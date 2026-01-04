Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    അ​പൂ​ർ​വ ഗ്ര​ന്ഥ​ശേ​ഖ​ര​വു​മാ​യി പു​സ്ത​ക​മേ​ള; മു​ഹ​റ​ഖി​ൽ ര​ണ്ടാം പ​തി​പ്പി​ന് തു​ട​ക്കം

    ഇ​രു​ന്നൂ​റി​ല​ധി​കം വ​ർ​ഷം പ​ഴ​ക്ക​മു​ള്ള പു​സ്ത​ക​ങ്ങ​ളും മാ​സി​ക​ക​ളും പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​ലു​ണ്ട്
    അ​പൂ​ർ​വ ഗ്ര​ന്ഥ​ശേ​ഖ​ര​വു​മാ​യി പു​സ്ത​ക​മേ​ള; മു​ഹ​റ​ഖി​ൽ ര​ണ്ടാം പ​തി​പ്പി​ന് തു​ട​ക്കം
    മു​ഹ​റ​ഖ് ഗ​വ​ർ​ണ​ർ സ​ൽ​മാ​ൻ ബി​ൻ ഈ​സ ബി​ൻ ഹി​ന്ദി

    പു​സ്ത​ക​മേ​ള​യി​ൽ

    ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ: മു​ഹ​റ​ഖി​ലെ ദാ​ർ അ​ൽ-​അ​മാ​മ​റ​യി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ര​ണ്ടാ​മ​ത് പു​സ്ത​ക​മേ​ള മു​ഹ​റ​ഖ് ഗ​വ​ർ​ണ​ർ സ​ൽ​മാ​ൻ ബി​ൻ ഈ​സ ബി​ൻ ഹി​ന്ദി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ബ​ഹ്‌​റൈ​ന്റെ സാം​സ്കാ​രി​ക ഭൂ​പ​ട​ത്തി​ൽ ഈ ​മേ​ള സു​പ്ര​ധാ​ന​മാ​യ​താ​ണെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം വി​ശേ​ഷി​പ്പി​ച്ചു. ബൗ​ദ്ധി​ക​വും സാം​സ്കാ​രി​ക​വു​മാ​യ പൈ​തൃ​കം സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ രാ​ജ്യ​ത്തി​നു​ള്ള താ​ൽ​പ​ര്യ​മാ​ണ് ഇ​ത്ത​രം മേ​ള​ക​ളി​ലൂ​ടെ പ്ര​തി​ഫ​ലി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    പ്ര​മു​ഖ ച​രി​ത്ര​കാ​ര​നും ക​വി​യു​മാ​യ മു​ബാ​റ​ക് ബി​ൻ അ​മ്ര് അ​ൽ-​അ​മ്മാ​രി​യു​ടെ വി​പു​ല​മാ​യ ശേ​ഖ​ര​മാ​ണ് മേ​ള​യി​ൽ പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഇ​രു​ന്നൂ​റ് വ​ർ​ഷ​ത്തി​ലേ​റെ പ​ഴ​ക്ക​മു​ള്ള അ​പൂ​ർ​വ കൈ​യെ​ഴു​ത്തു​പ്ര​തി​ക​ളും പു​സ്ത​ക​ങ്ങ​ളും മാ​സി​ക​ക​ളും ഈ ​ശേ​ഖ​ര​ത്തി​ലു​ണ്ട്. ഗ​വേ​ഷ​ക​ർ​ക്കും ച​രി​ത്ര വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്കും വ​ലി​യ മു​ത​ൽ​ക്കൂ​ട്ടാ​ണ് ഈ ​പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​മെ​ന്ന് ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന പ്ര​സം​ഗ​ത്തി​ൽ ഗ​വ​ർ​ണ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു.

    വാ​യ​ന​യു​ടെ പ്രാ​ധാ​ന്യ​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ച് സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ൽ വ​ള​ർ​ന്നു​വ​രു​ന്ന അ​വ​ബോ​ധ​മാ​ണ് മേ​ള​യു​ടെ ര​ണ്ടാം പ​തി​പ്പി​ന്റെ വി​ജ​യ​ത്തി​ന് പി​ന്നി​ലെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. മു​ഹ​റ​ഖി​ലെ ദാ​ർ അ​ൽ-​അ​മാ​മ​റ​യി​ൽ വെ​ച്ച് ന​ട​ക്കു​ന്ന പ്ര​ദ​ർ​ശ​നം ജ​നു​വ​രി മൂ​ന്നു മു​ത​ൽ ജ​നു​വ​രി 10 വ​രെ​യാ​ണ് ക്ര​മീ​ക​രി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. എ​ല്ലാ പു​സ്ത​ക​പ്രേ​മി​ക​ളെ​യും പ​ണ്ഡി​ത​ന്മാ​രെ​യും മേ​ള​യി​ലേ​ക്ക് സ്വാ​ഗ​തം ചെ​യ്യു​ന്ന​താ​യി മു​ബാ​റ​ക് ബി​ൻ അ​മ്ര് അ​ൽ-​അ​മ്മാ​രി അ​റി​യി​ച്ചു.

    News Summary - Book fair with rare books; Second edition begins in Muharraq
