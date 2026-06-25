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    Bahrain
    Posted On
    date_range 25 Jun 2026 11:21 AM IST
    Updated On
    date_range 25 Jun 2026 11:21 AM IST

    ബഹ്‌റൈനിൽ ആവേശം വിതറി ബ്രസീൽ-അർജന്റീന ഫാൻസ് മാച്ച്; അർജന്റീന ആരാധകർക്ക് ജയം

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    ബഹ്‌റൈനിൽ ആവേശം വിതറി ബ്രസീൽ-അർജന്റീന ഫാൻസ് മാച്ച്; അർജന്റീന ആരാധകർക്ക് ജയം
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     സൗഹൃദ മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുത്തവർ

    മനാമ: ബഹ്‌റൈനിൽ നടന്ന ബ്രസീൽ-അർജന്റീന ആരാധകരുടെ ഫാൻസ് മാച്ച് സമാപിച്ചു. 10ഒ ക്ലോക്ക് വാരിയേഴ്സ് എഫ്.സി സംഘടിപ്പിച്ച മത്സരത്തിൽ 4-3 എന്ന സ്‌കോറിന് അർജന്റീന ആരാധകർ വിജയം നേടി. കമീസിലെ എസി മിലാൻ ഗ്രൗണ്ടിൽ വെച്ച് നടന്ന മത്സരത്തിൽ അർജന്റീനയ്ക്ക് വേണ്ടി സജീഷ് ആർ.പി, മുജീബ് റഹ്മാൻ, അൻസാർ താഴ, അനന്തകൃഷ്ണ എന്നിവർ ഗോളുകൾ നേടി.

    ബ്രസീലിനായി ജിതിൻ, അർജുൻ, ഷഹീൻ എന്നിവരും ഗോൾ കണ്ടെത്തി. മത്സരത്തിലെ മികച്ച കളിക്കാരനായി ദീക്ഷിത് കൃഷ്ണയെ തിരഞ്ഞെടുത്തു. ആരാധകർ തമ്മിലുള്ള സൗഹൃദം ഉറപ്പിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ സംഘടിപ്പിച്ച ഈ കായിക പരിപാടി വൻ വിജയമായിരുന്നു.

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    TAGS:gulfnewsBahraingulfnewsmalayalam
    News Summary - Brazil-Argentina fans' match spreads excitement in Bahrain; Argentina fans win
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