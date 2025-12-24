Begin typing your search above and press return to search.
    മ​നാ​മ​യെ​യും മു​ഹ​റ​ഖി​നെ​യും ബ​ന്ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന പാ​ലം പ​ണി പു​രോ​ഗ​മി​ക്കു​ന്നു

    ഇ​രു​വ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കും ര​ണ്ട് വ​രി​ക​ൾ വീ​ത​മു​ള്ള അ​ത്യാ​ധു​നി​ക ഫ്ലൈ​ഓ​വ​റാ​ണ് നി​ർ​മിക്കു​ന്ന​ത്
    മ​നാ​മ​യെ​യും മു​ഹ​റ​ഖി​നെ​യും ബ​ന്ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന പാ​ലം പ​ണി പു​രോ​ഗ​മി​ക്കു​ന്നു
    മ​നാ​മ: ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ത​ല​സ്ഥാ​ന ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റി​നെ​യും മു​ഹ​റ​ഖി​നെ​യും ബ​ന്ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന പു​തി​യ പാ​ല​ത്തി​ന്റെ നി​ർ​മാ​ണ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ അ​തി​വേ​ഗം പു​രോ​ഗ​മി​ക്കു​ന്നു.

    പ​ദ്ധ​തി പ്ര​ദേ​ശം സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ച പൊ​തു​മ​രാ​മ​ത്ത് മ​ന്ത്രാ​ല​യം അ​ണ്ട​ർ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ശൈ​ഖ് മി​ശ്അ​ൽ ബി​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ആ​ൽ ഖ​ലീ​ഫ നി​ർ​മ്മാ​ണ പു​രോ​ഗ​തി വി​ല​യി​രു​ത്തി. രാ​ജ്യ​ത്തെ ഗ​താ​ഗ​ത​ക്കു​രു​ക്ക് ല​ഘൂ​ക​രി​ക്കാ​നും സാ​മ്പ​ത്തി​ക വ​ള​ർ​ച്ച​ക്ക് ആ​ക്കം കൂ​ട്ടാ​നും ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടു​ള്ള മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്റെ ഏ​റ്റ​വും പ്ര​ധാ​ന​പ്പെ​ട്ട പ​ദ്ധ​തി​ക​ളി​ലൊ​ന്നാ​ണി​ത്.ഇ​രു​വ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കും ര​ണ്ട് വ​രി​ക​ൾ വീ​ത​മു​ള്ള അ​ത്യാ​ധു​നി​ക ഫ്ലൈ​ഓ​വ​റാ​ണ് നി​ർ​മി​ക്കു​ന്ന​ത്. മ​നാ​മ​യി​ൽ നി​ന്ന് ശൈ​ഖ് ഈ​സ ബി​ൻ സ​ൽ​മാ​ൻ കോ​സ്‌​വേ വ​ഴി വ​രു​ന്ന വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളെ ബു​സൈ​ത്തീ​നി​ലെ റോ​ഡ് 105 ലൂ​ടെ മു​ഹ​റ​ഖ് റി​ങ് റോ​ഡി​ലേ​ക്ക് നേ​രി​ട്ട് എ​ത്തി​ക്കാ​ൻ ഈ ​പാ​ലം സ​ഹാ​യി​ക്കും. മ​നാ​മ, മു​ഹ​റ​ഖ്, ബു​സൈ​ത്തീ​ൻ, അ​ൽ സാ​യ, ദി​യാ​ർ അ​ൽ മു​ഹ​റ​ഖ് തു​ട​ങ്ങി​യ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലു​ള്ള​വ​ർ​ക്ക് ഈ ​പാ​ലം വ​ലി​യ ആ​ശ്വാ​സ​മാ​കും.

    പ്ര​ധാ​ന​മാ​യും ശൈ​ഖ് ഈ​സ ബി​ൻ സ​ൽ​മാ​ൻ പാ​ലം, അ​ൽ ഗൗ​സ് അ​വ​ന്യൂ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലെ ഗ​താ​ഗ​ത​ക്കു​രു​ക്ക് കു​റ​ക്കാ​ൻ പു​തി​യ പാ​ത​ക്കാ​കും.

    ന​ഗ​ര​വ​ൽ​ക്ക​ര​ണ​വും ജ​ന​സം​ഖ്യാ വ​ർ​ധ​ന​യും ക​ണ​ക്കി​ലെ​ടു​ത്ത് ബ​ഹ്‌​റൈ​ന്റെ റോ​ഡ് ശൃം​ഖ​ല​യെ ആ​ധു​നി​ക​വ​ത്ക​രി​ക്കാ​നു​ള്ള ദേ​ശീ​യ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് ഈ ​നി​ർ​മാണം.വാ​ണി​ജ്യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കും റി​യ​ൽ എ​സ്റ്റേ​റ്റ് മേ​ഖ​ല​ക്കും ഒ​രു​പോ​ലെ ഗു​ണ​ക​ര​മാ​കു​ന്ന പ​ദ്ധ​തി, ബ​ഹ്‌​റൈ​നെ ഒ​രു മി​ക​ച്ച ബി​സി​ന​സ് കേ​ന്ദ്ര​മാ​ക്കി മാ​റ്റു​ന്ന​തി​ൽ നി​ർ​ണാ​യ​ക പ​ങ്ക് വ​ഹി​ക്കു​മെ​ന്ന് അ​ധി​കൃ​ത​ർ പ്ര​ത്യാ​ശ പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ച്ചു. സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന വേ​ള​യി​ൽ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ലെ ഉ​ന്ന​ത ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രും എ​ൻജിനീ​യ​ർ​മാ​രും അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തോ​ടൊ​പ്പ​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു.

    News Summary - Bridge connecting Manama and Muharraq progressing
