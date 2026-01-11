Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_rightബു​ദ​യ്യ റോ​ഡ്...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 11 Jan 2026 11:23 AM IST
    Updated On
    date_range 11 Jan 2026 11:23 AM IST

    ബു​ദ​യ്യ റോ​ഡ് വി​ക​സ​ന പ​ദ്ധ​തി; പൊ​തു​മ​രാ​മ​ത്ത് വകുപ്പ് ക​രാ​ർ ഒ​പ്പി​ട്ടു

    text_fields
    bookmark_border
    ബു​ദ​യ്യ റോ​ഡ് വി​ക​സ​ന പ​ദ്ധ​തി; പൊ​തു​മ​രാ​മ​ത്ത് വകുപ്പ് ക​രാ​ർ ഒ​പ്പി​ട്ടു
    cancel
    camera_alt

    പൊ​തു​മ​രാ​മ​ത്ത് മ​ന്ത്രി

    ഇ​ബ്രാ​ഹീം ബി​ൻ ഹ​സ​ൻ

    അ​ൽ ഹ​വാ​ജ്

    Listen to this Article


    മ​നാ​മ: മി​ക​ച്ച റോ​ഡ് ശൃം​ഖ​ല കൈ​വ​രി​ക്കാ​നു​ള്ള ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ബു​ദ​യ്യ റോ​ഡ് വി​ക​സ​ന പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ക​രാ​റി​ൽ പൊ​തു​മ​രാ​മ​ത്ത് മ​ന്ത്രാ​ല​യം ഒ​പ്പു​വെ​ച്ചു. ടെ​ൻ​ഡ​ർ ബോ​ർ​ഡി​ന്റെ സാ​ങ്കേ​തി​ക ബി​ഡ് ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യ​തി​നെ​ത്തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ് ക​രാ​ർ ഒ​പ്പി​ട്ട​ത്.

    പ്ര​ധാ​ന നി​ർ​മാ​ണ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ തു​ട​ങ്ങു​ന്ന​തി​ന് മു​ന്നോ​ടി​യാ​യി സ​ർ​വി​സ് ലൈ​നു​ക​ൾ മാ​റ്റു​ന്ന​തി​നും മ​റ്റ് ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​മാ​യു​ള്ള പ്രാ​രം​ഭ ജോ​ലി​ക​ൾ മ​ന്ത്രാ​ല​യം ആ​രം​ഭി​ക്കു​മെ​ന്ന് പൊ​തു​മ​രാ​മ​ത്ത് മ​ന്ത്രി ഇ​ബ്രാ​ഹീം ബി​ൻ ഹ​സ​ൻ അ​ൽ ഹ​വാ​ജ് പ​റ​ഞ്ഞു. ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട മ​റ്റ് അ​ധി​കാ​രി​ക​ളു​മാ​യി ഏ​കോ​പി​പ്പി​ച്ചാ​യി​രി​ക്കും ഈ ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ക്കു​ക.

    ന​ഗ​ര​വ​ത്ക​ര​ണ​വും ജ​ന​സാ​ന്ദ്ര​ത​യും ക​ണ​ക്കി​ലെ​ടു​ത്ത് മേ​ഖ​ല​യി​ലെ വ​ർ​ധി​ച്ചു​വ​രു​ന്ന ഗ​താ​ഗ​ത തി​ര​ക്ക് പ​രി​ഹ​രി​ക്കാ​നാ​ണ് ഈ ​പ​ദ്ധ​തി ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​തെ​ന്ന് മ​ന്ത്രി വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു. ട്രാ​ഫി​ക് കൗ​ൺ​സി​ലി​ന്റെ ശി​പാ​ർ​ശ​ക​ൾ​ക്ക​നു​സൃ​ത​മാ​യി മ​ന്ത്രാ​ല​യം ത​യാ​റാ​ക്കി​യ വി​ശ​ദ​മാ​യ പ​ഠ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ലാ​ണ് പ​ദ്ധ​തി വി​ഭാ​വ​നം ചെ​യ്തി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    കി​ഴ​ക്ക് ശൈ​ഖ് ഖ​ലീ​ഫ ബി​ൻ സ​ൽ​മാ​ൻ ഹൈ​വേ​യു​മാ​യു​ള്ള ജ​ങ്ഷ​ൻ മു​ത​ൽ പ​ടി​ഞ്ഞാ​റ് ജ​നാ​ബി​യ റോ​ഡു​മാ​യു​ള്ള ജ​ങ്ഷ​ൻ വ​രെ 6.7 കി.​മീ​റ്റ​ർ ദൂ​ര​ത്തി​ലാ​ണ് ഈ ​വി​ക​സ​ന പ​ദ്ധ​തി ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​ത്.

    റോ​ഡ് ഇ​രു​വ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കും മൂ​ന്ന് വ​രി​ക​ളാ​യി വീ​തി​കൂ​ട്ട​ൽ, പ്ര​ധാ​ന ജ​ങ്ഷ​നു​ക​ളു​ടെ ന​വീ​ക​ര​ണം, ന​ട​പ്പാ​ത​ക​ൾ, സ​ർ​വി​സ് റോ​ഡു​ക​ൾ, പാ​ർ​ക്കി​ങ് ഏ​രി​യ​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യു​ടെ നി​ർ​മാ​ണം, അ​ഴു​ക്കു​ചാ​ൽ നി​ർ​മാ​ണം, ഭൂ​ഗ​ർ​ഭ സ​ർ​വി​സ് ലൈ​നു​ക​ൾ മാ​റ്റി​സ്ഥാ​പി​ക്ക​ൽ എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് പ്ര​ധാ​ന വി​ക​സ​ന പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ.

    കൂ​ടാ​തെ തെ​രു​വു​വി​ള​ക്കു​ക​ൾ, ഗ​താ​ഗ​ത സു​ര​ക്ഷ ക്ര​മീ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ, സൗ​ന്ദ​ര്യ​വ​ത്ക​ര​ണം എ​ന്നി​വ​യും പ​ല ഘ​ട്ട​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി ന​ട​ക്കും.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:gulfnewsPublic Works Departmentgulfnewsmalayalam
    News Summary - Budaiya Road Development Project; Public Works Department signs contract
    Similar News
    Next Story
    X