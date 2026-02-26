Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_rightബി.എം.ഡി.എഫ് ഇഫ്താർ...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 26 Feb 2026 9:43 AM IST
    Updated On
    date_range 26 Feb 2026 9:43 AM IST

    ബി.എം.ഡി.എഫ് ഇഫ്താർ വിരുന്ന്

    text_fields
    bookmark_border
    ബി.എം.ഡി.എഫ് ഇഫ്താർ വിരുന്ന്
    cancel
    camera_alt

    ബി.​എം.​ഡി.​എ​ഫ് ഇ​ഫ്താ​ർ വി​രു​ന്നി​ൽ നി​ന്ന്

    മ​നാ​മ: മാ​ന​വി​ക ഐ​ക്യ സം​ഗ​മം എ​ന്ന ശീ​ർ​ഷ​ക​ത്തി​ൽ ബ​ഹ്റൈ​ൻ മ​ല​പ്പു​റം ഡി​സ്ട്രി​ക്ട് ഫോ​റം (ബി.​എം.​ഡി.​എ​ഫ്) ബി.​എം.​സി അ​ങ്ക​ണ​ത്തി​ൽ പ്ര​ത്യേ​കം സ​ജ്ജ​മാ​ക്കി​യ മ​ല​പ്പു​റം ന​ഗ​റി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. ഇ​ഫ്താ​ർ വി​രു​ന്നി​ൽ ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ വി​വി​ധ സം​ഘ​ട​നാ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളും പൊ​തു​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രും ക​ലാ സാം​സ്‌​കാ​രി​ക വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മാ​ധ്യ​മ ആ​തു​ര സേ​വ​ന രം​ഗ​ത്തെ പ്ര​മു​ഖ​രും അ​ട​ക്കം 700ൽ ​പ​രം അ​തി​ഥി​ക​ളാ​ണ് പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത​ത്.

    ബി.​എം.​ഡി.​എ​ഫ് മു​ഖ്യ ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി ബ​ഷീ​ർ അ​മ്പ​ലാ​യി​യു​ടെ ര​ക്ഷാ​കൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ ആ​ക്ടി​ങ് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് റം​ഷാ​ദ് ഐ​ല​ക്കാ​ട് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. ഓ​ർ​ഗ​നൈ​സി​ങ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി മ​ൻ​ഷീ​ർ കൊ​ണ്ടോ​ട്ടി സ്വാ​ഗ​ത ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി​യ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ ജ​മാ​ൽ ന​ദ്‌​വി ഇ​രി​ങ്ങ​ൽ റ​മ​ദാ​ൻ സ​ന്ദേ​ശം ന​ൽ​കി.

    ബി.​എം.​സി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ഫ്രാ​ൻ​സി​സ് കൈ​താ​ര​ത്ത്, ബി.​എം.​ഡി.​എ​ഫ് ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഷ​മീ​ർ പൊ​ട്ട​ച്ചോ​ല, ട്ര​ഷ​റ​ർ അ​ലി അ​ഷ​റ​ഫ്, ഇ​ഫ്താ​ർ സ്വാ​ഗ​ത​സം​ഘം ക​മ്മി​റ്റി ജ​ന​റ​ൽ ക​ൺ​വീ​ന​ർ കാ​സിം പാ​ട​ത്ത കാ​യി​ൽ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ ആ​ശം​സ​ക​ൾ നേ​ർ​ന്ന് സം​സാ​രി​ച്ചു. അ​ൻ​വ​ർ നി​ല​മ്പൂ​ർ ന​ന്ദി പ​റ​ഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:gulfnewsBahraingulfnewsmalayalam
    News Summary - BMDF Iftar Party
    Similar News
    Next Story
    X