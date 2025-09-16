ബി.എം.എസ്.ടി സൗജന്യ മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിച്ചുtext_fields
മനാമ: സെയിൽസ് മേഖലയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവരുടെ കൂട്ടായ്മയായ ബഹ്റൈൻ മലയാളി സെയിൽസ് ടീമും ഷിഫാ അൽ ജസീറ മെഡിക്കൽ സെന്ററും സംയുക്തമായി സംഘടനയിലെ അംഗങ്ങൾക്കും കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കും സൗജന്യ മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിച്ചു.
350ഓളം അംഗങ്ങൾ പങ്കെടുത്ത പരിപാടി ഐ.സി.ആർ.എഫ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി അനീഷ് ശ്രീധരൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ബി.എം.എസ്.ടി പ്രസിഡന്റ് സനിൽ കാണിപ്പയ്യൂർ അധ്യക്ഷതവഹിച്ചു.
ജോയന്റ് സെക്രട്ടറി അഗസ്റ്റിൻ മൈക്കിൾ സ്വാഗതവും ട്രഷറർ ആരിഫ് പോർക്കുളം നന്ദിയും പറഞ്ഞു. ഷിഫാ അൽ ജസീറ ഹോസ്പിറ്റൽ മെഡിക്കൽ ഡയറക്ടർ ഡോ. സൽമാൻ, ഇ.എൻ.ടി സ്പെഷലിസ്റ്റ് ഡോ. അമൽ എന്നിവർ ആശംസകൾ നേർന്നു സംസാരിച്ചു.മെംബർഷിപ് സെക്രട്ടറി സജിത് കുമാർ, എക്സിക്യുട്ടിവ് അംഗങ്ങളായ അരുൺ ആർ. പിള്ള, സത്യൻ, ബൈജു മാത്യു, വേണു, ഗണേഷ് കൂരാറ, ശിഹാബ് മരക്കാർ, പ്രജീഷ് കെ.പി, പ്രശാന്ത്, സുമേഷ് അലിയത്ത്, ഷിഫാ അൽ ജസീറ മാർക്കറ്റിങ് ഹെഡ് അനസ് എന്നിവർ മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പിന് നേതൃത്വം നൽകി.
