Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    7 Nov 2025 12:14 PM IST
    Updated On
    7 Nov 2025 12:14 PM IST

    ബി.​എം.​ഡി.​എ​ഫ് ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം ‘ഓ​ണ​നി​ലാ​വ് 2025’ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു

    ബി.​എം.​ഡി.​എ​ഫ് ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം ‘ഓ​ണ​നി​ലാ​വ് 2025’ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു
    ബി.​എം.​ഡി.​എ​ഫ് ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ​നി​ന്ന്

    മ​നാ​മ: ബ​ഹ്റൈ​ൻ മ​ല​പ്പു​റം ഡി​സ്ട്രി​ക്ട് ഫോ​റം (ബി.​എം.​ഡി.​എ​ഫ്) ഈ ​വ​ർ​ഷ​ത്തെ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം ‘ ഓ​ണ​നി​ലാ​വ് 2025’ വി​പു​ല​മാ​യ രീ​തി​യി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. മ​നാ​മ കെ ​സി​റ്റി ഹാ​ളി​ൽ ന​ട​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ മ​ല​പ്പു​റം ജി​ല്ല​യി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള നി​ര​വ​ധി പ്ര​വാ​സി​ക​ളും കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളും ബ​ഹ്റൈ​നി​ലെ സാ​മൂ​ഹി​ക സം​ഘ​ട​നാ രം​ഗ​ത്തെ പ്ര​മു​ഖ വ്യ​ക്തി​ത്വ​ങ്ങ​ളും പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ വി​വി​ധ കേ​ര​ളീ​യ ക​ലാ​രൂ​പ​ങ്ങ​ൾ വേ​ദി​യി​ൽ അ​ര​ങ്ങേ​റി. ബി.​എം.​ഡി.​എ​ഫ് പാ​ട്രോ​ൺ ബ​ഷീ​ർ അ​മ്പ​ലാ​യി​യു​ടെ ര​ക്ഷാ​ക​ർ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ സം​ഘ​ട​ന​യു​ടെ ഓ​ർ​ഗ​നൈ​സി​ങ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി മ​ൻ​ഷീ​ർ കൊ​ണ്ടോ​ട്ടി സ്വാ​ഗ​തം ആ​ശം​സി​ച്ചു. ആ​ക്ടി​ങ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് റം​ഷാ​ദ് അ​യ​ല​ക്കാ​ട് അ​ധ്യ​ക്ഷ​നാ​യ പ​രി​പാ​ടി ന്യൂ ​ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ൾ പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ ഗോ​പി​നാ​ഥ് മേ​നോ​ൻ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം​ചെ​യ്തു. ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ൾ എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് മെം​ബ​ർ ബി​ജു ജോ​ർ​ജ് വി​ശി​ഷ്ടാ​തി​ഥി​യാ​യി​രു​ന്നു.

    ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഷ​മീ​ർ പൊ​ട്ട​ച്ചോ​ല, മീ​ഡി​യ ക​ൺ​വീ​ന​ർ ഫ​സ​ലു​ൽ ഹ​ഖ്, ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി മു​ഹ​മ്മ​ദ​ലി എ​ൻ.​കെ, പ്രോ​ഗ്രാം ക​ൺ​വീ​ന​ർ കാ​സിം പ​ട​ത്ത​കാ​യി​ൽ, ട്ര​ഷ​റ​ർ അ​ലി അ​ഷ​റ​ഫ് വാ​ഴ​ക്കാ​ട് എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ശം​സ​ക​ൾ നേ​ർ​ന്നു സം​സാ​രി​ച്ച പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ എ​ന്റ​ർ​ടെ​യ്ൻ​മെ​ന്റ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ൻ​വ​ർ നി​ല​മ്പൂ​ർ ന​ന്ദി പ്ര​കാ​ശി​പ്പി​ച്ചു. ബ​ഹ്റൈ​നി​ലെ സാ​മൂ​ഹി​ക സം​ഘ​ട​നാ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന രം​ഗ​ത്ത് പ്ര​മു​ഖ വ്യ​ക്തി​ത്വ​ങ്ങ​ൾ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു. ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ അ​ഷ്റ​ഫ് കു​ന്ന​ത്തു​പ​റ​മ്പി​ൽ, റ​സാ​ക്ക് പൊ​ന്നാ​നി, സു​ബി​ൻ​ദാ​സ്, സ​ക​രി​യ്യാ പൊ​ന്നാ​നി, സാ​ജി​ദ് ക​രു​ളാ​യി, അ​ബ്ദു​ൽ ഗ​ഫൂ​ർ, മു​നീ​ർ വ​ളാ​ഞ്ചേ​രി, രാ​ജേ​ഷ് വി.​കെ, ഷ​ബീ​ർ മു​ക്ക​ൻ, ഷി​ബി​ൻ തോ​മ​സ്, വാ​ഹി​ദ് വാ​ഹി, റ​മീ​സ് തി​രൂ​ർ, മ​നു ത​റ​യ​ത്ത്, ഫി​റോ​സ് വെ​ളി​യ​ങ്കോ​ട്, ബ​ഷീ​ർ ത​റ​യി​ൽ, മു​ജീ​ബ് പൊ​റ്റ​മ്മ​ൽ, ര​ജീ​ഷ് ആ​ർ.​പി, ജ​ഷീ​ർ ച​ങ്ങ​രം​കു​ളം, ശി​ഹാ​ബ്, ബാ​ബു എം.​കെ, ബ​ക്ക​ർ, ഷാ​ഹു​ൽ, മു​ബീ​ന, റ​ജീ​ന ഇ​സ്മാ​യി​ൽ, ജു​മി​മു​ജി, ഷാ​മി​യ സാ​ജി​ദ്, രേ​ഷ്മ, അ​മ്പി​ളി, ബ​ഷ​രി​യ മു​നീ​ർ, നീ​തൂ ര​ജീ​ഷ് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ നി​യ​ന്ത്രി​ച്ചു.

