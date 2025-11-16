Begin typing your search above and press return to search.
    Bahrain
    Posted On
    date_range 16 Nov 2025 8:01 AM IST
    Updated On
    date_range 16 Nov 2025 8:01 AM IST

    പു​സ്ത​ക പ്ര​കാ​ശ​നം ഷാ​ർ​ജ​യി​ൽ ന​ട​ന്നു

    പു​സ്ത​ക പ്ര​കാ​ശ​നം ഷാ​ർ​ജ​യി​ൽ ന​ട​ന്നു
    ഇ​മി​ഗ്രേ​ഷ​ൻ ഫോ​റി​നേ​ഴ്‌​സ് ആ​ക്റ്റ് പു​സ്ത​ക പ്ര​കാ​ശ​ന​ത്തി​ൽ നി​ന്ന്

    മ​നാ​മ: പ്ര​വാ​സി ലീ​ഗ​ൽ സെ​ൽ ഗ്ലോ​ബ​ൽ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​ഡ്വ. ജോ​സ് എ​ബ്ര​ഹാം ര​ചി​ച്ച ഇ​മി​ഗ്രേ​ഷ​ൻ ഫോ​റീ​നേ​ഴ്‌​സ് ആ​ക്ട് പു​സ്ത​ക​പ്ര​കാ​ശ​നം ഷാ​ർ​ജ ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ ബു​ക്ക് ഫെ​യ​റി​ൽ ന​ട​ന്നു. ദു​ബൈ ക​മ്മ്യൂ​ണി​റ്റി ഡെ​വ​ല​പ്മെ​ന്റ് അ​തോ​റി​റ്റി ഡ​യ​റ​ക്റ്റ​ർ അ​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ​സാ​ബി പ്ര​കാ​ശ​നം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു.

    പ്ര​വാ​സി ലീ​ഗ​ൽ സെ​ൽ ദു​ബൈ ചാ​പ്റ്റ​ർ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ൻ ടി.​എ​ൻ. കൃ​ഷ്ണ​കു​മാ​ർ ആ​ദ്യ​പ്ര​തി ഏ​റ്റു​വാ​ങ്ങി. പി.​എ​ൽ.​സി ഷാ​ർ​ജ-​അ​ജ്‌​മാ​ൻ ചാ​പ്റ്റ​ർ അ​ധ്യ​ക്ഷ ഹാ​ജി​റ​ബി വ​ലി​യ​ക​ത്ത് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. അ​ക്കാ​ഫ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് പോ​ൾ ടി ​ജോ​സ​ഫ്, ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഷൈ​ൻ ച​ന്ദ്ര​ശേ​ഖ​ര​ൻ, ട്ര​ഷ​റ​ർ രാ​ജേ​ഷ് പി​ള്ളൈ, പി.​എ​ൽ.​സി ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ ഹാ​ഷിം പെ​രു​മ്പാ​വൂ​ർ, പി.​എ​ൽ.​സി ഷാ​ർ​ജ-​അ​ജ്‌​മാ​ൻ ചാ​പ്റ്റ​ർ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ൽ നി​ഷാ​ജ് ഷാ​ഹു​ൽ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ ആ​ശം​സ അ​ർ​പ്പി​ച്ചു. ഇ​മി​ഗ്രേ​ഷ​ൻ ഫോ​റി​നേ​ഴ്‌​സ് ആ​ക്റ്റ് എ​ന്ന പു​സ്ത​ക​ത്തി​ന് മു​ഖ​വു​ര എ​ഴു​തി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത് ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ അ​റ്റോ​ർ​ണി ജ​ന​റ​ൽ ആ​ർ. വെ​ങ്ക​ട്ട​ര​മ​ണി​യാ​ണ്.

    പ്ര​വാ​സി​ക​ളു​ടെ നി​യ​മ​ശാ​ക്തീ​ക​ര​ണം ല​ക്ഷ്യ​മാ​ക്കി സു​ര​ക്ഷി​ത കു​ടി​യേ​റ്റം എ​ന്ന പു​സ്ത​ക​മു​ൾ​പ്പെ​ടെ എ​ട്ടോ​ളം ഗ്ര​ന്ഥ​ങ്ങ​ളു​ടെ ര​ച​യി​താ​വാ​ണ് അ​ഡ്വ. ജോ​സ് എ​ബ്ര​ഹാം.

    യു.​എ.​ഇ​യി​ലെ പ്ര​മു​ഖ​രാ​യ വ്യ​ക്തി​ത്വ​ങ്ങ​ളു​ടെ സാ​ന്നി​ധ്യം പു​സ്ത​ക​പ്ര​കാ​ശ​ന​ച​ട​ങ്ങി​ന് മാ​റ്റു​കൂ​ട്ടി. പ്ര​വാ​സി​ക​ളെ നി​യ​മ​പ​ര​മാ​യി കൂ​ടു​ത​ൽ ശാ​ക്തീ​ക​രി​ക്കാ​ൻ ഇ​തു​പോ​ലെ​യു​ള്ള പു​സ്ത​ക​ങ്ങ​ളും ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും വ​രും​ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ കൂ​ടു​ത​ലാ​യി ന​ട​ത്തു​മെ​ന്ന് പ്ര​വാ​സി ലീ​ഗ​ൽ സെ​ൽ ഗ്ലോ​ബ​ൽ വ​ക്താ​വ് സു​ധീ​ർ തി​രു​നി​ല​ത്ത്‌ പ​റ​ഞ്ഞു.

