    Bahrain
    date_range 9 Nov 2025 9:20 AM IST
    date_range 9 Nov 2025 9:20 AM IST

    ബ്രേ​വ് കോം​ബാ​റ്റ് ഫെ​ഡ​റേ​ഷ​ൻ 100ാം ഇ​വ​ന്റ് ബാ​ന്റം​വെ​യ്റ്റ് കി​രീ​ടം സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കി ബോ​റി​സ്ലാ​വ് നി​ക്കോ​ളി​ച്ച്

    ബ്രേ​വ് കോം​ബാ​റ്റ് ഫെ​ഡ​റേ​ഷ​ൻ 100ാം ഇ​വ​ന്‍റി​ൽ​നി​ന്ന് 

    മ​നാ​മ: മി​ഡി​ൽ ഈ​സ്റ്റി​ലെ ഏ​ക ആ​ഗോ​ള എം.​എം.​എ സം​ഘ​ട​ന​യാ​യ ബ്രേ​വ് കോം​ബാ​റ്റ് ഫെ​ഡ​റേ​ഷ​ൻ 100ാം ഇ​വ​ന്റ് ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ ഖ​ലീ​ഫ സ്പോ​ർ​ട്സ് സി​റ്റി​യി​ൽ വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച രാ​ത്രി ആ​ഘോ​ഷി​ച്ചു. 2016ൽ ​രാ​ജ്യ​ത്ത് ആ​രം​ഭി​ച്ച ഫെ​ഡ​റേ​ഷ​ന് അ​ഭി​മാ​ന​ക​ര​മാ​യ നി​മി​ഷ​മാ​യി​രു​ന്നു ഈ ​നൂ​റാം ഷോ. ​എ​ട്ട് മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ട്ട ആ​ക്ഷ​ൻ നി​റ​ഞ്ഞ ഈ ​രാ​ത്രി​യി​ൽ ആ​വേ​ശ​ക​ര​മാ​യ ഫ​ല​ങ്ങ​ളാ​ണ് പി​റ​ന്ന​ത്. എ​ട്ട് മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളാ​ണ് ക​ഴി​ഞ്ഞ​ദി​വ​സം മാ​ത്രം അ​ര​ങ്ങേ​റി​യ​ത്. ര​ണ്ട് ടൈ​റ്റി​ൽ പോ​രാ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള പോ​രാ​ട്ടം ആ​രാ​ധ​ക​ർ​ക്ക് ആ​വേ​ശം ന​ൽ​കി.

    മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ താ​രം ഹം​സ കൂ​ഹെ​ജി​യെ പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി സെ​ർ​ബി​യ​ൻ താ​രം ബോ​റി​സ്ലാ​വ് നി​ക്കോ​ളി​ച്ച് ബാ​ന്റം​വെ​യ്റ്റ് കി​രീ​ടം വി​ജ​യ​ക​ര​മാ​യി നി​ല​നി​ർ​ത്തി. മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ ബോ​റി​സ്ലാ​വ് ആ​ധി​പ​ത്യം സ്ഥാ​പി​ക്കു​ക​യും നാ​ലാം റൗ​ണ്ടി​ൽ നി​ർ​ണാ​യ​ക​മാ​യ ഫി​നി​ഷി​ലൂ​ടെ വി​ജ​യം ഉ​റ​പ്പി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. മ​റ്റൊ​രു മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ ജെ​റാ​ർ​ഡ് ബേ​ൺ​സി​നെ ര​ണ്ടാം റൗ​ണ്ടി​ൽ പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി മു​ഹ​മ്മ​ദ് മോ​ക്ക​യേ​വ് ത​ന്‍റെ ആ​ദ്യ​ത്തെ ബ്രേ​വ് സി.​എ​ഫ് ഫ്ലൈ​വെ​യ്റ്റ് ചാ​മ്പ്യ​നാ​യി കി​രീ​ടം നേ​ടി.

    ആ​ദ്യ​വ​സാ​നം ആ​ര​വ​മു​യ​ർ​ത്തി​യ കാ​ണി​ക​ൾ​ക്ക് മു​ന്നി​ൽ ബ്രേ​വ് സി.​എ​ഫ് 100 അ​വി​സ്മ​ര​ണീ​യ​മാ​യ ഒ​രു രാ​ത്രി​യാ​ണ് സ​മ്മാ​നി​ച്ച​ത്.

    ആ​ഗോ​ള മി​ക്സ​ഡ് മാ​ർ​ഷ്യ​ൽ ആ​ർ​ട്സ് രം​ഗ​ത്ത് ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ നേ​ടു​ന്ന സ്വാ​ധീ​നം ഈ ​വി​ജ​യം ആ​ഘോ​ഷ​മാ​ക്കി. ബ്രേ​വ് 100ന്‍റെ ര​ണ്ടാം മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ ഇ​ന്ത്യ​ൻ വ​നി​ത​താ​രം ആ​ര​തി ഖാ​ത്രി 54 കി​ലോ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ വി​ജ​യം സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കി​യി​രു​ന്നു. ബ്രേ​വ് 101 ലെ​ഗ​സി II സൂ​പ്പ​ർ മാ​ച്ച് ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച വൈ​കീ​ട്ട് ഖ​ലീ​ഫ സ്പോ​ർ​ട്സ് സി​റ്റി​യി​ൽ അ​ര​ങ്ങേ​റും.

