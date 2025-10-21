Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_rightബി.​എം.​ഡി.​എ​ഫ്...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 21 Oct 2025 11:05 AM IST
    Updated On
    date_range 21 Oct 2025 11:05 AM IST

    ബി.​എം.​ഡി.​എ​ഫ് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ മ​ന്ത്രി സ​ജി ചെ​റി​യാ​നെ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ചു

    text_fields
    bookmark_border
    ബി.​എം.​ഡി.​എ​ഫ് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ മ​ന്ത്രി സ​ജി ചെ​റി​യാ​നെ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ചു
    cancel
    camera_alt

    ബി.​എം.​ഡി.​എ​ഫ് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ മ​ന്ത്രി സ​ജി ചെ​റി​യാ​നെ

    സ​ന്ദ​ർ​ശി​ക്കാ​നെ​ത്തി​യ​പ്പോ​ൾ

    Listen to this Article

    മ​നാ​മ: ബ​ഹ്റൈ​നി​ൽ ഹ്ര​സ്വ​സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​നാ​യി എ​ത്തി​ച്ചേ​ർ​ന്ന കേ​ര​ള​ത്തി​ന്റെ സാം​സ്കാ​രി​ക ഫി​ഷ​റീ​സ് മ​ന്ത്രി സ​ജി ചെ​റി​യാ​നെ ബ​ഹ്റൈ​ൻ മ​ല​പ്പു​റം ഡി​സ്ട്രി​ക്ട് ഫോ​റം (ബി.​എം.​ഡി.​എ​ഫ്) ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ചു.

    കേ​ര​ള സ​ർ​ക്കാ​ർ മ​ല​യാ​ളം മി​ഷ​ന്‍റെ​യും ലോ​ക കേ​ര​ള സ​ഭ​യു​ടെ​യും ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ ബ​ഹ്റൈ​ൻ കേ​ര​ളീ​യ സ​മാ​ജ​ത്തി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട പ്ര​വാ​സി മ​ല​യാ​ളി സം​ഗ​മ​ത്തി​ൽ സം​ബ​ന്ധി​ക്കാ​നെ​ത്തി​യ​താ​യി​രു​ന്നു മ​ന്ത്രി.

    മ​ല​പ്പു​റം ജി​ല്ല സാം​സ്കാ​രി​ക സ​മ​ന്വ​യ​ത്തി​ന്റെ​യും അ​തി​രി​ല്ലാ​ത്ത പ​ര​സ്പ​ര​സ്നേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ​യും നാ​ടാ​ണെ​ന്നും കേ​ര​ള​ത്തി​ന്റെ സാ​ഹി​ത്യ​സാം​സ്കാ​രി​ക ഭൂ​മി​ക​യി​ൽ മ​ല​പ്പു​റ​ത്തി​ന്‍റെ സം​ഭാ​വ​ന വി​ല മ​തി​ക്കാ​നാ​വാ​ത്ത​താ​ണെ​ന്നും മ​ന്ത്രി സൗ​ഹൃ​ദ സം​ഭാ​ഷ​ണ​ത്തി​ൽ അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:MinistervisitedOfficialsSaji Cherian
    News Summary - BMDF officials visited Minister Saji Cherian
    Similar News
    Next Story
    X