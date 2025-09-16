Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_rightബി.​എം.​എ​സ്.​ടി...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 16 Sept 2025 9:50 AM IST
    Updated On
    date_range 16 Sept 2025 9:50 AM IST

    ബി.​എം.​എ​സ്.​ടി സൗ​ജ​ന്യ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ക്യാ​മ്പ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു

    text_fields
    bookmark_border
    ബി.​എം.​എ​സ്.​ടി സൗ​ജ​ന്യ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ക്യാ​മ്പ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു
    cancel
    camera_alt

    ബി.​എം.​എ​സ്.​ടി സൗ​ജ​ന്യ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ക്യാ​മ്പി​ൽ നി​ന്ന്

    മ​നാ​മ: സെ​യി​ൽ​സ് മേ​ഖ​ല​യി​ൽ ജോ​ലി ചെ​യ്യു​ന്ന​വ​രു​ടെ കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യാ​യ ബ​ഹ്റൈ​ൻ മ​ല​യാ​ളി സെ​യി​ൽ​സ് ടീ​മും ഷി​ഫാ അ​ൽ ജ​സീ​റ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ സെ​ന്റ​റും സം​യു​ക്ത​മാ​യി സം​ഘ​ട​ന​യി​ലെ അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും കു​ടും​ബാം​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും സൗ​ജ​ന്യ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ക്യാ​മ്പ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു.

    350ഓ​ളം അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത പ​രി​പാ​ടി ഐ.​സി.​ആ​ർ.​എ​ഫ് ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​നീ​ഷ് ശ്രീ​ധ​ര​ൻ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ബി.​എം.​എ​സ്.​ടി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സ​നി​ൽ കാ​ണി​പ്പ​യ്യൂ​ർ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു.

    ജോ​യ​ന്റ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ഗ​സ്റ്റി​ൻ മൈ​ക്കി​ൾ സ്വാ​ഗ​ത​വും ട്ര​ഷ​റ​ർ ആ​രി​ഫ് പോ​ർ​ക്കു​ളം ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. ഷി​ഫാ അ​ൽ ജ​സീ​റ ഹോ​സ്പി​റ്റ​ൽ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ഡോ. ​സ​ൽ​മാ​ൻ, ഇ.​എ​ൻ.​ടി സ്പെ​ഷ​ലി​സ്റ്റ് ഡോ. ​അ​മ​ൽ എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ശം​സ​ക​ൾ നേ​ർ​ന്നു സം​സാ​രി​ച്ചു.മെം​ബ​ർ​ഷി​പ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി സ​ജി​ത് കു​മാ​ർ, എ​ക്സി​ക്യു​ട്ടി​വ് അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ അ​രു​ൺ ആ​ർ. പി​ള്ള, സ​ത്യ​ൻ, ബൈ​ജു മാ​ത്യു, വേ​ണു, ഗ​ണേ​ഷ് കൂ​രാ​റ, ശി​ഹാ​ബ് മ​ര​ക്കാ​ർ, പ്ര​ജീ​ഷ് കെ.​പി, പ്ര​ശാ​ന്ത്, സു​മേ​ഷ് അ​ലി​യ​ത്ത്, ഷി​ഫാ അ​ൽ ജ​സീ​റ മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ങ് ഹെ​ഡ്‌ അ​ന​സ് എ​ന്നി​വ​ർ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ക്യാ​മ്പി​ന് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:medical camporganizedBMST
    News Summary - BMST organizes free medical camp
    Similar News
    Next Story
    X