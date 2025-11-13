Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 13 Nov 2025 11:21 AM IST
    Updated On
    date_range 13 Nov 2025 11:23 AM IST

    ബി.​എ​സ്.​സി.​ബി വി​ന്റ​ർ ക​പ്പ് സീ​സ​ൺ 3; മ​ല​ബാ​ർ എ​ഫ്.​സി ചാ​മ്പ്യ​ൻ​മാ​ർ

    ബി.​എ​സ്.​സി.​ബി വി​ന്റ​ർ ക​പ്പ് സീ​സ​ൺ 3; മ​ല​ബാ​ർ എ​ഫ്.​സി ചാ​മ്പ്യ​ൻ​മാ​ർ
    ബി.​എ​സ്.​സി.​ബി വി​ന്റ​ർ ക​പ്പ് സീ​സ​ൺ 3 വി​ജ​യി​ക​ളാ​യ മ​ല​ബാ​ർ എ​ഫ്.​സി

    മ​നാ​മ: ബ്ര​ദേ​ഴ്സ് സോ​ക്ക​ർ ക്ല​ബ് ബ​ഹ്റൈ​ൻ ന​ട​ത്തി​യ ഫു​ട്ബാ​ൾ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ൽ ബ​ഹ്റൈ​ൻ പ്ര​തി​ഭ എ​ഫ്.​സി​യെ ഏ​ക​പ​ക്ഷീ​യ​മാ​യ ഒ​രു ഗോ​ളി​ന് തോ​ൽ​പ്പി​ച്ച് മ​ല​ബാ​ർ എ​ഫ്.​സി കി​രീ​ടം ചൂ​ടി. എ​ട്ട് ടീ​മു​ക​ൾ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത, മൂ​ന്ന് ദി​വ​സ​മാ​യി ന​ട​ന്ന ആ​വേ​ശ​ക​ര​മാ​യ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ൽ കേ​ര​ള യു​നൈ​റ്റ് എ​ഫ്.​സി മൂ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​വും മ​റീ​ന എ​ഫ്.​സി നാ​ലാം സ്ഥാ​ന​വും ക​ര​സ്ഥ​മാ​ക്കി. ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ലെ താ​ര​മാ​യി പ്ര​തി​ഭ എ​ഫ്സി​യി​ലെ ര​ജീ​ഷി​നെ​യും മി​ക​ച്ച ഗോ​ൾ​കീ​പ്പ​റാ​യി മ​ല​ബാ​ർ എ​ഫ്സി​യി​ലെ അ​നീ​സി​നെ​യും മി​ക​ച്ച ഡി​ഫ​ൻ​ഡ​റാ​യി മ​ല​ബാ​ർ എ​ഫ്സി​യി​ലെ മു​സ്ത​ഫ​യെ​യും തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു.

    റ​ണ്ണേ​ഴ്സ്

    വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്ക് ചാ​മ്പ്യ​ൻ​സ് ട്രോ​ഫി ബി.​എ​സ്.​സി.​ബി സീ​നി​യ​ർ കോ​ച്ച് കൃ​ഷ്ണ​ദാ​സും ക​ബീ​ർ മു​ഹ​മ്മ​ദ് മാ​ൽ​പ്പ​യും റ​ണ്ണ​ർ അ​പ് ട്രോ​ഫി ബി.​എ​സ്.​സി.​ബി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ആ​ഗ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഷാ​ഹി​റും വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തു.

    ബി.​എ​സ്.​സി.​ബി ടീം ​മാ​നേ​ജ​ർ ഷ​നൂ​ബ് കോ​ട്ട​ക്ക​ൽ, ടൂ​ർ​ണ​മെൻറ് കോ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ വി​പി​ൻ​ചാ​ലി​ൽ, ക്യാ​പ്റ്റ​ൻ ഷ​ബീ​ർ ഹൈ​ദ​രാ​ലി, ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റ് വ​ള​ണ്ടി​യ​ർ ക്യാ​പ്റ്റ​ൻ യാ​സ​ർ മ​ജീ​ദ് കു​ന്നം​കു​ളം, സൈ​ദ് ആ​ബി​ദ്, ജം​ഷീ​ർ ബേ​ക്ക​ൽ​കു​ന്നി​ൽ, മ​ഷൂ​ദ്, നി​ഷാ​ദ്, ജോ​മോ​ൻ ജോ​സ്, സ​ഫീ​ർ, മു​ഹ​മ്മ​ദ് റ​മീ​സ്, അ​ർ​ജു​ൻ കാ​ണി, ആ​ദി​ൽ മു​ബാ​റ​ക്, അ​ജ്മ​ൽ, ബി​ബി​ൻ ജോ​ൺ​സ​ൺ, സൈ​നു​ൽ ആ​ബി​ദ്, റാ​ഷി​ദ് എ​ന്നി​വ​ർ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ന് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    ബ​ഹ്റൈ​ൻ ജിം​നാ​സ്റ്റി​ക് ഫെ​ഡ​റേ​ഷ​ൻ മു​ൻ വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റും ഗോ​ൾ​ഡ​ൻ ഈ​ഗി​ൾ ക്ല​ബ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജ​ന​റ​ലു​മാ​യ സ​യി​ദ് ഒ​മ്രാ​ൻ അ​ൽ ന​ജ്ദാ​വി ടൂ​ർ​ണ​മെൻറ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ഷി​ഹാ​സ് സൗ​ദി, സ​ഫു​വാ​ൻ അ​ഴീ​ക്കോ​ട്, ഹ​സ​ൻ, സ​യ​ദ് ഷി​ബ്ലി, ഹു​സൈ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ ക​ളി​ക​ൾ നി​യ​ന്ത്രി​ച്ചു.

    News Summary - B.S.C.B Winter Cup Season 3; Malabar FC Champions
