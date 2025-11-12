Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 12 Nov 2025 1:35 AM IST
    Updated On
    date_range 12 Nov 2025 2:12 PM IST

    ബം​ഗ്ലാ​വി​ൽ ഷെ​രീ​ഫി​ന്റെ നി​ര്യാ​ണ​ത്തി​ൽ അ​നു​ശോ​ചി​ച്ചു

    ബം​ഗ്ലാ​വി​ൽ ഷെ​രീ​ഫി​ന്റെ നി​ര്യാ​ണ​ത്തി​ൽ അ​നു​ശോ​ചി​ച്ചു
    എ.​പി.​എ.​ബി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച അ​നു​ശോ​ച​ന​യോ​ഗ​ം

    മ​നാ​മ: ബ​ഹ്റൈ​നി​ലെ പ്ര​വാ​സി സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ലെ ആ​ദ​ര​ണീ​യ വ്യ​ക്തി​ത്വ​വും ആ​ല​പ്പു​ഴ ജി​ല്ല പ്ര​വാ​സി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ (എ.​പി.​എ.​ബി) സ്ഥാ​പ​ക​നും മു​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റും നി​ല​വി​ലെ ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി​യു​മാ​യി​രു​ന്ന ബം​ഗ്ലാ​വി​ൽ ഷെ​രീ​ഫി​ന്റെ നി​ര്യാ​ണ​ത്തി​ൽ ആ​ല​പ്പു​ഴ ജി​ല്ല പ്ര​വാ​സി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ബ​ഹ്റൈ​ൻ അ​നു​ശോ​ച​ന​യോ​ഗം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു.

    പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്കു​വേ​ണ്ടി നി​സ്വാ​ർ​ത്ഥ​മാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ക​യും സം​ഘ​ട​ന​ക്ക് ശ​ക്ത​മാ​യ അ​ടി​ത്ത​റ ന​ൽ​കു​ക​യും ചെ​യ്ത അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നും സ്മ​രി​ക്ക​പ്പെ​ടും. പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​രം​ഗ​ത്തെ അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ ഊ​ർ​ജ​സ്വ​ല​ത​യും സ്നേ​ഹ​വും എ​ല്ലാ​വ​ർ​ക്കും ഒ​രു മു​ത​ൽ​ക്കൂ​ട്ടാ​യി​രു​ന്നെ​ന്നും അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ അ​നു​സ്മ​രി​ച്ചു.

    അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ വേ​ർ​പാ​ട് ആ​ല​പ്പു​ഴ പ്ര​വാ​സി സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന് തീ​രാ​ന​ഷ്ട​മാ​ണെ​ന്ന് അ​നു​ശോ​ച​ന​യോ​ഗ​ത്തി​ൽ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ പ​റ​ഞ്ഞു. ദുഃ​ഖി​ത​രാ​യ കു​ടും​ബാം​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും സു​ഹൃ​ത്തു​ക്ക​ൾ​ക്കും ഈ ​വേ​ദ​ന താ​ങ്ങാ​ൻ സ​ർ​വ​ശ​ക്ത​ൻ ശ​ക്തി ന​ൽ​ക​ട്ടെ എ​ന്ന് പ്രാ​ർ​ഥി​ക്കു​ന്ന​താ​യും എ.​പി.​എ.​ബി ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ അ​റി​യി​ച്ചു.

    TAGS:bangladeshSharifDeathsmourn
    News Summary - bungalow mourns Sharif's death
