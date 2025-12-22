Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    22 Dec 2025 11:13 AM IST
    22 Dec 2025 11:13 AM IST

    ബി.​എ​സ്.​എ ഫി​ഷി​ങ് മ​ത്സ​ര​ത്തി​ന്റെ അ​വാ​ർ​ഡ് വിതരണം ചെയ്തു

    ബി.​എ​സ്.​എ ഫി​ഷി​ങ് മ​ത്സ​ര​ത്തി​ന്റെ അ​വാ​ർ​ഡ് വിതരണം ചെയ്തു
    ബി.​എ​സ്.​എ ഫി​ഷി​ങ് മ​ത്സ​ര​ത്തി​ന്റെ അ​വാ​ർ​ഡ് വിതരണ ച​ട​ങ്ങ്

    മ​നാ​മ: ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ പ്ര​വാ​സി മ​ല​യാ​ളി​ക​ളു​ടെ സ​ജീ​വ​മാ​യ ഫി​ഷി​ങ് കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യാ​യ ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ഷോ​ർ ആം​ഗ്ലേ​ഴ്സ് (ബി.​എ​സ്.​എ) സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച സീ​സ​ൺ 3 ഫി​ഷി​ങ് മ​ത്സ​ര​ത്തി​ന്റെ അ​വാ​ർ​ഡ് ദാ​ന ച​ട​ങ്ങ് ഹൂ​റ അ​ഷ്റ​ഫ് പാ​ർ​ട്ടി ഹാ​ളി​ൽ വ​ർ​ണ്ണാ​ഭ​മാ​യി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു.

    45 ദി​വ​സം നീ​ണ്ട വാ​ശി​യേ​റി​യ മ​ത്സ​ര​ത്തി​നൊ​ടു​വി​ലാ​ണ് വി​ജ​യി​ക​ളെ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച​ത്. മെം​ബ​ർ​മാ​രും കു​ടും​ബാം​ഗ​ങ്ങ​ളും പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത ച​ട​ങ്ങി​ൽ നാ​സ​ർ ടെ​ക്സിം സ്വാ​ഗ​തം ആ​ശം​സി​ച്ചു. അ​ബ്ദു​റ​ഹ്മാ​ൻ അ​ബ്ദു​ല്ല ബു ​അ​സ്സ ച​ട​ങ്ങ് ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക​മാ​യി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ​യും ടീം ​അം​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും വി​വി​ധ ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും റ​ബ​ർ​ബാ​ൻ​ഡ് ഓ​ർ​ക്ക​സ്ട്ര അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച ഗാ​ന​മേ​ള​യും ച​ട​ങ്ങി​ന് മാ​റ്റു​കൂ​ട്ടി. മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ 9.945 കി​ലോ തൂ​ക്ക​മു​ള്ള അ​യ​ക്കൂ​റ പി​ടി​ച്ച് ലി​ജോ ചെ​മ​ര​ശ്ശേ​രി ഒ​ന്നാം​സ്ഥാ​നം ക​ര​സ്ഥ​മാ​ക്കി. 500 ഡോ​ള​ർ കാ​ഷ് അ​വാ​ർ​ഡും അ​ൽ ജു​നൈ​ദ് ഫി​ഷി​ങ് ടൂ​ൾ​സ് ന​ൽ​കി​യ ഫി​ഷി​ങ് റോ​ഡു​മാ​ണ് അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന് ല​ഭി​ച്ച​ത്.

    ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​നം: ഉ​സ്മാ​ൻ കൂ​രി​യാ​ടാ​ൻ (9.104 കി​ലോ ശീ​ലാ​വ്)-300 ഡോ​ള​റും ഫി​ഷി​ങ് റോ​ഡും. മൂ​ന്നാം സ്ഥാ​നം: മു​ഹ്സി​ൻ ഷൈ​ഖ് 8.200Kg ക്വീ​ൻ ഫി​ഷ്-150 ഡോ​ള​റും ഫി​ഷി​ങ് റോ​ഡും. നാ​ലാം സ്ഥാ​നം: ഫൈ​സ​ൽ മു​ഹ​മ്മ​ദ് 7.540 കി​ലോ ക്വീ​ൻ ഫി​ഷ്- 100 ഡോ​ള​റും ഫി​ഷി​ങ് റോ​ഡും. അ​ബ്ദു​റ​ഹ്‌​മാ​ൻ ബു ​അ​സ്സ, ബി​ജു ആ​ന്റ​ണി, തോ​മ​സ് ജ​യ്ൻ എ​ന്നി​വ​ർ വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്കു​ള്ള സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ൾ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തു. ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ ഏ​റ്റ​വും സ​ജീ​വ​മാ​യ ഫി​ഷി​ങ് ഗ്രൂ​പ്പു​ക​ളി​ൽ ഒ​ന്നാ​യ ബി.​എ​സ്.​എ ഫി​ഷി​ങ് കോ​മ്പി​റ്റീ​ഷ​ന് പു​റ​മെ ക​ട​ൽ​ത്തീ​ര​ശു​ചീ​ക​ര​ണം ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള വി​വി​ധ സാ​മൂ​ഹി​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കും നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി​വ​രു​ന്നു.

    അ​ഡ്മി​ൻ​മാ​രാ​യ നാ​സ​ർ ടെ​ക്സിം, അ​ഷ്‌​റ​ഫ്‌ ബി​ല്ല്യാ​ർ, അ​രു​ൺ സേ​വ്യ​ർ, ഉ​സ്മാ​ൻ കൂ​രി​യാ​ടാ​ൻ, ജോ​ബി​ൻ ജോ​ൺ, അ​ബ്ദു​ൽ റ​ഷീ​ദ്, മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ റാ​ഫി, ജി​ഷാം കു​ഞ്ഞി​മു​ഹ​മ്മ​ദ് എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യു​ടെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കു​ന്ന​ത്.

