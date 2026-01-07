Begin typing your search above and press return to search.
    date_range 7 Jan 2026 2:25 PM IST
    ബ​സു​ക​ളി​ൽ തി​ര​ക്കേ​റു​ന്നു; ഗ​താ​ഗ​ത​ക്കു​രു​ക്കി​ന് പ​രി​ഹാ​ര​മാ​യി മെ​ട്രോ റെ​യി​ൽ

    മെ​ട്രോ എ​ല്ലാ ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റു​ക​ളി​ലേ​ക്കും വ്യാ​പി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത് സ്വ​കാ​ര്യ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളെ ആ​ശ്ര​യി​ക്കു​ന്ന​ത് കു​റ​ക്കാ​നും ഗ​താ​ഗ​ത​ക്കു​രു​ക്ക് ല​ഘൂ​ക​രി​ക്കാ​നും
    ബ​സു​ക​ളി​ൽ തി​ര​ക്കേ​റു​ന്നു; ഗ​താ​ഗ​ത​ക്കു​രു​ക്കി​ന് പ​രി​ഹാ​ര​മാ​യി മെ​ട്രോ റെ​യി​ൽ
    മ​നാ​മ: ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ പൊ​തു​ഗ​താ​ഗ​ത മേ​ഖ​ല​യി​ൽ യാ​ത്ര​ക്കാ​രു​ടെ എ​ണ്ണ​ത്തി​ൽ വ​ലി​യ കു​തി​ച്ചു​ചാ​ട്ടം ഉ​ണ്ടാ​യ​താ​യി ഗ​താ​ഗ​ത, ടെ​ലി​ക​മ്യൂ​ണി​ക്കേ​ഷ​ൻ മ​ന്ത്രി ഡോ. ​ശൈ​ഖ് അ​ബ്ദു​ല്ല ബി​ൻ അ​ഹ്മ​ദ് അ​ൽ ഖ​ലീ​ഫ പാ​ർ​ല​മെ​ന്റി​നെ അ​റി​യി​ച്ചു. മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്റെ ഏ​റ്റ​വും പ്ര​ധാ​ന​പ്പെ​ട്ട പ​ദ്ധ​തി​ക​ളി​ൽ ഒ​ന്നാ​ണി​തെ​ന്നും ഇ​തി​നാ​യു​ള്ള പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ വേ​ഗ​ത്തി​ൽ പു​രോ​ഗ​മി​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്നും മ​ന്ത്രി വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. മെ​ട്രോ ശൃം​ഖ​ല എ​ല്ലാ ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റു​ക​ളി​ലേ​ക്കും വ്യാ​പി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത് സ്വ​കാ​ര്യ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളെ ആ​ശ്ര​യി​ക്കു​ന്ന​ത് കു​റ​ക്കാ​നും തി​ര​ക്കേ​റി​യ ഇ​ട​ങ്ങ​ളി​ലെ ഗ​താ​ഗ​ത​ക്കു​രു​ക്ക് ല​ഘൂ​ക​രി​ക്കാ​നും സ​ഹാ​യി​ക്കു​മെ​ന്ന് അ​വ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു.

    നി​ല​വി​ൽ സ്റ്റേ​ഷ​നു​ക​ൾ നി​ർ​മി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യു​ള്ള സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ൾ നി​ശ്ച​യി​ക്കു​ന്ന​തി​ലും പ്ര​ധാ​ന വാ​ണി​ജ്യ-​താ​മ​സ മേ​ഖ​ല​ക​ളെ ബ​ന്ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മു​ള്ള അ​വ​സാ​ന​വ​ട്ട പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളി​ലാ​ണ് മ​ന്ത്രാ​ല​യം. ഇ​തി​നാ​യി ഭ​വ​ന മ​ന്ത്രാ​ല​യ​വു​മാ​യി ഏ​കോ​പി​പ്പി​ച്ച് പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്നും സ്റ്റേ​ഷ​നു​ക​ളി​ലേ​ക്ക് യാ​ത്ര​ക്കാ​രെ എ​ത്തി​ക്കാ​ൻ ഫീ​ഡ​ർ ബ​സ് സ​ർ​വി​സു​ക​ൾ ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​മെ​ന്നും മ​ന്ത്രി കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    പ​ദ്ധ​തി​ക്കാ​വ​ശ്യ​മാ​യ ഭൂ​മി ഏ​റ്റെ​ടു​ക്ക​ൽ, നി​ല​വി​ലു​ള്ള മ​റ്റ് സേ​വ​ന പൈ​പ്പു​ക​ളും ലൈ​നു​ക​ളും മാ​റ്റി​സ്ഥാ​പി​ക്ക​ൽ തു​ട​ങ്ങി​യ ന​ട​പ​ടി​ക​ളും പു​രോ​ഗ​മി​ക്കു​ക​യാ​ണ്.

