിപ്പ് ആകെ റസിഡൻഷ്യൽ, കൊമേഴ്സ്യൽ കണക്ഷനുകൾ റെക്കോർഡ് ഉയരമായ 26,23,834 എന്ന സംഖ്യയിലേക്ക് എത്തിച്ചു. 2015 മുതൽ 2025 വരെയുള്ള കാലയളവിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന കണക്കാണിത്.
കഴിഞ്ഞ വർഷം ബിസിനസ്സ് ലൈനുകൾ 12,288-ൽ നിന്ന് 14,969 ആയി ഉയർന്നു. അതായത് ഒറ്റവർഷം കൊണ്ട് 2,681 പുതിയ കണക്ഷനുകളുടെ വർദ്ധനവാണ് ഉണ്ടായത്. കഴിഞ്ഞ 11 വർഷത്തെ കണക്കുകളിൽ ഈ വിഭാഗത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ വാർഷിക വർദ്ധനവാണിത്. അതേസമയം ഗാർഹിക ഇന്റർനെറ്റ് ലൈനുകൾ മുൻ വർഷത്തെ അപേക്ഷിച്ച് 0.3 ശതമാനം മാത്രം വർദ്ധിച്ച് 26,08,865 എന്ന നിലയിലെത്തി.
ആകെ കണക്ഷനുകളുടെ 0.6 ശതമാനം മാത്രമാണ് ബിസിനസ്സ് ലൈനുകളെങ്കിലും, 2025-ലെ മൊത്തം വർദ്ധനവിന്റെ മൂന്നിലൊന്ന് സംഭാവന ചെയ്തതും ഈ വാണിജ്യ കണക്ഷനുകളാണ്. ക്ലൗഡ് സേവനങ്ങൾ, ഓൺലൈൻ വ്യാപാരം, ഡിജിറ്റൽ പേയ്മെന്റുകൾ, ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് എന്നിവയ്ക്കായി കമ്പനികൾ കൂടുതൽ ആശ്രയിക്കുന്നതാണ് വേഗതയേറിയ ഇന്റർനെറ്റ് ലൈനുകളുടെ വർദ്ധനവിന് കാരണം.
ഒരു ബിസിനസ്സ് സബ്സ്ക്രിപ്ഷനിൽ നിന്നുള്ള ശരാശരി പ്രതിമാസ വരുമാനം 26 ശതമാനം വർദ്ധിച്ച് 68.5 ബഹ്റൈനി ദീനാറായി ഉയർന്നു. എന്നാൽ ഗാർഹിക വിഭാഗത്തിലെ വരുമാനം 13 ശതമാനം കുറഞ്ഞ് 13.7 ദീനാറായി മാറി. രാജ്യത്തെ 'സ്മാർട്ട് കിങ്ഡം' ആക്കി മാറ്റുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ആറാം ദേശീയ ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പദ്ധതിയുമായി ബഹ്റൈൻ മുന്നോട്ട് പോവുകയാണെന്നും, ഇതിലൂടെ വീടുകളിലും സ്ഥാപനങ്ങളിലും അതിവേഗ ഇന്റർനെറ്റ് ഉറപ്പാക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യമെന്നും ടി.ആർ.എ കണക്കുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register