Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_rightബി.​എ​സ്.​സി.​ബി...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 6 Nov 2025 2:05 PM IST
    Updated On
    date_range 6 Nov 2025 2:05 PM IST

    ബി.​എ​സ്.​സി.​ബി വി​ന്റ​ർ ക​പ്പ് സീ​സ​ൺ -മൂ​ന്ന് ഇ​ന്ന് തു​ട​ങ്ങും

    text_fields
    bookmark_border
    ബി.​എ​സ്.​സി.​ബി വി​ന്റ​ർ ക​പ്പ് സീ​സ​ൺ -മൂ​ന്ന് ഇ​ന്ന് തു​ട​ങ്ങും
    cancel
    Listen to this Article

    മ​നാ​മ: ബി.​എ​സ്.​സി.​ബി വി​ന്റ​ർ ക​പ്പ് സീ​സ​ൺ മൂ​ന്ന് ലീ​ഗ് ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ന് ഇ​ന്ന് തു​ട​ക്കം. മൂ​ന്ന് ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി ന​ട​ക്കു​ന്ന മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് അ​ൽ അ​ഹ് ലി ​ക്ല​ബ് സി​ഞ്ച് വേ​ദി​യാ​കും. വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച രാ​ത്രി ഒ​മ്പ​തി​ന് കി​ക്കോ​ഫ്. പ്ര​ശ​സ്ത കാ​യി​ക​താ​ര​വും ജിം​നാ​സ്റ്റി​ക് ഫെ​ഡ​റേ​ഷ​ൻ മു​ൻ വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റും ഗോ​ൾ​ഡ​ൻ ഈ​ഗ്ൾ ക്ല​ബ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജ​ന​റ​ലു​മാ​യ സ​യ്യി​ദ് ഒ​മ്രാ​ൻ അ​ൽ ന​ജ്ദാ​വി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം നി​ർ​വ​ഹി​ക്കും. എ​ല്ലാ ദി​വ​സ​വും രാ​ത്രി ഒ​മ്പ​ത് മു​ത​ലാ​ണ് മ​ത്സ​രം.

    ലീ​ഗ് അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ലു​ള്ള ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ൽ എ​ട്ട് പ്ര​മു​ഖ ടീ​മു​ക​ൾ മാ​റ്റു​ര​ക്കും. ന​വം​ബ​ർ എ​ട്ട് ശ​നി​യാ​ഴ്ച സെ​മി- ഫൈ​ന​ൽ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ക്കും. വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്ക് എം.​എ​സ് നാ​ച്ചു​റ​ൽ പ്രോ​ഡ​ക്റ്റ് സ്പോ​ൺ​സ​ർ ചെ​യ്യു​ന്ന വി​ന്ന​ർ ട്രോ​ഫി​യും ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​ന​ക്കാ​ർ​ക്ക് ബി.​എ​ഫ്.​സി സ്പോ​ൺ​സ​ർ ചെ​യ്യു​ന്ന ട്രോ​ഫി​യും ന​ൽ​കു​മെ​ന്ന് ബി.​എ​സ്.​സി.​ബി മാ​നേ​ജ​ർ കൃ​ഷ്ണ​ദാ​സ് അ​റി​യി​ച്ചു.

    ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റ് കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ ആ​യി വി​പി​ൻ ചാ​ലി​ലി​നെ​യും മ​റ്റു ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യി സ​നൂ​പ്, ഹി​ഷാം ചാ​വ​ക്കാ​ട്, സ​യീ​ദ്, ജം​ഷീ​ർ കാ​സ​ർ​കോ​ട്, യാ​സ​ർ കു​ന്നം​കു​ളം, ഷ​ബീ​ർ കൊ​ച്ചി, റാ​ഫി എ​ന്നി​വ​രെ​യും തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:footballBahrainManama news
    News Summary - BSCB Winter Cup Season-Three begins today
    Similar News
    Next Story
    X