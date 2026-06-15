ബജറ്റ് കാർ റെന്റൽസിന്റെ ഏഴാമത്തെ ശാഖ ജുഫൈറിൽ പ്രവർത്തനമാരംഭിച്ചു

ബജറ്റ് കാർ റെന്റൽസിന്റെ ഏഴാമത്തെ ശാഖ ജുഫൈറിൽ പ്രവർത്തനമാരംഭിച്ചുtext_fields
മനാമ: ബഹ്റൈനിലെ ഗതാഗത മേഖലയിൽ 1982 മുതൽ വിശ്വസ്ത സേവനം നൽകുന്ന ബജറ്റ് കാർ റെന്റൽസ്, ജുഫൈറിൽ തങ്ങളുടെ പുതിയ ശാഖ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. കമ്പനിയുടെ ഏഴാമത്തെ ശാഖയാണ് ഇന്നലെ രാവിലെ ഒമ്പത് മണിയോടെ ജുഫൈറിൽ പ്രവർത്തനമാരംഭിച്ചത്.
ബജറ്റ് കാർ റെന്റൽസ് ബഹ്റൈൻ ബിസിനസ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഡയറക്ടർ മുഹമ്മദ് ആദിൽ ഫഖ്റൂ പുതിയ ശാഖയുടെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു.
കമ്പനി കൺട്രി മാനേജർ ചിന്തന ഫെർണാണ്ടോ, ജീവനക്കാർ എന്നിവർ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു. അബ്ദുല്ല യൂസഫ് ഫഖ്റൂ ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഭാഗമായ ബജറ്റ് കാർ റെന്റൽസ് നാല് പതിറ്റാണ്ടിലേറെയായി ഗുണനിലവാരമുള്ള സേവനങ്ങളിലൂടെയാണ് ഉപഭോക്താക്കളുടെ വിശ്വാസം ആർജ്ജിച്ചത്. 44 വർഷമായി ബഹ്റൈൻ നിവാസികൾക്ക് വിശ്വസനീയമായ യാത്രാ സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കുന്നതിൽ തങ്ങൾ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധരാണെന്ന് ഉദ്ഘാടന വേളയിൽ മുഹമ്മദ് ആദിൽ ഫഖ്റൂ പറഞ്ഞു. ജുഫൈർ പോലുള്ള തിരക്കേറിയ മേഖലയിൽ സാന്നിധ്യം ഉറപ്പിക്കുന്നതിലൂടെ ബിസിനസ് ആവശ്യങ്ങൾക്കും വിനോദയാത്രകൾക്കുമായി എത്തുന്നവർക്ക് കൂടുതൽ മികച്ച അനുഭവം നൽകാൻ സാധിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.പുതിയ ശാഖ ഇപ്പോൾ പൂർണ്ണമായും പ്രവർത്തനസജ്ജമാണ്.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register