Madhyamam
    Bahrain
    Bahrain
    Posted On
    date_range 8 Dec 2025 12:00 PM IST
    Updated On
    date_range 8 Dec 2025 12:01 PM IST

    പു​സ്ത​ക ച​ർ​ച്ച ന​ട​ത്തി

    പു​സ്ത​ക ച​ർ​ച്ച ന​ട​ത്തി
    സീ​മ​ൽ റ​ഹ്മാ​ൻ ഷെ​യ്ഖ​യു​ടെ പു​സ്ത​ക ച​ർ​ച്ച​യി​ൽ ഇ.​എ. സ​ലീം സം​സാ​രി​ക്കു​ന്നു

    മ​നാ​മ: സ്റ്റെ​പ്പ് ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ കെ.​സി.​എ​യു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ച് പ​തി​മൂ​ന്നു​കാ​രി സീ​മ​ൽ റ​ഹ്മാ​ൻ ശൈ​ഖ എ​ഴു​തി​യ ‘പി.​ഒ.​വി’ എ​ന്ന പു​സ്ത​ക​ത്തെ ആ​സ്പ​ദ​മാ​ക്കി ച​ർ​ച്ച ന​ട​ത്തി.

    കെ.​സി.​എ ഹാ​ളി​ൽ ന​ട​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ കെ.​സി.​എ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ജെ​യിം​സ് ജോ​ൺ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. സ​ബീ​ന കാ​ദ​ർ സ്വാ​ഗ​തം പ​റ​ഞ്ഞു. ഇ.​എ. സ​ലീം, ശ​ബി​നി വാ​സു​ദേ​വ്, ഷെ​മി​ലി പി. ​ജോ​ൺ, ഫി​റോ​സ് തി​രു​വ​ത്ര, ദീ​പ ജ​യ​ച​ന്ദ്ര​ൻ, ഹേ​മാ വി​ശ്വം​ഭ​ര​ൻ, ഷ​ഫീ​ല യാ​സി​ർ എ​ന്നി​വ​ർ പു​സ്ത​ക​ത്തി​ന്റെ വാ​യ​ന​യും വീ​ക്ഷ​ണ​ങ്ങ​ളും പ​ങ്കു​വെ​ച്ചു. പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ ഏ​കോ​പ​ന​വും നി​യ​ന്ത്ര​ണ​വും ര​ജി​ത സു​നി​ൽ നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. സീ​മ​ൽ റ​ഹ്മാ​ൻ ഷെ​യ്ഖ മ​റു​പ​ടി പ്ര​സം​ഗം ന​ട​ത്തി.

    TAGS:gulfnewsBahrainBook discussion
    News Summary - Book discussion held
